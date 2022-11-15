На Чернігівщині працюють сили ППО, - ОВА

У Чернігівській області лунають вибухи - працюють сили ППО.

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"На Чернігівщині працюють сили ППО. У жодному випадку не відправляйте фото-відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ!!!", - йдеться у повідомленні.

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Чаус підкреслив, що ракетна атака триває і закликав мешканців залишатись у безпечних місцях.