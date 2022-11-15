Зеленський закликав прискорити відправлення місії ООН на об’єкти української енергоінфраструктури: РФ хоче перетворити холод на зброю

Президент України Володимир Зеленський запропонував прискорити відправлення місії ООН на об’єкти української критичної інфраструктури.

Про це він повідомив під час виступу на саміті G-20, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі ви бачите, на що спрямований зараз російський терор. Це зусилля перетворити холод на зброю. На зброю проти мільйонів людей. Ударами російських ракет та іранських дронів, які використовують окупанти, зруйновано близько 40% нашої енергоінфраструктури. Щотижня Росія підриває наші електростанції, трансформатори, лінії постачання електрики", - сказав він.

За його словами, супутня мета цього терору - не дати експортувати нашу електрику сусіднім країнам, що могло б допомогти їм стабілізувати енергетичну ситуацію та зменшити ціни для споживачів.

"Росія зацікавлена в енергокризі. А ми всі маємо бути зацікавленими у припиненні терору. Дякуємо всім нашим партнерам, які вже допомогли Україні з постачанням систем ППО та ПРО. Це дозволяє нам збивати частину російських ракет та іранських дронів. Але ми маємо повністю захистити наше небо. Я прошу вас нарощувати відповідну допомогу!" - заявив він.

За його словами, "ми вже запропонували направити місію експертів ООН на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України для оцінки руйнувань та потреб щодо відновлення, а також з метою запобігання їх подальшому знищенню. Потрібно прискорити відправлення цієї місії!".

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Втім, зазначив він, Росія може будь-якого дня відмовитися від ударів по українській енергогенерації та по об'єктах, задіяних у постачанні води та тепла людям. "Нехай Росія доведе своєю відмовою від терору, що справді зацікавлена у поверненні миру", - сказав Зеленський.

Він також закликав запровадити обмеження цін на російські енергоресурси. "Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу та всіх споживачів енергії у світі передбачуваності та стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії. Щоб експорт був не вищим, ніж собівартість. Це чесно. Якщо забираєш ти, світ має право забрати у тебе", - заявив Зеленський.