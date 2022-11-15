Зеленский назвал условия прекращения войны: Вывод войск РФ, возмещение ущерба, подтверждение территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам "Большой двадцатки" на Бали назвал три обязательных для прекращения войны в стране условия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести с территории страны все свои войска и выплатить возмещение за нанесенный ущерб.

Он также призвал организовать международную конференцию для "скрепления ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности" и недопущения новой российской агрессии.

"Когда все антивоенные меры будут введены, документ о завершении войны должен быть подписан сторонами", - сказал Зеленский.

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