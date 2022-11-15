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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский назвал условия прекращения войны: Вывод войск РФ, возмещение ущерба, подтверждение территориальной целостности Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам "Большой двадцатки" на Бали назвал три обязательных для прекращения войны в стране условия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести с территории страны все свои войска и выплатить возмещение за нанесенный ущерб.

Он также призвал организовать международную конференцию для "скрепления ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности" и недопущения новой российской агрессии.

"Когда все антивоенные меры будут введены, документ о завершении войны должен быть подписан сторонами", - сказал Зеленский.

Читайте: РФ перебрасывает войска с херсонского на донецкое направление, - ISW

G20 (300) Зеленский Владимир (20769)


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Топ комментарии
+10
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15.11.2022 08:05
+9
А куди подівся пункт про "Покарання винних у військових злочинах"?
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15.11.2022 07:37
+7
Ото ж бо і воно, згодом можемо не побачити і вимогу про відшкодування збитків
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15.11.2022 07:47
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Правила форума Совет форумчан
Прочитав вірно,але після історії з журналістами і егом.....читати не хочеться. Зріст малий,его велике.
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15.11.2022 07:10 Ответить
а шо було з журналістами??
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15.11.2022 07:59 Ответить
Заборона публікацій до приїзду його зеленої болотності у деокупацію.
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15.11.2022 08:06 Ответить
думав, шось пакручє...... попав на очі кусок відео, з кацапьонком комаровим..... регати захотілось, кацапьонок камаров (о диво) заговорив украінською, і це ж треба було його АЖ з Києва везти в Херсон, шоб він задав, вивчене за цілу ніч питанячко....... ДНО ДНА!!!! 🤮🤮
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15.11.2022 08:29 Ответить
Подумайте, він поїхав,коли фронт на 30км відкотився, трясеться хиле тільце з непоголеною мордою.
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15.11.2022 09:05 Ответить
є така підозра, що тут щось проісходить
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15.11.2022 07:10 Ответить
Макс, не має даних для підтвердження. Ця ж карта пише,що просто розганяють плітки. Косу дійсно ЗСУ накриває артою..
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15.11.2022 07:16 Ответить
Читала,що цей ресурс призупиняє даний формат,мало підтримки, люди шукають інформацію на інших. Жаль,бо дійсно карта більш актуальна
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15.11.2022 08:13 Ответить
Смішно бачити, як цивільний форумчанин Хой наробив скріншотів з якогось інтернет-ресурсу, думаючи, що це надсекретна інфа, і постить по всьому форумі цю картинку, таємно сподіваючись, що несе одкровення для менш обізнаних.
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15.11.2022 08:32 Ответить
А куди подівся пункт про "Покарання винних у військових злочинах"?
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15.11.2022 07:37 Ответить
Та за що їх карати? Рюськє - тоже люді. 😅
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15.11.2022 07:45 Ответить
Не факт!
""
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15.11.2022 10:23 Ответить
Ото ж бо і воно, згодом можемо не побачити і вимогу про відшкодування збитків
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15.11.2022 07:47 Ответить
Этим трибунал будет заниматься

Там еще резолюция готовится
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15.11.2022 08:06 Ответить
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15.11.2022 08:05 Ответить
Вывод войск со всей Украины по границы 1991 года
Письменное признание в документе полных границ Украины и гарантии их сохранения нерушимости, Россией.
Выплата всех репараций
Выдача военных преступников и суд над ними.

Ну и тогда уже можно подписывать мир......после возврата Крыма,сам крымский мост сразу же сносим к чертям полностью.Ни какой логистики с орками ближайшие 50 лет.
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15.11.2022 08:16 Ответить
Письменное признание в документе полных границ Украины

це вже ж було... договiр про кордон 2003 року.
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15.11.2022 09:01 Ответить
.
договор с паРашей не стоит и бумаги, на которой он написан...

паРаша-московія порушує Все що підписує.

договiр та гарантii повиннi бути багатостороннiми.

США, ЕС, Туреччина, Китай - обов'язково.
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15.11.2022 09:05 Ответить
Це ж було вже, в оригіналі. Не перекручуйте класику.
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15.11.2022 10:55 Ответить
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15.11.2022 11:12 Ответить
Все войны в мире, во все времена начинались и происходили исключительно и только по одной причине - по причине БЕЗНАКАЗАННОСТИ агрессора.
И Запад (визит Саливана) заставил Зеленского убрать этот пункт ...
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15.11.2022 08:19 Ответить
Якщо це не кострубатий переклад з англійської, а пряма мова, то формулювання "расійа має підтвердити територіальну цілісність України" таке ж недолуге, як і блазень-малорос.
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15.11.2022 08:27 Ответить


дiйсно. паРаша вже все пiдтвердила в 2003 роцi...
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15.11.2022 09:31 Ответить
а що-до миру у глазу *****?! вже не бачить?
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15.11.2022 09:07 Ответить
Не вірю Рашкам,але Шмарклі ,та Арі з Хамом довіряю ще менше.
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15.11.2022 09:22 Ответить
Необходимы также личные гарантии для Путина - отдельная камера в Гааге, бесплатный адвокат, персональный врач. Также гарантировать бесплатную веревку и мыло.
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15.11.2022 09:31 Ответить
Тут уместны слова Мюллера /17 мгновений весны/
Я всем верю -- но никому не доверяю
Я что- то слабо верю в арестованные средства России
Даже в себя в стране не забрали российские активы -- до сих пор
Помните что было с наворованными деньгами лазоренко
В США подо или наши деньги и все
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15.11.2022 09:34 Ответить
 
 