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Новини Війна
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Росіяни цькували собаками, катували струмом і гвалтували військовополонених українців, - ООН

полонені,обмін

Катування українських військовополонених у РФ було "досить систематичним", на відміну від окремих випадків жорстокого поводження з російськими полоненими в Україні

Про це інформує Reuters із посиланням на заяву Управління ООН з прав людини, передає Цензор.НЕТ.

У органу є підтвердження, що в Росії та Україні катують військовополонених.

Моніторингова група з квітня провела інтерв’ю понад 100 військовополоненими з кожної сторони конфлікту та констатує, що і в Росії, і в Україні військовополонених катували, але жорстоке поводження з українськими полоненими з боку росіян було "досить систематичним".

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З українськими "в'язнями" спілкувалися вже після їх звільнення, оскільки РФ не надала доступу.

Голова Місії ООН з прав людини в Україні та очільниця моніторингової місії Матильда Богнер сказала, що "переважна більшість" українських в’язнів, яких ООН опитала, утримуваних російськими військовими, повідомили про катування та жорстоке поводження. Богнер навела приклади нападу собак, імітаційних страт, ударів електричним струмом, телефонами та сексуального насильства.

Богнер сказала, що поводження було спрямоване на залякування та приниження полонених. Один чоловік у виправній колонії біля Оленівки розповів команді, що члени пов’язаних з Росією збройних формувань "прикріпили дроти до моїх статевих органів, носа і били мене струмом. Вони просто розважалися і не цікавилися моїми відповідями на їхні запитання".

З українського боку Богнер повідомила про твердження, які "заслуговують на довіру" про незасуджені страти російських полонених, зазначивши що жодного прогресу в розслідуванні цих справ українською владою поки не спостерігається.

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Інші російські в'язні повідомляли про погані та принизливі умови транспортування та про те, що їх упаковували у вантажівки чи фургони голими, зі зв'язаними за спиною руками. Команда ООН повідомила, що також задокументувала випадки так званих "побиття за бажанням" у виправній колонії.

"Київ раніше заявляв, що перевіряє всю інформацію щодо поводження з військовополоненими, розслідуватиме всі порушення та вживатиме відповідних заходів. За її словами, більшість зловживань з боку Києва щодо російських військовополонених обмежувалися трьома місцями інтернування, і вони були більш поширеними на початковому етапі захоплення", - пише видання.

Команда спостерігачів планує відвідати райони навколо Херсону. Спостерігачі ООН уже задокументували страти та близько 70-80 випадків насильницьких зникнень і свавільних затримань у цьому районі.

Автор: 

військовополонені (978) ООН (3365) права людини (613) Богнер Матільда (18)


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Топ коментарі
+12
Импотенты из ООН идут ***** следом за кацапами
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15.11.2022 17:25
+11
Разіяни то навіть не люди.
Про всі жахи нам не говорять.
Але ясно, що вони використовують всі можливі варіанти катування та приниження.
Нащадки раскольнікова з інтелектом шарікова.
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15.11.2022 17:04
+5
що блд меле ця стерво в бік Укарїни, якщо до наших полонених їх ВЗАГАЛІ не пускають?!
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15.11.2022 17:24
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Разіяни то навіть не люди.
Про всі жахи нам не говорять.
Але ясно, що вони використовують всі можливі варіанти катування та приниження.
Нащадки раскольнікова з інтелектом шарікова.
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15.11.2022 17:04 Відповісти
"русскій гуманізм", нє?
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15.11.2022 17:12 Відповісти
Матильда Богнер?
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15.11.2022 17:16 Відповісти
У когда же будит ПОРНО когда стоящие как в мавзолей сосущие письковы лавровы медведевы и .П.! у путинаХуйла!?это просто писздеццц поРаше!!!хуже фашистов!!!Вот ты путинХуйло и прописал себя в историю!ЖИЛ БЫЛ!ПУТИН В.В.ХУЙЛО!!!ПРЕЗИДЕНТ ПОРАШИ!
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15.11.2022 17:21 Відповісти
що блд меле ця стерво в бік Укарїни, якщо до наших полонених їх ВЗАГАЛІ не пускають?!
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15.11.2022 17:24 Відповісти
Импотенты из ООН идут ***** следом за кацапами
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15.11.2022 17:25 Відповісти
можу уявити скільки буде бажаючих після війни поїхати таємно в расєю щоб проломити голову кату !
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15.11.2022 18:04 Відповісти
ООН -пнх! Гандонная, бесполезная кантора!
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15.11.2022 18:18 Відповісти
Ну, это и понятно - кацапы всегда так действовали. А что по этому поводу думают: франция, германия, израиль, индия, китай, а также амнисти интернатионал и хуман райдс вотч?
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15.11.2022 19:34 Відповісти
Голова Місії ООН з прав людини в Україні та очільниця моніторингової місії Матильда Богнер Джерело спокійно сприймає перебування країни-терориста в складі Радбезу ООН!!!
Агресія та терор московіі в Чечні, Грузії, Молдові, Україні, Сіріі, Африці робить самозваний учасник Радбезу ООН!!
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15.11.2022 20:02 Відповісти
Ця організація вміє тільки занепокоєння виражати. Хай йде нахєр зі своїми звинуваченнями стосовно мокшанських полонених. Бо вони в чудових умовах на відміну від полонених українців
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15.11.2022 23:17 Відповісти
 
 