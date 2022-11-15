Чим довше Кремль саботуватиме "українську формулу миру", тим катастрофічнішою буде ситуація для Росії, - Данілов

Мирний план президента Володимира Зеленського буде виконано в повному обсязі та з дотриманням графіка.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру Президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України. Мирний план Президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський на G20 представив "українську формулу миру" із 10 пунктів.

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