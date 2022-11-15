УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10548 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 115 18

Приватні детективи розслідують, чи навмисно росіяни вбили засновника "Нібулона" Вадатурського

вадатурський

Приватна компанія з-за кордону займатиметься розслідуванням обставин загибелі засновника одного з найбільших українських агропідприємств "Нібулон" Олексія Вадатурського та його дружини.

Про це Економічній правді розповів син Олексія Вадатурського, новий CEO "Нібулона" Андрій Вадатурський, повідомляє Цензор.НЕТ.

На питання, якої з версій він дотримується, Андрій Вадатурський відповів: "Те, що я думаю, це одне. Там повинні працювати фахівці, які повинні чітко пояснити, що сталося. Я спілкуюся з тими, хто вважає це трагічною випадковістю, і фахівцями, які вважають, що він був ціллю. У всіх є аргументи.

Що зараз відбувається навколо цього? СБУ порушила кримінальну справу. Слідчі, я також спілкувався з ними і надавав свої свідчення, опитали багатьох людей. Вони продовжують вести цю кримінальну справу.

Читайте: Одна з версій розслідування загибелі Вадатурського – цілеспрямоване вбивство, - генпрокурор Костін

Я також розумію, що таких справ дуже багато. Головне - їх відкривають і збирають докази. Але я не бачив, щоб ці справи були розслідувані з поданими до суду обґрунтуваннями чи були винесені вироки".

Вадатурський додав, що знайшов приватну компанію з-за кордону, яка буде займатися розслідуванням загибелі його батьків.

"Я знайшов компанію, яка буде займатися розслідуванням. Це приватна компанія, яка має досвід у таких розслідуваннях, фахівці з-за кордону. Я хочу знати правду, по-перше, для себе, для сім’ї, а по-друге, залежно від висновків цього розслідування буду думати, що я можу робити далі.

Також читайте: Вадатурський міг загинути випадково, ракета С-300 не точна, - Кім

Якщо це навмисне вбивство, будь-яке, буду думати, як покарати причетних людей. Це справа честі. Багато хто писав, що мої батьки померли чи навіть загинули. Їх було вбито - це точні слова", - розповів він.

Автор: 

Нібулон (73) розслідування (2275) Вадатурський Олексій (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
А сліди мають вести до бариг і зрадників, які замовили кацапам Героя України, в Миколаїв і Одесу. В цих містах ворогвів просто кишить, просто вони притихли під час війни. Дехто і надягнув вишиванку і в автомобілі поцепив прапор України, а всередині залишилися малоросами. На його підприємство багато зазіхало і головне, що він був одним із договірників від України відправки зерна з України.
показати весь коментар
15.11.2022 14:26
+8
элитные, лицензированные, решалЫ в Киеве напряглись?
показати весь коментар
15.11.2022 14:18
+7
По будинках Ахметова, Коломойського, ПІнчука і іншого кодла чомусь не стріляють, тільки по бідних людях луплять . Так само як у 2013 році на майдані стріляли по людях, а по сцені з героїчними хабадо-хряками ніхто не стріляв.
показати весь коментар
15.11.2022 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
элитные, лицензированные, решалЫ в Киеве напряглись?
показати весь коментар
15.11.2022 14:18 Відповісти
А сліди мають вести до бариг і зрадників, які замовили кацапам Героя України, в Миколаїв і Одесу. В цих містах ворогвів просто кишить, просто вони притихли під час війни. Дехто і надягнув вишиванку і в автомобілі поцепив прапор України, а всередині залишилися малоросами. На його підприємство багато зазіхало і головне, що він був одним із договірників від України відправки зерна з України.
показати весь коментар
15.11.2022 14:26 Відповісти
останній раз про Янике зазіхали, так що не накидай
показати весь коментар
15.11.2022 17:36 Відповісти
Я пепрепрошую, а татаров, єрмак, смірнов, демченко, подоляк тіа інші слуги яника де зараз працюють?
показати весь коментар
15.11.2022 20:51 Відповісти
ти визначся про що сказати хочеш...про віджим бізнесу Вадатурського, про що він останній раз заявляв в часи Яника, або про те де зараз працює ця шобла. Може ти знаєш про бізнес Вадатурського більш ніж знав він сам? Може я щось пропустив? То відкрий мені очі пруфом
показати весь коментар
15.11.2022 21:42 Відповісти
Я Вам відповів на Ваш допис про "Яника", коли реально віджимали бізнес у Вадатурського, але компанія чи фірма "НІБУЛОН" означає Николаєв-Будапешт-Лондон(здається так) і тоді нічого в них не вийшло, але всі ті "воротили" сьогодні знову прийшли до влади. Ось я і про це написав, частково підтримавши Вашу думку.
показати весь коментар
15.11.2022 21:54 Відповісти
По будинках Ахметова, Коломойського, ПІнчука і іншого кодла чомусь не стріляють, тільки по бідних людях луплять . Так само як у 2013 році на майдані стріляли по людях, а по сцені з героїчними хабадо-хряками ніхто не стріляв.
показати весь коментар
15.11.2022 14:28 Відповісти
По будинках Ахметова, Парашенка,ПІнчука і іншого кодла чомусь не стріляють, тільки по бідних людях луплять .
показати весь коментар
15.11.2022 14:56 Відповісти
Мультимільйонер, власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський не виїхав за кордон подалі від війни, а загинув від обстрілу в Миколаєві.
Він у повній мірі розділив участь свого народу в тяжку годину смертельної битви з рашистською пітьмою, до останнього подиху стоячи на рідній землі.
показати весь коментар
15.11.2022 14:30 Відповісти
Кончена мразь прибирає всіх, хто їм заважає
показати весь коментар
15.11.2022 14:37 Відповісти
Треба дивитись хто із конкурентів прибере до рук майно у портах .

ось ті і навелі арту на будинок . Та може і передзвонили до того по телефону, щоб бути впевненими в налічіі бізнесмена на місці
показати весь коментар
15.11.2022 14:59 Відповісти
ніхто не прибере, син успадкує. Будинок його був на території колишньої військової частини. Ракета влучила о 5 ранку, хто йому дзвонив в такий час? Навіщо роздмухуєш що йому дзвонили?
показати весь коментар
15.11.2022 17:39 Відповісти
Я пишу , где можно искать ответ . Я в экспромты не верю .
показати весь коментар
15.11.2022 17:41 Відповісти
а на якій території якої військової частини був будинок Героя України Вадатурського? Ви кому це пишите? Точно, як теза "Василевської-Смаглюк", що кацапи "будуть бити тільки по військових". Будинок заслуженої людини Вадатурського був у місті Миколаєві серед інших будинків і ракета влучила чомусь у спальню, де відпочивало подружжя - він і його дружина. Кацапи в основному б'ють виключно по помешканнях цивільних, по вишпах, школах, лікарнях і навіть супермаркетах і вокзалах в той час, коли там тисячі людей.
показати весь коментар
15.11.2022 20:59 Відповісти
НЕ зрозумів до чого белетристика. Чи намагаєтесь в мене між оядків щось знайти? Я ж чітко написав - "на колишній". Ви ж начебто з Миколаєва? Не знаєте де жив Герой України Вадатурський? Чи не знаєте що вони користуються мапапи 70-х років минулого сторіччя? Тож менше уваги приділяйте "василевським-смаглюкам"
показати весь коментар
15.11.2022 21:37 Відповісти
Я точно знаю, що поцілили у спальню Героя України, а на мапах 70-х років спальні в цьому будинку точно не було і не вважайте кацапів за повних ідіотів, їм давно ці мапи підправили "миколаївські патріоти".
показати весь коментар
15.11.2022 21:57 Відповісти
І тут зелена наволоч встигла.
показати весь коментар
15.11.2022 15:16 Відповісти
Жаль Олексія Панасовича, видатна людина була. Як би там не було для сина справа честі і душевного спокою провести розслідування смерті батьків
показати весь коментар
15.11.2022 17:40 Відповісти
 
 