Вибухи лунають на Вінниччині, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури (оновлено)

У Вінницькій області працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога - працює ППО! Залишайтесь в укриттях до сигналу відбою", - йдеться в повідомленні.

Інформацію також підтверджує міськрада.

Голова ОВА пізніше повідомив, що є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

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