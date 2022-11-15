Вибухи лунають на Вінниччині, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури (оновлено)
У Вінницькій області працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.
"Повітряна тривога - працює ППО! Залишайтесь в укриттях до сигналу відбою", - йдеться в повідомленні.
Інформацію також підтверджує міськрада.
Голова ОВА пізніше повідомив, що є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
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alexandr shamov
показати весь коментар15.11.2022 16:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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