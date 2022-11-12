Ердоган заявив, що Захід "нападає на Росію"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Росія нині чинить опір нападу з боку "Заходу, особливо Америки".

Слова Ердогана цитує турецький телеканал TRT, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"…Ми переживаємо не звичайний процес. Росія – це не звичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на Росію практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, Росія наразі чинить опір", – сказав президент Туреччини журналістам по поверненні із саміту Тюркської ради в Самарканді, що в Узбекистані.

Ердоган також розповів, що сподівається провести переговори з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим на полях саміту "Групи двадцяти", зокрема й про повномасштабну війну в Україні.

"Під час останньої зустрічі з ним (Путіним) я сказав йому, що вважаю за доцільне, щоб він приїхав до Індонезії… Потім було вирішено, що до Індонезії приїде міністр закордонних справ. У ці 2-3 дні, якщо я зможу з ним контактувати, можливо, у мене буде можливість поговорити з ним про те, що він думає, які кроки вони будуть робити, особливо які кроки вони можуть зробити для того, щоб цей процес, тобто діалог, трансформувати в мир", – зазначив він.

Турецька сторона не вперше говорить про те, що на Заході намагаються використати війну в Україні для послаблення Росії. Раніше там говорили про налаштованість Москви на укладання "великої угоди" із Заходом на тлі війни в Україні, а також заявляли про готовність зіграти посередницьку роль.