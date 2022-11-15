Через агресію РФ в Україні загинули 6 млн свійських тварин та щонайменше 50 тис. дельфінів, - Зеленський

Унаслідок російської агресії в Україні загинули 6 мільйонів свійських тварин, знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у Чорному морі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні до учасників саміту G20 на Балі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Просто уявіть це: унаслідок російської агресії загинули шість мільйонів свійських тварин. Шість мільйонів! Це офіційні дані. Знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у Чорному морі. Тисячі гектарів ґрунту забруднено шкідливими речовинами. Більшість із них - це родючі ґрунти. Були родючі ґрунти", - сказав Зеленський.

Він додав, що мільйони гектарів лісу спалені обстрілами, майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, зокрема й шахта "Юнком" на Донеччині, в якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух.

Дивіться: ЗСУ врятували контуженого ведмедя біля визволеного Лимана. ФОТОрепортаж

Зеленський розповів, що минулого тижня на кліматичному саміті в Єгипті запропонував створити платформу для оцінки збитків довкіллю від війни і необхідно це реалізувати.

"Маємо знайти й спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені війною. Без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя, і відлуння війни ще довго зберігатиметься – у вибухах мін, які забиратимуть життя дітей і дорослих, у забрудненні води, ґрунтів та атмосфери", - сказав президент.

Також читайте: Росія вже завдала шкоди довкіллю України на понад 1,35 трильйона гривень