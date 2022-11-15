Чим довше Кремль саботуватиме "українську формулу миру", тим катастрофічнішою буде ситуація для Росії, - Данілов
Мирний план президента Володимира Зеленського буде виконано в повному обсязі та з дотриманням графіка.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру Президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України. Мирний план Президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський на G20 представив "українську формулу миру" із 10 пунктів.
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майбутнього в рашки все одно немає..яке може бути майбутнє..якшо санкції..олігархи повтікали.економіка стрімко падає..закони не працють тільки репресії..при владі пристарілі дебіли на кшалт політбюро ссср.
піздній савєцкій саюз..
https://www.5.ua/polityka/pryklad-svavillia-i-vybirkovosti-ariev-nazvav-khto-same-viddav-nakaz-vymknuty-telekanaly-priamyi-5-kanal-ta-espreso-292448.html "Приклад свавілля і вибірковості": Народний депутат В.Ар'єв назвав О.Данілова, який безпосередньо віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо"
Наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" з державної мережі цифрового мовлення віддав секретар РНБО Олексій Данілов. Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04GRHWC1KfyW3xyBhn2PfKtL2U8CLQcTuyUJk2jXTDeDfL4KL8LLtcodunvxnqZcwl&id=100001585953356 Facebook .
Нардеп написав: "Тепер я можу сказати точно, хто саме віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо". Це секретар РНБО Олексій Данілов"."3 квітня 2022 року з РНБО за його підписом вийшла шифрограма номер Ш 3-04/1т, якій присвоїли гриф "таємно". У мене є текст цього документа, який через цей гриф я, на жаль, опублікувати не можу. Данілов, посилаючись на указ президента № 152/2022 "Про рішення РНБО від 18 березня 2022 щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" наказав вимкнути три канали з державної мережі цифрового мовлення. Відомство, якому відданий наказ, не називається - воно в тексті має свій код", - пише Ар'єв.
https://www.5.ua/media/pictures/original/259101.jpg?t=1668421059 І додає, що насправді ніякої таємної інформації у тексті шифрограми немає.
"Ніякої таємної інформації у тексті шифрограми не міститься. Хіба що бажання незаконно вимкнути три непідконтрольні Банковій телеканали, як приклад свавілля і вибірковості у виконанні указу президента. Саме вибірковості, бо "4 канал" зрадника Ковальова чи "24 канал", контрольованого Садовим, попри відмінне від "єдиного марафону" мовлення, залишили в державному цифровому мовленні неторканими. Тому, гриф "таємно" в цьому випадку приховує не інформацію, а ницу і незаконну дію", - пише нардеп.
І додає: "Рано чи пізно всі негарні справи влади стануть явними. І тепер, коли стало відомо про механізм боротьби з незалежними від влади медіа, я стверджую: якщо влада не припинить діяти засобами "русского міра", це зашкодить Україні, як державі, яка за право на свою свободу платить кров'ю".