"Друкарський верстат" грошей у 2023 не вмикатимуть, - заступник голови НБУ Ніколайчук

Бюджет на 2023 рік передбачає відмову від емісійного фінансування Національним банком. Держава не друкуватиме додаткові гроші для забезпечення бюджету.

Про це заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На нашу думку, спільні зусилля Міністерства фінансів, Національного банку та інших органів влади дозволять реалізувати цей амбітний план за рахунок залучення зовнішніх ресурсів та відновлення внутрішнього боргового ринку", - сказав він.

При цьому Миколайчук зазначив, що бюджет наступного року - це бюджет військового часу. "Зрозуміло, що він базується на макроекономічному прогнозі, який характеризується досить високим рівнем невизначеності. Також оцінки доходів і витрат, які потрібно буде проводити, теж є об'єктом величезної невизначеності", - сказав він.

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Заступник голови НБУ припускає, що наступного року потрібно буде вносити низку коректив до цього бюджету. Водночас на позапланові емісії чекати не потрібно. "Це точно не планується затвердженим парламентом бюджетом і не передбачається з огляду на експертні дискусії, які зараз ведуться в рамках переговорів із МВФ на рівні Національного банку та Міністерства фінансів", - розповів Ніколайчук.