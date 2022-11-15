Воїни ВМС ліквідували 12 окупантів та знищили 2 російські безпілотники
Українські морпіхи продовжують знищувати ворога на різних напрямках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗСУ.
Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
"Минулої доби, 14 листопада, морські піхотинці знищили 11 окупантів та 2 БПЛА. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.11.2022 12:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.11.2022 12:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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