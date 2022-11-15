Приватні детективи розслідують, чи навмисно росіяни вбили засновника "Нібулона" Вадатурського

Приватна компанія з-за кордону займатиметься розслідуванням обставин загибелі засновника одного з найбільших українських агропідприємств "Нібулон" Олексія Вадатурського та його дружини.

Про це Економічній правді розповів син Олексія Вадатурського, новий CEO "Нібулона" Андрій Вадатурський, повідомляє Цензор.НЕТ.

На питання, якої з версій він дотримується, Андрій Вадатурський відповів: "Те, що я думаю, це одне. Там повинні працювати фахівці, які повинні чітко пояснити, що сталося. Я спілкуюся з тими, хто вважає це трагічною випадковістю, і фахівцями, які вважають, що він був ціллю. У всіх є аргументи.

Що зараз відбувається навколо цього? СБУ порушила кримінальну справу. Слідчі, я також спілкувався з ними і надавав свої свідчення, опитали багатьох людей. Вони продовжують вести цю кримінальну справу.

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Я також розумію, що таких справ дуже багато. Головне - їх відкривають і збирають докази. Але я не бачив, щоб ці справи були розслідувані з поданими до суду обґрунтуваннями чи були винесені вироки".

Вадатурський додав, що знайшов приватну компанію з-за кордону, яка буде займатися розслідуванням загибелі його батьків.

"Я знайшов компанію, яка буде займатися розслідуванням. Це приватна компанія, яка має досвід у таких розслідуваннях, фахівці з-за кордону. Я хочу знати правду, по-перше, для себе, для сім’ї, а по-друге, залежно від висновків цього розслідування буду думати, що я можу робити далі.

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Якщо це навмисне вбивство, будь-яке, буду думати, як покарати причетних людей. Це справа честі. Багато хто писав, що мої батьки померли чи навіть загинули. Їх було вбито - це точні слова", - розповів він.