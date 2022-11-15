Росіяни випустили в’язнів із СІЗО Херсона, - Єнін

Російські військові, тікаючи, випустили із СІЗО Херсона понад 400 підозрюваних. Частину втікачів вже затримали.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Дійсно, окупанти сприяли втечі ув'язнених з херсонського слідчого ізолятора, які вчинили групову втечу. Вже здійснено низку оперативно-розшуових заходів і близько 70 представників цього так званого спецконтингенту вже передано представникам пенітенціарної служби", - сказав він.

Єнін заявив, що правоохоронці мають орієнтування на кожного з ув'язнених, тому вони не втечуть далеко, а якщо втечуть - то не надовго.

Читайте: Росія зазнала у Херсоні поразки, але все ще має ресурси для руйнування України, - Боррель

Раніше про те, що окупанти при виході з Херсона сприяли втечі в’язнів із СІЗО, повідомляли журналісти. Українські військові знайшли справи 457 в’язнів, з них 15 - засуджених до довічного позбавлення волі. Після втечі росіян усі вони втекли на волю.

Окрім того, у СІЗО виявили справи 59 людей, яких затримали росіяни під час окупації. Повідомляється, що цих людей окупанти забрали з собою. Ймовірно, затриманих повезли до Криму.

Також читайте: СБУ проводить стабілізаційні заходи та виявляє зрадників на Херсонщині, - Малюк