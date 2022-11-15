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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський на G20 представив "українську формулу миру" із 10 пунктів. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 представив світовим лідерам пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ Володимира Зеленського.

"Щоб звільнити всю нашу землю від рашистів, нам доведеться воювати ще деякий час... Воювати! Але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру, щоб усе ж зберегти тисячі життів і вберегти світ від нових дестабілізацій?

Ось чому я хочу представити наше бачення шляху до миру – як його реально досягти. І не тільки для нас, а й для всіх вас, ваших союзників і партнерів", - заявив президент.

За словами Зеленського, є набір рішень – і він хоче, щоб розмова про це була публічною, а не залаштунковою, "щоб це обговорювалося конкретно, а не широкими мазками".

Український лідер прагне, "щоб ця агресивна російська війна закінчилася справедливо й на основі Статуту ООН і міжнародного права, а не "абияк".

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"Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями.

Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде жодних "Мінськів – 3", які Росія порушить одразу ж після укладення.

Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути всіх вас, обманути світ і заморозити війну якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними.

Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальної дестабілізації. Впевнений, що саме зараз треба й можна зупинити руйнівну російську війну", - наголосив Зеленський.

Отже, пропозиції України:

1. Радіаційна та ядерна безпека.
2. Продовольча безпека.
3. Енергетична безпека.
4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
7. Повернення справедливості.
8. Протидія екоциду.
9. Недопущення ескалації.
10. Фіксація закінчення війни.

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Кожному пункту український лідер присвятив окрему увагу.

Зеленський зазначив, що вже є позитивний досвід експортної зернової ініціативи, в яку залучені з одного боку – Україна, Туреччина та ООН, а з іншого боку – Росія, Туреччина та ООН.

На його думку, подібно до цього може спрацювати виконання кожного із зазначених пунктів, де сторонами можуть бути різні держави, які готові взяти на себе лідерство в тому чи іншому рішенні.

Автор: 

G20 (323) Зеленський Володимир (24222)


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Топ коментарі
+26
брові чорние густие
речі длиние пустие
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15.11.2022 07:53
+26
Игорь Москаленко, скажи кто твой друг и я скажу кто ты, у Зе вся команда как на подбор зрадники, поэтому не нужно думать ,что Зе белый и пушистый
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15.11.2022 08:07
+22
Якщо про справедливість, то резніченко з крадіжками на мільярди поряд у Херсоні це справедливо? Ермак і арахамії це справедливість?
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15.11.2022 08:03
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Неголений миротворець з виглядом безхатька.
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15.11.2022 07:52 Відповісти
брові чорние густие
речі длиние пустие
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15.11.2022 07:53 Відповісти
...а за правильный ответ ты получишь 10 лет.
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15.11.2022 07:59 Відповісти
Слова правильні, але яке кінчене оточення президента.
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15.11.2022 08:00 Відповісти
Игорь Москаленко, скажи кто твой друг и я скажу кто ты, у Зе вся команда как на подбор зрадники, поэтому не нужно думать ,что Зе белый и пушистый
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15.11.2022 08:07 Відповісти
А щось не почули ми про вимогу про репарації до мордору. Не на часі чи дєрмак на це наклав табу?
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15.11.2022 09:15 Відповісти
І нема нічого про покарання воєнних злочинців та про розслідування воєнних злочинів російської армії
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15.11.2022 12:26 Відповісти
Нехай вони слухають, а я не буду, бо вже осточортів
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15.11.2022 08:02 Відповісти
никто не слушает, он в начале говорит:
Я говорю на украинском, у вас есть текстовый перевод на ваш язык.
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15.11.2022 08:04 Відповісти
бо нечем слушать...через уши РАШЕН прёт))
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15.11.2022 15:29 Відповісти
Якщо про справедливість, то резніченко з крадіжками на мільярди поряд у Херсоні це справедливо? Ермак і арахамії це справедливість?
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15.11.2022 08:03 Відповісти
Как порохобод скажу, хорошее выступление, особенно про G-19
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15.11.2022 08:09 Відповісти
Ага. 20-1)
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15.11.2022 08:24 Відповісти
пора ему резко уйти на свалку истории... за такие речи болт ему на плечи... ни слова об изгнании расии из ООН...
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15.11.2022 08:11 Відповісти
І шо навіть не станцював?

Нема на що дивитися...
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15.11.2022 08:12 Відповісти
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15.11.2022 08:12 Відповісти
Зеля все хотів побачити що ж там в хутінських очах - повномасштабна війна.
І вони вдвох до цього йшли. І робили все, щоб вона сталась.
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15.11.2022 08:21 Відповісти
Слідуючого разу він візьме з собою рояль.
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15.11.2022 08:24 Відповісти
така сама організація як ООН...балаканина...приїхали на курорт Балі...дупи погріти і в морі покупатись.. напишуть якусь бамажку ,з одобрєніями і озабоченностями.
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15.11.2022 08:32 Відповісти
А що , чи хто завадить мордору даже після підписання "мирного договору" продовжити клепати зброю щоб через декілька років знову напасти на Україну?? Кацапи жодних договорів не дотримуються, згадайте хоча б "Будапештський меморандум"! Кацапія як теперішня країна має припинити своє існування!
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15.11.2022 08:35 Відповісти
Знову вілосіки. Вживу, слабо? Якргось дітька поточилося у Херсон, як то воно щось мало до визволення. Тільки здати змогло. Лошара тупа
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15.11.2022 08:37 Відповісти
Текст писав Дмитро Литвин?
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15.11.2022 08:40 Відповісти
Хз,але особисто мені за його виступ не соромно
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15.11.2022 08:46 Відповісти
Супутня мета цього терору (підривання електростанцій, трансформаторів,лінії постачання електрики) не дати експортувати нашу електрику сусіднім державам.
---------------------
Хм.... зараз пів України сидить на графіках темряви. Куди йде надлишок електроенергії?
Так продаємо чи чі?
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15.11.2022 09:05 Відповісти
Там небольшой объем был экспорта

1000-1500МВт
Мощность одного энергоблока АЭС
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15.11.2022 13:34 Відповісти
тебе одного подляк випустив висратися оцією брехнею?

ЗІ: інша ботва подляка лише тисне кнопку "спам"
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15.11.2022 10:09 Відповісти
Ну йолопів які вірять в святого зечмоню з кожним днем всетаки меншає. З чим вас і вітаю.
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15.11.2022 10:14 Відповісти
До речі. Будапештський меморандум підписали США і Британія. Потім приєдналися ще дві ядерні країни: Франція і Китай.
Вони хоча б нам ядерну безпеку прогарантували! Якщо загальну не можуть прогарантувати!
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15.11.2022 09:18 Відповісти
Чергове бла-бла. Ніякої конкретикі
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15.11.2022 09:28 Відповісти
Як не дивно, війна, скоріш за все, допоможе Зеленському вийти на другий термін. Але я впевнений, що в Україні є багато більш фахових і більш достойних політиків, які також як мінімум "не втекли". Та й не факт, що європейські партнери і США, не допомагали б Україні, будь у нас в цей час інший президент. Допомагали б любій владі.
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15.11.2022 09:30 Відповісти
Я за Зеленского, естественно, не голосовал. Но по крайней мере с 24-го у меня нет к нему особых претензий - в военные дела не лезет, речи говорит правильные.
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15.11.2022 09:54 Відповісти
далеко-далеко не все правильно говорить. Навіть в цьому висттупі, зокрема, про НАТО.
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15.11.2022 10:02 Відповісти
И что неправильно про НАТО?
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15.11.2022 10:42 Відповісти
Речи Зе пишет весь МИД , к вашему сведению😠
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15.11.2022 10:13 Відповісти
Ты читать умеешь?
" речи говорит правильные." Говорит, а не пишет.
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15.11.2022 10:23 Відповісти
так він свої виступи зачитує з телесуфлера!
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15.11.2022 10:28 Відповісти
І вам не здається, що в умовах повномасштабної війни виголошувати чужі слова це замало, як для президента?
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15.11.2022 11:31 Відповісти
Ну что ты как маленький! Президенту США тоже речи пишут саичрайтеры. И текст потом читается и правится.
Не важно, кто пишет, важно, что речь произносится от имени ГОСУДАРСТВА. И речь правильная, даже про радиацию и экологию (ударные темы!) не забыто.
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15.11.2022 12:03 Відповісти
Ви не вловлюєте суть коментаря, можливо, ви погано розумієте українську? Питання було не про те, чи він має писати промови. Хоча ви мабуть будете здивовані, що деякі політики це роблять самостійно. Йшлося, що Зеленський не робить того, що мав би при посаді. Наприклад, долучитися до групи двадцяти не через звернення, яке за день забудуть, а копіткою участю в ухваленні рішень саміту. На якому, натомість, через кулуарну активність домінує російська адженда, Але ви, немов дитина, звертаєте увагу на зовнішнє, - що він там сказав на загал.
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15.11.2022 12:24 Відповісти
Українською я володію вільно, але з огляду на постійну увагу до уникнення русизмів в мене виходить помітно повільніше. А относительно участия в принятии решений Г-20 - напомню тебе, что Украина НЕ ЯВЛЯЕТСЯ участником, и соответственно не может принимать участия в обсуждении решений. К тому же "решения" Г-20 - чисто декларативные заявления "на загал", что по сути своей не отличается от публичного заявления Зели. А его речь я не поленился прослушать - вполне! Не забыты даже ударные темы про радиоционную опасность и экологию с мёртвыми дельфинами - Гринпис рыдает!
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15.11.2022 12:55 Відповісти
Не можливо позбавитися русизмів, якщо не використовувати природні замінники. Якщо ви володієте мовою, то питання полягає не в тому, що ви їх не знаєте, а в тому, що ви ними не користуєтесь. Наступні три прислів'я мали б розвіяти ваші сумніви. Щоби аолодіти англійською, треба розмовляти англійською. Краще менше, але краще. Хто має бажаня - шукає можливості, хто не хоче - шукає причини.
Рішення G20 приймаються не через голосування керівників країн під час засідань, а у попередніх багатосторонніх перемовинах "на полях", де учасники форуму узгоджують теми, ідеї і прийнятні формулювання, які виносяться на загал під час фінальних зустрічей. Україну запросили до участі не заради виступу на засіданні, а для просування своїх наративів в кулуарах, взаємодії з учасниками події і для протидії російському впливу. Формування порядку денного української делегації, робота з представниками країн групи, визначення червоних ліній, перешкоджання прийняттю російських ідеяй - це, а не виступ перед очільниками, що не вплиге на документи, було головною роботою президента на цьому саміті. Попри декларативність заяв групи, саме кулуарна робота з учасниками формує ставлення країн членів до виголошених тем. Натомість, за мертвими дельфінами плаче Грінпіс, і задоволено посміхається *****.
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15.11.2022 13:50 Відповісти
Ага.
Индонезия.
"Україну запросили ...... для протидії російському впливу".
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16.11.2022 10:41 Відповісти
Вам щось не подобається в тезі, чи повипендрюватися захотілося? Хоча, йдіть лісом, -українською він вільно володіє.
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17.11.2022 00:21 Відповісти
Ага.
Индонезия.
И Путина пригласила " для протидії російському впливу".
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17.11.2022 09:49 Відповісти
Еге. Запросила обох аби один вклонився іншому.
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17.11.2022 11:58 Відповісти
«Карта России с территориями ЛДНР, Херсонщины и Запорожья на саммите G20 на Бали».
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17.11.2022 12:41 Відповісти
Хтось з українських дипломатів про це зазначив? Може Зеленський у своїй промові, що вас так розчулила?
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17.11.2022 12:49 Відповісти
Ну да. Ему нужно было приехать и на этом фоне речь произнести.
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17.11.2022 12:57 Відповісти
Йому треба було створити потужну дипломатичну команду, яка б кожному присутньому вклала у вуха думку, просправжній смак грошей, які отримують від торгівлі з росією. Про сморід, яким просочується кожен, хто росіянам потискає руку. Яка б змусила учасників уникати бути поміченим поряд з ними, і хоч через скандали, але прибрати це лайно з форуму. Замість того, щоби жувати соплі онлайн.
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17.11.2022 13:04 Відповісти
"претензій немає" 🤪?
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15.11.2022 10:28 Відповісти
"Говорить" не мешки ворочать
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15.11.2022 11:32 Відповісти
Навпаки, іншій владі, а не цій банді крадунів, допомагали б ще більш і охочіше.
і таки так, на цьому людському горі зелене клопеня піариться без всякого сорому і совісті.
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15.11.2022 11:36 Відповісти
Народ, зважте, як подлякові боти налетіли, і заспамили навіть кращі коменти
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15.11.2022 10:04 Відповісти
Тай буй на них.
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15.11.2022 10:16 Відповісти
Якби не західна, високоточна зброя, ви б споглядали тестікули, але не зеленського, а свої власні, відрізані, в руках якогось бурята.
Дякуйте зсу і заходу, а не тим хто розмінував чонгар. Украіні треба в НАТО!😠
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15.11.2022 10:12 Відповісти
А за чий рахунок цей банкет?
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15.11.2022 10:26 Відповісти
Половина пунктів як з дитсадка. Сценаристи звикли писати для фанатів кварталістів. Зразу рівень помітно.
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15.11.2022 10:32 Відповісти
Тобто він за все хороше проти всього поганого?Знову порожні гасла які можна трактувати як хочеш.Де згадка про НАТО?
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15.11.2022 10:37 Відповісти
Першим пунктом треба було поставити шостий
другим - четвертий
третім - добавити про репарації
четвертим - добавити вимогу вигнати рашу фашистку з оон
п'ятим - позбавити рашку ядерного арсеналу
всі інші вже наче і зайві при умові що будуть виконані ці п'ять.
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15.11.2022 11:29 Відповісти
10. Фіксація закінчення війни.
А вона є, ця Війна? У Кацапії це СВО. А у нас воєнний стан, не більше. Де Зельониє зафіксували, що у нас Війна? Нема. І перехід економіки на Війну не відбувся. Схематози, договорняки, і скажене розкрадання всього, до чого руки дотягуються. Але Війна не проголошена. То яке фіксування кінця того, що юридично не почалось? Слабо признати війну війною? Сценаристи херові.
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15.11.2022 12:44 Відповісти
Признание войны похоже никому не выгодно
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15.11.2022 13:36 Відповісти
11. Негайне повернення єнота!!!
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15.11.2022 13:05 Відповісти
А ЩО НЕБУДЬ Є ПРО РЕПАРАЦІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ??
Зе КЛОУН ЗНОВУ ХОЧЕ ДОМОВИТИСЬ ПОСЕРЕДИНІ І
ЦЕ БУДЕ ДОМОВИНА ДЛЯ УКРАЇНИ -
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15.11.2022 13:36 Відповісти
Якщо дати росіянам змогу відступити та згрупуватись, через декілька років теперішня війна здаватиметься дитячим святом.
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15.11.2022 15:00 Відповісти
 
 