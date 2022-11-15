Зеленський на G20 представив "українську формулу миру" із 10 пунктів. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 представив світовим лідерам пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ Володимира Зеленського.
"Щоб звільнити всю нашу землю від рашистів, нам доведеться воювати ще деякий час... Воювати! Але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру, щоб усе ж зберегти тисячі життів і вберегти світ від нових дестабілізацій?
Ось чому я хочу представити наше бачення шляху до миру – як його реально досягти. І не тільки для нас, а й для всіх вас, ваших союзників і партнерів", - заявив президент.
За словами Зеленського, є набір рішень – і він хоче, щоб розмова про це була публічною, а не залаштунковою, "щоб це обговорювалося конкретно, а не широкими мазками".
Український лідер прагне, "щоб ця агресивна російська війна закінчилася справедливо й на основі Статуту ООН і міжнародного права, а не "абияк".
"Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями.
Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде жодних "Мінськів – 3", які Росія порушить одразу ж після укладення.
Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути всіх вас, обманути світ і заморозити війну якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними.
Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальної дестабілізації. Впевнений, що саме зараз треба й можна зупинити руйнівну російську війну", - наголосив Зеленський.
Отже, пропозиції України:
1. Радіаційна та ядерна безпека.
2. Продовольча безпека.
3. Енергетична безпека.
4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
7. Повернення справедливості.
8. Протидія екоциду.
9. Недопущення ескалації.
10. Фіксація закінчення війни.
Кожному пункту український лідер присвятив окрему увагу.
Зеленський зазначив, що вже є позитивний досвід експортної зернової ініціативи, в яку залучені з одного боку – Україна, Туреччина та ООН, а з іншого боку – Росія, Туреччина та ООН.
На його думку, подібно до цього може спрацювати виконання кожного із зазначених пунктів, де сторонами можуть бути різні держави, які готові взяти на себе лідерство в тому чи іншому рішенні.
Будь ласка, зачекайте...
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речі длиние пустие
Я говорю на украинском, у вас есть текстовый перевод на ваш язык.
Нема на що дивитися...
І вони вдвох до цього йшли. І робили все, щоб вона сталась.
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Хм.... зараз пів України сидить на графіках темряви. Куди йде надлишок електроенергії?
Так продаємо чи чі?
1000-1500МВт
Мощность одного энергоблока АЭС
ЗІ: інша ботва подляка лише тисне кнопку "спам"
Вони хоча б нам ядерну безпеку прогарантували! Якщо загальну не можуть прогарантувати!
" речи говорит правильные." Говорит, а не пишет.
Не важно, кто пишет, важно, что речь произносится от имени ГОСУДАРСТВА. И речь правильная, даже про радиацию и экологию (ударные темы!) не забыто.
Рішення G20 приймаються не через голосування керівників країн під час засідань, а у попередніх багатосторонніх перемовинах "на полях", де учасники форуму узгоджують теми, ідеї і прийнятні формулювання, які виносяться на загал під час фінальних зустрічей. Україну запросили до участі не заради виступу на засіданні, а для просування своїх наративів в кулуарах, взаємодії з учасниками події і для протидії російському впливу. Формування порядку денного української делегації, робота з представниками країн групи, визначення червоних ліній, перешкоджання прийняттю російських ідеяй - це, а не виступ перед очільниками, що не вплиге на документи, було головною роботою президента на цьому саміті. Попри декларативність заяв групи, саме кулуарна робота з учасниками формує ставлення країн членів до виголошених тем. Натомість, за мертвими дельфінами плаче Грінпіс, і задоволено посміхається *****.
Индонезия.
"Україну запросили ...... для протидії російському впливу".
Индонезия.
И Путина пригласила " для протидії російському впливу".
і таки так, на цьому людському горі зелене клопеня піариться без всякого сорому і совісті.
Дякуйте зсу і заходу, а не тим хто розмінував чонгар. Украіні треба в НАТО!😠
другим - четвертий
третім - добавити про репарації
четвертим - добавити вимогу вигнати рашу фашистку з оон
п'ятим - позбавити рашку ядерного арсеналу
всі інші вже наче і зайві при умові що будуть виконані ці п'ять.
А вона є, ця Війна? У Кацапії це СВО. А у нас воєнний стан, не більше. Де Зельониє зафіксували, що у нас Війна? Нема. І перехід економіки на Війну не відбувся. Схематози, договорняки, і скажене розкрадання всього, до чого руки дотягуються. Але Війна не проголошена. То яке фіксування кінця того, що юридично не почалось? Слабо признати війну війною? Сценаристи херові.
Зе КЛОУН ЗНОВУ ХОЧЕ ДОМОВИТИСЬ ПОСЕРЕДИНІ І
ЦЕ БУДЕ ДОМОВИНА ДЛЯ УКРАЇНИ -