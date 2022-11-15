Зима в Європі буде аномально теплою, - Bloomberg
Цьогорічна зима у Європі буде незвично теплою, що допоможе суттєво зекономити на опаленні.
По це пише Bloomberg із посиланням на дані європейського центру щодо змін клімату Копернікус, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Європейці мають вищі шанси цієї зими мати значно вищу температуру, ніж зазвичай, що потенційно дозволить полегшити ситуацію на ринку дефіцитного пального для опалення", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що температура повітря у прибережних регіонах Балтійського, Середземного та Північного морів "майже достеменно" перевищуватиме історичні показники.
"Незвично висока температура може зменшити попит на природний газ, яким країни ЄС поспішали наповнити свої сховища. російська війна в Україні підвищила ціни на пальне до безпрецедентно високих рівнів, що сприяло ціновій кризі у регіоні", - стверджує Bloomberg.
За даними дослідників, які використовують у своєму аналізі мільярди показників датчиків з усього світу, а також супутникові дані, існує також 50-60% вірогідність, що зима буде суттєво теплішою і на більшості території Великої Британії, а також Центральної та Південної Європи.
"Глобально Копернікус заявив із вірогідністю 60-70%, що на енергетичних ринках більшості центральних та південних штатів США, а також у Китаї, Японії та росії зимові температури будуть суттєво вищими за звичні, що показує, як довготермінові тренди глобального потепління впливають на економіки", - стверджує агентство.
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Але якщо брати споживання енергоресурсів, то це зменшить споживання, а найбільше газу, оскільки він в основному іде на опалення, а отже менші доходи "Газпрому")
отопление лишь вершина айсберга, его потребления.
Слава Україні!
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