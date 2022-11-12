РУС
Эрдоган заявил, что Запад "нападает на Россию"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия сейчас сопротивляется нападению со стороны "Запада, особенно Америки".

Слова Эрдогана цитирует турецкий телеканал TRT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"…Мы переживаем не обычный процесс. Россия – это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, нападает на Россию практически безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия пока оказывает сопротивление", – сказал президент Турции журналистам по возвращении с саммита Тюркского совета в Самарканде в Узбекистане.

Эрдоган также рассказал, что надеется провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита "Группы двадцати", в том числе полномасштабной войны в Украине.

Читайте: Турция хочет превратить "зерновой коридор" в путь к миру, - Эрдоган

"Во время последней встречи с ним (Путиным) я сказал ему, что считаю целесообразным, чтобы он приехал в Индонезию… Потом было решено, что в Индонезию приедет министр иностранных дел. В эти 2-3 дня, если я смогу с ним контактировать, возможно, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они будут делать, особенно какие шаги они могут предпринять для того, чтобы этот процесс, т.е. диалог, трансформировать в мир", – отметил он.

Турецкая сторона не в первый раз говорит о том, что на Западе пытаются использовать войну в Украине для ослабления России. Ранее там говорили о настройке Москвы на заключение "большого соглашения" с Западом на фоне войны в Украине, а также заявляли о готовности сыграть посредническую роль.

россия (96963) Турция (3535) Эрдоган Реджеп Тайип (942)
+56
Навіщо? Він все прекрасно розуміє. Просто "робити мінет клієнту одночасно встромляючи йому ніж в спину"-це його стиль.🤷
12.11.2022 16:47 Ответить
+38
Пригласите Ердогана в Бучу і Ізюм
12.11.2022 16:45 Ответить
+29
Дебіл,який впевнений що розумніший всіх.
12.11.2022 16:45 Ответить
Страница 3 из 3
Угу... именно поэтому Эрдоган гадит на голову кацапам и макает пуйло с головой в дерьмо.
12.11.2022 22:46 Ответить
Анкара отлично дрочит в непонятках россиянцев
12.11.2022 20:09 Ответить
A canal
Panamax-size
Bulgaria - Greece
and
Ukraine - Poland
could introduce
some competition.
12.11.2022 20:25 Ответить
он не брат бульбошеску с турнепсового эмирата..шол бы он пустыню заметать шлимазл не кашерный
12.11.2022 20:29 Ответить
Аллах всё видит. Как бы потом не пришлось отвечать перед Всевышним.
12.11.2022 20:33 Ответить
ТАЛІПУ ОСКАР В СТУДІЮ 😆
Має гарний процент від оборуток з Українським зерном і від вивозу з України
корисних копален і сировини. Звісно вивозять кацапи, скуповує Туреччина.
12.11.2022 21:14 Ответить
Чует Реджеп, что Запад может скоро и за него взяться, с его хитрожопой авторитарной политикой. А если Запад всерьёз решил похоронить рашку, то Турцию, с её слабоватой экономикой, проглотит и не подавится - страну с не работающими (или недостаточно работающими) рыночными институтами им завалить недолго.
Но Реджеп - не экономист, он строит из себя альфа-самца, как все на востоке, дорвавшиеся до власти. И его ограниченность сыграет с ним злую шутку, ведь скоро в Турции выборы, а перед выборами Западу стоит только "достать туза из рукава" - и шатающаяся турецкая экономика раздавит своего "шейха"...
12.11.2022 21:30 Ответить
И в каком именно месте запад нападает на рашку????
12.11.2022 21:35 Ответить
Карта у бульбофюрера
12.11.2022 22:01 Ответить
было бы логично после этих слов турции выйти из НАТО.
Им там вместе делать нечего с коварной америкой
12.11.2022 21:46 Ответить
Ердоган з дуба впав?
Чи може йому знову щось від путлєра треба?
12.11.2022 22:00 Ответить
Как же достали перепечатки переводов со всяких европейских правд и прочих прокацапских ресурсов(((( Да близко ничего нет в оригинале на TRT, окромя фразы, что Оркостан большая страна. Но с этим даже дебил спорить не станет.
12.11.2022 22:37 Ответить
ну наперед турку наука как катаясь по российским сателлитам что то на прессу вякать )
13.11.2022 02:10 Ответить
забавный турецкий баран )))
это оказывается не лапти напали на Украину, а Омерика на Россию
Интересные у турка в голове тараканы )))
13.11.2022 02:08 Ответить
Я думаю что циничный турок просто так троллит вовчика .
13.11.2022 09:07 Ответить
Страница 3 из 3
 
 