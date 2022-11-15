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Новини Війна
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Воїни ВМС ліквідували 12 окупантів та знищили 2 російські безпілотники

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Українські морпіхи продовжують знищувати ворога на різних напрямках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗСУ.

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойовий дрон знищує двох окупантів, що чинять опір українським воїнам. ВIДЕО безпілотника

"Минулої доби, 14 листопада, морські піхотинці знищили 11 окупантів та 2 БПЛА. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

армія рф (17729) ВМС (1396) знищення (7477)


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Треба брати Крим - там херсонський енот в плену

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15.11.2022 12:44 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/news-krym-enoty/32131609.html
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15.11.2022 12:45 Відповісти
 
 