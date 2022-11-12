УКР
Ердоган заявив, що Захід "нападає на Росію"

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Росія нині чинить опір нападу з боку "Заходу, особливо Америки".

Слова Ердогана цитує турецький телеканал TRT, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"…Ми переживаємо не звичайний процес. Росія – це не звичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на Росію практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, Росія наразі чинить опір", – сказав президент Туреччини журналістам по поверненні із саміту Тюркської ради в Самарканді, що в Узбекистані.

Ердоган також розповів, що сподівається провести переговори з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим на полях саміту "Групи двадцяти", зокрема й про повномасштабну війну в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина хоче перетворити "зерновий коридор" у шлях до миру, - Ердоган

"Під час останньої зустрічі з ним (Путіним) я сказав йому, що вважаю за доцільне, щоб він приїхав до Індонезії… Потім було вирішено, що до Індонезії приїде міністр закордонних справ. У ці 2-3 дні, якщо я зможу з ним контактувати, можливо, у мене буде можливість поговорити з ним про те, що він думає, які кроки вони будуть робити, особливо які кроки вони можуть зробити для того, щоб цей процес, тобто діалог, трансформувати в мир", – зазначив він.

Турецька сторона не вперше говорить про те, що на Заході намагаються використати війну в Україні для послаблення Росії. Раніше там говорили про налаштованість Москви на укладання "великої угоди" із Заходом на тлі війни в Україні, а також заявляли про готовність зіграти посередницьку роль.

Навіщо? Він все прекрасно розуміє. Просто "робити мінет клієнту одночасно встромляючи йому ніж в спину"-це його стиль.🤷
12.11.2022 16:47
Пригласите Ердогана в Бучу і Ізюм
12.11.2022 16:45
Дебіл,який впевнений що розумніший всіх.
12.11.2022 16:45
Угу... именно поэтому Эрдоган гадит на голову кацапам и макает пуйло с головой в дерьмо.
12.11.2022 22:46
Анкара отлично дрочит в непонятках россиянцев
12.11.2022 20:09
A canal
Panamax-size
Bulgaria - Greece
and
Ukraine - Poland
could introduce
some competition.
12.11.2022 20:25
он не брат бульбошеску с турнепсового эмирата..шол бы он пустыню заметать шлимазл не кашерный
12.11.2022 20:29
Аллах всё видит. Как бы потом не пришлось отвечать перед Всевышним.
12.11.2022 20:33
ТАЛІПУ ОСКАР В СТУДІЮ 😆
Має гарний процент від оборуток з Українським зерном і від вивозу з України
корисних копален і сировини. Звісно вивозять кацапи, скуповує Туреччина.
12.11.2022 21:14
Чует Реджеп, что Запад может скоро и за него взяться, с его хитрожопой авторитарной политикой. А если Запад всерьёз решил похоронить рашку, то Турцию, с её слабоватой экономикой, проглотит и не подавится - страну с не работающими (или недостаточно работающими) рыночными институтами им завалить недолго.
Но Реджеп - не экономист, он строит из себя альфа-самца, как все на востоке, дорвавшиеся до власти. И его ограниченность сыграет с ним злую шутку, ведь скоро в Турции выборы, а перед выборами Западу стоит только "достать туза из рукава" - и шатающаяся турецкая экономика раздавит своего "шейха"...
12.11.2022 21:30
И в каком именно месте запад нападает на рашку????
12.11.2022 21:35
Карта у бульбофюрера
12.11.2022 22:01
было бы логично после этих слов турции выйти из НАТО.
Им там вместе делать нечего с коварной америкой
12.11.2022 21:46
Ердоган з дуба впав?
Чи може йому знову щось від путлєра треба?
12.11.2022 22:00
Как же достали перепечатки переводов со всяких европейских правд и прочих прокацапских ресурсов(((( Да близко ничего нет в оригинале на TRT, окромя фразы, что Оркостан большая страна. Но с этим даже дебил спорить не станет.
12.11.2022 22:37
ну наперед турку наука как катаясь по российским сателлитам что то на прессу вякать )
13.11.2022 02:10
забавный турецкий баран )))
это оказывается не лапти напали на Украину, а Омерика на Россию
Интересные у турка в голове тараканы )))
13.11.2022 02:08
Я думаю что циничный турок просто так троллит вовчика .
13.11.2022 09:07
