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Новини
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"Друкарський верстат" грошей у 2023 не вмикатимуть, - заступник голови НБУ Ніколайчук

деньги,гривня

Бюджет на 2023 рік передбачає відмову від емісійного фінансування Національним банком. Держава не друкуватиме додаткові гроші для забезпечення бюджету.

Про це заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На нашу думку, спільні зусилля Міністерства фінансів, Національного банку та інших органів влади дозволять реалізувати цей амбітний план за рахунок залучення зовнішніх ресурсів та відновлення внутрішнього боргового ринку", - сказав він.

При цьому Миколайчук зазначив, що бюджет наступного року - це бюджет військового часу. "Зрозуміло, що він базується на макроекономічному прогнозі, який характеризується досить високим рівнем невизначеності. Також оцінки доходів і витрат, які потрібно буде проводити, теж є об'єктом величезної невизначеності", - сказав він.

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Заступник голови НБУ припускає, що наступного року потрібно буде вносити низку коректив до цього бюджету. Водночас на позапланові емісії чекати не потрібно. "Це точно не планується затвердженим парламентом бюджетом і не передбачається з огляду на експертні дискусії, які зараз ведуться в рамках переговорів із МВФ на рівні Національного банку та Міністерства фінансів", - розповів Ніколайчук.

Автор: 

гроші (973) НБУ (10440) економіка (932) емісія (52) Ніколайчук Сергій (21)


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Топ коментарі
+5
Не треба ля-ля ! Ви не знаєте що це рік нам готує.
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15.11.2022 11:40
+3
зарікалась свиня гамна не їсти
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15.11.2022 11:45
+1
Навіщо ж так брехати
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15.11.2022 11:45
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Не треба ля-ля ! Ви не знаєте що це рік нам готує.
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15.11.2022 11:40 Відповісти
зарікалась свиня гамна не їсти
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15.11.2022 11:45 Відповісти
Навіщо ж так брехати
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15.11.2022 11:45 Відповісти
Вони не брешуть, вони дужн багато вже надрукували, що у 2023 році станок вмикати не будуть.
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15.11.2022 14:43 Відповісти
грощі для держави друкуватимуть інші... але ж навіть до середини 2023 ще далеко... хто завадить пізніше прийняти "зважене" рішення...
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15.11.2022 11:47 Відповісти
Ми повинни робити вигляд що долар став по 45 тому що війна, а не тому що грівну друкують !
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15.11.2022 11:54 Відповісти
Враньё чистой воды и слезы...
Хотя для лохотрона в телемарафонеце сойдёт 😆🤣
ЗеКодломойские Кучмисты не воры...
Зуб даю..😛
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15.11.2022 12:08 Відповісти
Не бреше. Його просто не вимикали і не збираються вимикати
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15.11.2022 12:22 Відповісти
Так вже ж віддрукували 15 лимонів нещодавно)) Ну ок, казочки для лохторату норм
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15.11.2022 12:24 Відповісти
А шо( - вже надрукували на пару рочків наперед, як раз до виборів?
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15.11.2022 14:22 Відповісти
поэтому пора мониторить курс биткоина и других криптовалют, например на коингеко или коинмаркеткап или http://coinliq.com/ua
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16.11.2022 18:02 Відповісти
 
 