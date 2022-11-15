Росіяни цькували собаками, катували струмом і гвалтували військовополонених українців, - ООН

Катування українських військовополонених у РФ було "досить систематичним", на відміну від окремих випадків жорстокого поводження з російськими полоненими в Україні

Про це інформує Reuters із посиланням на заяву Управління ООН з прав людини, передає Цензор.НЕТ.

У органу є підтвердження, що в Росії та Україні катують військовополонених.

Моніторингова група з квітня провела інтерв’ю понад 100 військовополоненими з кожної сторони конфлікту та констатує, що і в Росії, і в Україні військовополонених катували, але жорстоке поводження з українськими полоненими з боку росіян було "досить систематичним".

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З українськими "в'язнями" спілкувалися вже після їх звільнення, оскільки РФ не надала доступу.

Голова Місії ООН з прав людини в Україні та очільниця моніторингової місії Матильда Богнер сказала, що "переважна більшість" українських в’язнів, яких ООН опитала, утримуваних російськими військовими, повідомили про катування та жорстоке поводження. Богнер навела приклади нападу собак, імітаційних страт, ударів електричним струмом, телефонами та сексуального насильства.

Богнер сказала, що поводження було спрямоване на залякування та приниження полонених. Один чоловік у виправній колонії біля Оленівки розповів команді, що члени пов’язаних з Росією збройних формувань "прикріпили дроти до моїх статевих органів, носа і били мене струмом. Вони просто розважалися і не цікавилися моїми відповідями на їхні запитання".

З українського боку Богнер повідомила про твердження, які "заслуговують на довіру" про незасуджені страти російських полонених, зазначивши що жодного прогресу в розслідуванні цих справ українською владою поки не спостерігається.

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Інші російські в'язні повідомляли про погані та принизливі умови транспортування та про те, що їх упаковували у вантажівки чи фургони голими, зі зв'язаними за спиною руками. Команда ООН повідомила, що також задокументувала випадки так званих "побиття за бажанням" у виправній колонії.

"Київ раніше заявляв, що перевіряє всю інформацію щодо поводження з військовополоненими, розслідуватиме всі порушення та вживатиме відповідних заходів. За її словами, більшість зловживань з боку Києва щодо російських військовополонених обмежувалися трьома місцями інтернування, і вони були більш поширеними на початковому етапі захоплення", - пише видання.

Команда спостерігачів планує відвідати райони навколо Херсону. Спостерігачі ООН уже задокументували страти та близько 70-80 випадків насильницьких зникнень і свавільних затримань у цьому районі.