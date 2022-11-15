Зеленський на G20 представив "українську формулу миру" із 10 пунктів. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 представив світовим лідерам пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ Володимира Зеленського.

"Щоб звільнити всю нашу землю від рашистів, нам доведеться воювати ще деякий час... Воювати! Але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру, щоб усе ж зберегти тисячі життів і вберегти світ від нових дестабілізацій?

Ось чому я хочу представити наше бачення шляху до миру – як його реально досягти. І не тільки для нас, а й для всіх вас, ваших союзників і партнерів", - заявив президент.

За словами Зеленського, є набір рішень – і він хоче, щоб розмова про це була публічною, а не залаштунковою, "щоб це обговорювалося конкретно, а не широкими мазками".

Український лідер прагне, "щоб ця агресивна російська війна закінчилася справедливо й на основі Статуту ООН і міжнародного права, а не "абияк".

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"Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями.

Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде жодних "Мінськів – 3", які Росія порушить одразу ж після укладення.

Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути всіх вас, обманути світ і заморозити війну якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними.

Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальної дестабілізації. Впевнений, що саме зараз треба й можна зупинити руйнівну російську війну", - наголосив Зеленський.

Отже, пропозиції України:

1. Радіаційна та ядерна безпека.

2. Продовольча безпека.

3. Енергетична безпека.

4. Звільнення всіх полонених і депортованих.

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.

7. Повернення справедливості.

8. Протидія екоциду.

9. Недопущення ескалації.

10. Фіксація закінчення війни.

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Кожному пункту український лідер присвятив окрему увагу.

Зеленський зазначив, що вже є позитивний досвід експортної зернової ініціативи, в яку залучені з одного боку – Україна, Туреччина та ООН, а з іншого боку – Росія, Туреччина та ООН.

На його думку, подібно до цього може спрацювати виконання кожного із зазначених пунктів, де сторонами можуть бути різні держави, які готові взяти на себе лідерство в тому чи іншому рішенні.