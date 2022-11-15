УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12438 відвідувачів онлайн
Новини
4 505 10

Росіяни випустили в’язнів із СІЗО Херсона, - Єнін

наручники

Російські військові, тікаючи, випустили із СІЗО Херсона понад 400 підозрюваних. Частину втікачів вже затримали.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Дійсно, окупанти сприяли втечі ув'язнених з херсонського слідчого ізолятора, які вчинили групову втечу. Вже здійснено низку оперативно-розшуових заходів і близько 70 представників цього так званого спецконтингенту вже передано представникам пенітенціарної служби", - сказав він.

Єнін заявив, що правоохоронці мають орієнтування на кожного з ув'язнених, тому вони не втечуть далеко, а якщо втечуть - то не надовго.

Читайте: Росія зазнала у Херсоні поразки, але все ще має ресурси для руйнування України, - Боррель

Раніше про те, що окупанти при виході з Херсона сприяли втечі в’язнів із СІЗО, повідомляли журналісти. Українські військові знайшли справи 457 в’язнів, з них 15 - засуджених до довічного позбавлення волі. Після втечі росіян усі вони втекли на волю.

Окрім того, у СІЗО виявили справи 59 людей, яких затримали росіяни під час окупації. Повідомляється, що цих людей окупанти забрали з собою. Ймовірно, затриманих повезли до Криму.

Також читайте: СБУ проводить стабілізаційні заходи та виявляє зрадників на Херсонщині, - Малюк

Автор: 

окупація (6739) втеча (221) СІЗО (727) Херсон (3418) в’язні (336) Єнін Євген (348)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
социально близкие, вот и выпустили. в рашке большинство населения убийцы и насильники
показати весь коментар
15.11.2022 10:44
+6
Пусть бегут в крым, не вижу в этом проблемы. пусь кошмарят там крысчян
показати весь коментар
15.11.2022 10:42
+6
В історії це вже було. Птенцы Керенского.
показати весь коментар
15.11.2022 10:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть бегут в крым, не вижу в этом проблемы. пусь кошмарят там крысчян
показати весь коментар
15.11.2022 10:42 Відповісти
Просто постріляти при спробі втечі!
показати весь коментар
15.11.2022 10:43 Відповісти
Погана ідея друже. Це все ж громадяни України. Якщо вони візьмуть зброю, тоді можні і стріляти при збройному опорі. Якщо чемно здадуться то просто повернути на місце.
показати весь коментар
15.11.2022 12:11 Відповісти
социально близкие, вот и выпустили. в рашке большинство населения убийцы и насильники
показати весь коментар
15.11.2022 10:44 Відповісти
В історії це вже було. Птенцы Керенского.
показати весь коментар
15.11.2022 10:47 Відповісти
Мерзенний злочинний руzzкій мір.
показати весь коментар
15.11.2022 10:50 Відповісти
А МВД мае вже електронну версію усіх кримінальних справ? ЩОБ бумажки не пропадали .
показати весь коментар
15.11.2022 10:55 Відповісти
Має , та вже тривалий час
показати весь коментар
15.11.2022 10:59 Відповісти
Фотографії в ЗМІ оприлюднили , на парканах хоча б розклеїли ? Винагороду встановили ? Довічники ...
показати весь коментар
15.11.2022 11:05 Відповісти
а цирк і буратіно в ньому жують соплі, зроби заяву, що хтось сам не здасться, того ліквідують при затриманні.
показати весь коментар
15.11.2022 11:15 Відповісти
 
 