Зеленский назвал условия прекращения войны: Вывод войск РФ, возмещение ущерба, подтверждение территориальной целостности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам "Большой двадцатки" на Бали назвал три обязательных для прекращения войны в стране условия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его словам, Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести с территории страны все свои войска и выплатить возмещение за нанесенный ущерб.
Он также призвал организовать международную конференцию для "скрепления ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности" и недопущения новой российской агрессии.
"Когда все антивоенные меры будут введены, документ о завершении войны должен быть подписан сторонами", - сказал Зеленский.
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+10 Mora Zfayfer
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Там еще резолюция готовится
Письменное признание в документе полных границ Украины и гарантии их сохранения нерушимости, Россией.
Выплата всех репараций
Выдача военных преступников и суд над ними.
Ну и тогда уже можно подписывать мир......после возврата Крыма,сам крымский мост сразу же сносим к чертям полностью.Ни какой логистики с орками ближайшие 50 лет.
це вже ж було... договiр про кордон 2003 року.
договор с паРашей не стоит и бумаги, на которой он написан...
паРаша-московія порушує Все що підписує.
договiр та гарантii повиннi бути багатостороннiми.
США, ЕС, Туреччина, Китай - обов'язково.
И Запад (визит Саливана) заставил Зеленского убрать этот пункт ...
дiйсно. паРаша вже все пiдтвердила в 2003 роцi...
Я всем верю -- но никому не доверяю
Я что- то слабо верю в арестованные средства России
Даже в себя в стране не забрали российские активы -- до сих пор
Помните что было с наворованными деньгами лазоренко
В США подо или наши деньги и все