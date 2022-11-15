Приватні детективи розслідують, чи навмисно росіяни вбили засновника "Нібулона" Вадатурського
Приватна компанія з-за кордону займатиметься розслідуванням обставин загибелі засновника одного з найбільших українських агропідприємств "Нібулон" Олексія Вадатурського та його дружини.
Про це Економічній правді розповів син Олексія Вадатурського, новий CEO "Нібулона" Андрій Вадатурський, повідомляє Цензор.НЕТ.
На питання, якої з версій він дотримується, Андрій Вадатурський відповів: "Те, що я думаю, це одне. Там повинні працювати фахівці, які повинні чітко пояснити, що сталося. Я спілкуюся з тими, хто вважає це трагічною випадковістю, і фахівцями, які вважають, що він був ціллю. У всіх є аргументи.
Що зараз відбувається навколо цього? СБУ порушила кримінальну справу. Слідчі, я також спілкувався з ними і надавав свої свідчення, опитали багатьох людей. Вони продовжують вести цю кримінальну справу.
Я також розумію, що таких справ дуже багато. Головне - їх відкривають і збирають докази. Але я не бачив, щоб ці справи були розслідувані з поданими до суду обґрунтуваннями чи були винесені вироки".
Вадатурський додав, що знайшов приватну компанію з-за кордону, яка буде займатися розслідуванням загибелі його батьків.
"Я знайшов компанію, яка буде займатися розслідуванням. Це приватна компанія, яка має досвід у таких розслідуваннях, фахівці з-за кордону. Я хочу знати правду, по-перше, для себе, для сім’ї, а по-друге, залежно від висновків цього розслідування буду думати, що я можу робити далі.
Якщо це навмисне вбивство, будь-яке, буду думати, як покарати причетних людей. Це справа честі. Багато хто писав, що мої батьки померли чи навіть загинули. Їх було вбито - це точні слова", - розповів він.
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Він у повній мірі розділив участь свого народу в тяжку годину смертельної битви з рашистською пітьмою, до останнього подиху стоячи на рідній землі.
ось ті і навелі арту на будинок . Та може і передзвонили до того по телефону, щоб бути впевненими в налічіі бізнесмена на місці