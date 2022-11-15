РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11067 посетителей онлайн
Новости Война
4 036 6

В Черниговской области работают силы ПВО, - ОВА

ппо

В Черниговской области раздаются взрывы – работают силы ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"На Черниговщине работают силы ПВО. Ни в коем случае не отправляйте фото-видео прилетов, работу сил ПВО, размещение и перемещение войск!!!", - говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве слышны взрывы, - телеграм-каналы

Чаус подчеркнул, что ракетная атака продолжается и призвал жителей оставаться в безопасных местах.

ПВО (2818) Черниговщина (1485) Чаус Николай (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну не хотели нанести удары по *********** аеродромах где базируются бомбардировщики рашистов так теперь сами будем ловить рашистские ракеты. Когда у нас поймут что не работает здесь принцип, если мы не стреляем по ********** то они не стреляют по нам.
показать весь комментарий
15.11.2022 15:28 Ответить
Дать Лукашенко повод для вступления в войну?
показать весь комментарий
15.11.2022 15:38 Ответить
А лукашенку нужен повод? К тому же лукашонка уже давно поуши в войне с Украиной если вы не знали.
показать весь комментарий
15.11.2022 15:41 Ответить
Пуск був з району волгоград - астрахань.
показать весь комментарий
15.11.2022 15:39 Ответить
мочіть русню https://www.youtube.com/watch?v=S8FLcxsWgRM https://www.youtube.com/watch?v=S8FLcxsWgRM



з усього що є
показать весь комментарий
15.11.2022 15:29 Ответить
Бить надо этих бдядей рашистов-фашистов и на территории россии и на территории Беларуси.. а насчёт войск беларуси так это стадо баранов ,таких же как и сам Усатый таракан Лукашенко!!
показать весь комментарий
15.11.2022 19:16 Ответить
 
 