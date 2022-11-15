Байден та Ердоган зустрілися на саміті G20: Обговорили "зернову ініціативу"

Президенти США Джо Байден й Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі в рамках саміту G20 обговорили Чорноморську зернову ініціативу та необхідність її продовження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Ердоган зустрівся з президентом США Байденом на саміті лідерів G20 на Балі. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр казначейства та фінансів Нуреддін Небаті та міністр національної оборони Хулусі Акар також взяли участь у зустрічі", - заявили у директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

У Білому домі заявили, що Байден висловив співчуття Ердогану та народу Туреччини у зв’язку з терактом в Стамбулі та підтримку союзника по НАТО.

"Президент Байден висловив вдячність президенту Ердогану за його зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка, як вони обидва погодилися, має вирішальне значення для покращення глобальної продовольчої безпеки на тлі російської війни, і що Ініціатива має продовжуватися", - повідомили у Вашингтоні.

Також йшла мова про продовження тісної координації з питань НАТО, про питання регіонального та глобального значення.

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