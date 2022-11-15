Наразі на Херсонщині працюють 10 груп вибухотехніків, - Нацполіція

Наразі на Херсонщині працюють 10 груп вибухотехніків. До кінця тижня кількість груп вибухотехнічної служби буде збільшено до 25

Про це повідомив голова Національної поліції України повідомив під час прямого ефіру телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, глава відомства зазначив, що наразі на деокупованих територіях Херсонщини працює 10 вибухотехнічних груп. Поліцейські розміновують житлові будинки, водоканал, об’єкти обленерго, державний архів тощо.

"На кінець тижня таких груп буде 25. Ми маємо величезні території, які потрібно розміновувати та поновити там повноцінну поліцейську діяльність. Наразі поліцейські вже розмінували близько 400 гектарів території, зокрема 50 квадратних кілометрів лише в місті Херсон та його околицях", - сказав Клименко.

Він додав, що робота вибухотіхніків завжди пов’язана з ризиком, адже ворог залишає після себе велику кількість вибухонебезпечних предметів із "секретами". Лише за ці дні загинув один працівник поліції, ще четверо - дістали достатньо тяжкі поранення під час розмінування однієї із адміністративних будівель Херсону.

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"В тимчасовій окупації перебувало близько 80 тисяч містян. Ми опрацьовуємо всі звернення громадян, перевіряємо всю інформацію, яка надходить до поліції. Разом з тим ми й надалі рекомендуємо громадянам тимчасово утриматися від повернення до свого житла до того часу, поки не будуть розміновані повністю дороги, адміністративні будинки й звичайно житловий фонд", - зазначив Голова Нацполіції.