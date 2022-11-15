В Черниговской области работают силы ПВО, - ОВА

В Черниговской области раздаются взрывы – работают силы ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"На Черниговщине работают силы ПВО. Ни в коем случае не отправляйте фото-видео прилетов, работу сил ПВО, размещение и перемещение войск!!!", - говорится в сообщении.

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Чаус подчеркнул, что ракетная атака продолжается и призвал жителей оставаться в безопасных местах.