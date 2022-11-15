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Новини Війна
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На Чернігівщині працюють сили ППО, - ОВА

ппо

У Чернігівській області лунають вибухи - працюють сили ППО.

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"На Чернігівщині працюють сили ППО. У жодному випадку не відправляйте фото-відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ!!!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві чути вибухи, - телеграм-канали

Чаус підкреслив, що ракетна атака триває і закликав мешканців залишатись у безпечних місцях.

ППО (3258) Чернігівщина (1584) Чаус Микола (327)


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Ну не хотели нанести удары по *********** аеродромах где базируются бомбардировщики рашистов так теперь сами будем ловить рашистские ракеты. Когда у нас поймут что не работает здесь принцип, если мы не стреляем по ********** то они не стреляют по нам.
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15.11.2022 15:28 Відповісти
Дать Лукашенко повод для вступления в войну?
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15.11.2022 15:38 Відповісти
А лукашенку нужен повод? К тому же лукашонка уже давно поуши в войне с Украиной если вы не знали.
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15.11.2022 15:41 Відповісти
Пуск був з району волгоград - астрахань.
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15.11.2022 15:39 Відповісти
мочіть русню https://www.youtube.com/watch?v=S8FLcxsWgRM https://www.youtube.com/watch?v=S8FLcxsWgRM



з усього що є
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15.11.2022 15:29 Відповісти
Бить надо этих бдядей рашистов-фашистов и на территории россии и на территории Беларуси.. а насчёт войск беларуси так это стадо баранов ,таких же как и сам Усатый таракан Лукашенко!!
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15.11.2022 19:16 Відповісти
 
 