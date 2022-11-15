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Новини Війна
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Через агресію РФ в Україні загинули 6 млн свійських тварин та щонайменше 50 тис. дельфінів, - Зеленський

дельфін

Унаслідок російської агресії в Україні загинули 6 мільйонів свійських тварин, знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у Чорному морі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні до учасників саміту G20 на Балі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Просто уявіть це: унаслідок російської агресії загинули шість мільйонів свійських тварин. Шість мільйонів! Це офіційні дані. Знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у Чорному морі. Тисячі гектарів ґрунту забруднено шкідливими речовинами. Більшість із них - це родючі ґрунти. Були родючі ґрунти", - сказав Зеленський.

Він додав, що мільйони гектарів лісу спалені обстрілами, майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, зокрема й шахта "Юнком" на Донеччині, в якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух.

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Зеленський розповів, що минулого тижня на кліматичному саміті в Єгипті запропонував створити платформу для оцінки збитків довкіллю від війни і необхідно це реалізувати.

"Маємо знайти й спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені війною. Без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя, і відлуння війни ще довго зберігатиметься – у вибухах мін, які забиратимуть життя дітей і дорослих, у забрудненні води, ґрунтів та атмосфери", - сказав президент.

Також читайте: Росія вже завдала шкоди довкіллю України на понад 1,35 трильйона гривень

Автор: 

G20 (323) тварини (467) Зеленський Володимир (24222) екологія (1356)


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Топ коментарі
+18
но некоторые животные все таки спаслись -не остались на шашлыки
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15.11.2022 11:01
+10
Пожрали шашлыков, правда зебилы?
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15.11.2022 10:54
+3
И енота ещё спи$дили,мрази.
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15.11.2022 11:07
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Пожрали шашлыков, правда зебилы?
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15.11.2022 10:54 Відповісти
А ще загинули 80 тис. свінських тварин.
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15.11.2022 10:55 Відповісти
но некоторые животные все таки спаслись -не остались на шашлыки
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15.11.2022 11:01 Відповісти
не обижайте Генералиссимуса
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15.11.2022 11:04 Відповісти
о ! Мене разбанили
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15.11.2022 11:03 Відповісти
А диких тварин-кацапів вже більше 80 000
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15.11.2022 11:05 Відповісти
Уже более 82 тысяч российских оккупантов отдыхают на концерте Кобзона
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15.11.2022 11:07 Відповісти
Важно сколько наших ребят и мирных жителей погибло из-за действий этого "миротворца". За орков пусть их родня беспокоится, когда отдуплится.
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15.11.2022 11:25 Відповісти
шо характерно здесь , те кто под прокси пургу несут ,а не орки они
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15.11.2022 11:06 Відповісти
И енота ещё спи$дили,мрази.
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15.11.2022 11:07 Відповісти
Украина дает 10 бобиков за Енота
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15.11.2022 11:08 Відповісти
Помните, как кремлёвское чучело в 2019 году причитало, что ветряки убивают птиц, а червячки выскакивают из земли !?

Что это ЧМО может сейчас заявить по поводу влияния на флору и фауну (на территории Украины) кацапских градов, солнцепёков, ракет, снарядов, бомб, мин, гранат, взрывов, обстрелов и т.п. !?

Птицы и червячки, говоришь, **** плешивая !?
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15.11.2022 11:25 Відповісти
ПреЗЕрватив забув про 100 тис. ліквідованих свинособак.
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15.11.2022 12:18 Відповісти
тих дільфінів було так багато?
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15.11.2022 13:16 Відповісти
 
 