Воїни ВМС ліквідували 12 окупантів та знищили 2 російські безпілотники

Українські морпіхи продовжують знищувати ворога на різних напрямках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗСУ.

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

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"Минулої доби, 14 листопада, морські піхотинці знищили 11 окупантів та 2 БПЛА. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.