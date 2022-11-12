Эрдоган заявил, что Запад "нападает на Россию"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия сейчас сопротивляется нападению со стороны "Запада, особенно Америки".

Слова Эрдогана цитирует турецкий телеканал TRT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"…Мы переживаем не обычный процесс. Россия – это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, нападает на Россию практически безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия пока оказывает сопротивление", – сказал президент Турции журналистам по возвращении с саммита Тюркского совета в Самарканде в Узбекистане.

Эрдоган также рассказал, что надеется провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита "Группы двадцати", в том числе полномасштабной войны в Украине.

"Во время последней встречи с ним (Путиным) я сказал ему, что считаю целесообразным, чтобы он приехал в Индонезию… Потом было решено, что в Индонезию приедет министр иностранных дел. В эти 2-3 дня, если я смогу с ним контактировать, возможно, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они будут делать, особенно какие шаги они могут предпринять для того, чтобы этот процесс, т.е. диалог, трансформировать в мир", – отметил он.

Турецкая сторона не в первый раз говорит о том, что на Западе пытаются использовать войну в Украине для ослабления России. Ранее там говорили о настройке Москвы на заключение "большого соглашения" с Западом на фоне войны в Украине, а также заявляли о готовности сыграть посредническую роль.