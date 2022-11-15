Європа має уникати надмірної залежності від Китаю, - голова Євроради Мішель

Європа взаємодіятиме з Китаєм, але їй необхідно "збалансувати" відносини, щоб не надто залежати від країни в таких галузях, як інноваційні технології.

Про це президент Європейської ради Шарль Мішель заявив на прес-конференції перед відвіданням саміту лідерів G20, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Мішель сказав, що зустріч, що відбулася в понеділок між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном, була важливою і позитивною в тому сенсі, що "є вибір на користь конкуренції, але не систематичного конфлікту".

Європа також взаємодіятиме з Китаєм, попри розбіжності між двома сторонами, оскільки було "важливо слухати один одного, щоб краще зрозуміти один одного", - сказав Мішель.

Але Європа повинна уникати повторення "тих самих помилок", які вона зробила, надто сильно покладаючись на російські види палива, сказав він.

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"З Китаєм ми не хочемо надто залежати від інноваційних технологій, які нам потрібні сьогодні і які нам знадобляться у майбутньому, - сказав він. - Ось чому важливо збалансувати відносини, а для цього важливо також взаємодіяти з владою Китаю".

Лідери найбільших економік G20 розпочинають переговори у вівторок на острові Балі після заяви Індонезії, що приймає, про те, що блок повинен зосередитися на діях, спрямованих на відновлення світової економіки, попри глибокі розбіжності через війну в Україні.

Мішель сказав, що на знак проблем із досягненням угоди між лідерами Європа має спробувати використати зустріч G20, щоб переконати членів чинити більший тиск на Росію через те, що вона спровокувала глобальну енергетичну та продовольчу кризу війною.

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Він сказав, що між офіційними особами досягнуто згоди щодо текстового комюніке на вечір понеділка, яке він назвав "позитивною". Однак таке комюніке має бути підтверджено лідерами.

Раніше на зустрічах міністрів G20 не вдавалося підготувати спільні комюніке через розбіжності між Росією та іншими членами щодо формулювань, у тому числі щодо того, як описувати війну Росії проти України.