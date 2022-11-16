Безпілотник здійснив підрив нафтобази у Орловській області РФ, - губернатор

В Росії - нова бавовна. Цього разу у Орловській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Безпілотник здійснив підрив нафтобази в селі Сталевий Кінь у Орловській області, постраждалих немає, повідомив губернатор", - йдеться у повідомленні.

Наразі це вся відома інформація щодо інциденту.

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