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Новини
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Зима в Європі буде аномально теплою, - Bloomberg

люди,жінки,франція,вулиця

Цьогорічна зима у Європі буде незвично теплою, що допоможе суттєво зекономити на опаленні.

По це пише Bloomberg із посиланням на дані європейського центру щодо змін клімату Копернікус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європейці мають вищі шанси цієї зими мати значно вищу температуру, ніж зазвичай, що потенційно дозволить полегшити ситуацію на ринку дефіцитного пального для опалення", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що температура повітря у прибережних регіонах Балтійського, Середземного та Північного морів "майже достеменно" перевищуватиме історичні показники.

"Незвично висока температура може зменшити попит на природний газ, яким країни ЄС поспішали наповнити свої сховища. російська війна в Україні підвищила ціни на пальне до безпрецедентно високих рівнів, що сприяло ціновій кризі у регіоні", - стверджує Bloomberg.

Читайте: Україна має достатньо газу й вугілля на зиму і продовжує поповнювати запаси, - Шмигаль

За даними дослідників, які використовують у своєму аналізі мільярди показників датчиків з усього світу, а також супутникові дані, існує також 50-60% вірогідність, що зима буде суттєво теплішою і на більшості території Великої Британії, а також Центральної та Південної Європи.

"Глобально Копернікус заявив із вірогідністю 60-70%, що на енергетичних ринках більшості центральних та південних штатів США, а також у Китаї, Японії та росії зимові температури будуть суттєво вищими за звичні, що показує, як довготермінові тренди глобального потепління впливають на економіки", - стверджує агентство.

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Автор: 

Європа (1872) зима (150) прогноз (1395) Bloomberg (236)


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Топ коментарі
+14
Даже природа против *****
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15.11.2022 09:54
+7
Напевно Бог не розуміє росіської...
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15.11.2022 09:55
+6
те, що природа за нас, стало зрозуміло, коли в березні на Слобожанщині вдарив мороз зі снігом, а на півдні на морі розпочався шторм.
Слава Україні!
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15.11.2022 10:04
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Даже природа против *****
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15.11.2022 09:54 Відповісти
Напевно Бог не розуміє росіської...
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15.11.2022 09:55 Відповісти
рабів, туда не пускають
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15.11.2022 10:09 Відповісти
Чесно кажучи, краще б воно було -3-5 градусів, але щоб без вологості. Сухо і прохолодно і все буде добре.
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15.11.2022 09:59 Відповісти
Якщо брати природні процеси, то так. Останні роки, через глобальне потепління, зими аномально теплі, що насправді шкодить природі.
Але якщо брати споживання енергоресурсів, то це зменшить споживання, а найбільше газу, оскільки він в основному іде на опалення, а отже менші доходи "Газпрому")
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15.11.2022 10:07 Відповісти
газ в основном идет на выработку ЭЭ и химию, промышленность.
отопление лишь вершина айсберга, его потребления.
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15.11.2022 10:39 Відповісти
Это прогноз, а в действительности --посмотрим.
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15.11.2022 10:01 Відповісти
Навіть не надійся, кацапе!
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15.11.2022 10:11 Відповісти
Вы член секты "Верю синоптикам" ? То швиденько закинь кожуха до буржуйки та чекай з моря погоди .
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15.11.2022 10:56 Відповісти
те, що природа за нас, стало зрозуміло, коли в березні на Слобожанщині вдарив мороз зі снігом, а на півдні на морі розпочався шторм.
Слава Україні!
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15.11.2022 10:04 Відповісти
то вже давно прогнозували, що погода з кожним роком все менш прив'язана до календаря і робить що їй заманеться і коли заманеться
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15.11.2022 10:45 Відповісти
Останя надія кацпів була на алкоголіка генерала Мороза,що цього разу точно всі замерзнуть,а воно ось як получилось,навіть глобальне потепління за Україну
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15.11.2022 10:05 Відповісти
А гонору-то сколько у рашистов было
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15.11.2022 10:05 Відповісти
Как будто газ только в рашке есть

Пропаганда такая же
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15.11.2022 10:10 Відповісти
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15.11.2022 10:05 Відповісти
Грета Тумберг
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15.11.2022 10:08 Відповісти
Ти, гундос, та сама Грета?
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15.11.2022 10:13 Відповісти
Зима-бандерівка. Знущається.
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15.11.2022 10:14 Відповісти
50-60% ето все равно что быть или не быть. Или пальцем в небо короче говоря
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15.11.2022 11:02 Відповісти
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15.11.2022 11:44 Відповісти
наук. метан є набагато сильнішим парниковим газом, ніж вуглекислий газ. Кацапи викинули величезну кількість метану, коли підірвали Північний потік. але остерігайтеся літньої спеки.
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15.11.2022 16:09 Відповісти
 
 