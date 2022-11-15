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Вибухи лунають на Вінниччині, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури (оновлено)

ппо

У Вінницькій області працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога - працює ППО! Залишайтесь в укриттях до сигналу відбою", - йдеться в повідомленні.

Інформацію також підтверджує міськрада.

Голова ОВА пізніше повідомив, що є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Читайте: На Київщині працює ППО, є збиті об’єкти, - ОВА (оновлено)

Автор: 

Вінницька область (1023) обстріл (28993) ППО (3258)


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15.11.2022 16:04 Відповісти
 
 