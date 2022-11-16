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Новини Війна
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Безпілотник здійснив підрив нафтобази у Орловській області РФ, - губернатор

безпілотник

В Росії - нова бавовна. Цього разу у Орловській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Безпілотник здійснив підрив нафтобази в селі Сталевий Кінь у Орловській області, постраждалих немає, повідомив губернатор", - йдеться у повідомленні.

Наразі це вся відома інформація щодо інциденту.

Також читайте: Під Бєлгородом горіла нафтобаза. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4293) вибух (4507) росія (65856) нафтопродукти (613)


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Топ коментарі
+20
чудова новина!! тільки маловато
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16.11.2022 08:09
+15
Найтобаза в Орлі? Непогано. Вітаю кацакпів з війною на їх території. Скоро щоб бабахне на москві.
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16.11.2022 08:12
+12
Ани сами себя абстреливают!!!
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16.11.2022 08:17
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чудова новина!! тільки маловато
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16.11.2022 08:09 Відповісти
ce provokacija, - nikak ne Ukraina paljnula, ce orlovskie pionery aviamodelisty pobalovalisj
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16.11.2022 12:17 Відповісти
все НАТО може спати спокійно,війна з росією відміняється.AP: у США мають попередні оцінки, що на території Польщі впали ракета української ППО..
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16.11.2022 08:11 Відповісти
пиво і сосиски продовжуються
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16.11.2022 08:14 Відповісти
Це була російська ракета.
Свиням кацапським пздц
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16.11.2022 10:30 Відповісти
Найтобаза в Орлі? Непогано. Вітаю кацакпів з війною на їх території. Скоро щоб бабахне на москві.
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16.11.2022 08:12 Відповісти
Супернафтобаза в селі... Напевно бочка з солярою стояла, а бухий мокша недопалок кинув..
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16.11.2022 08:18 Відповісти
ось так виглядаю та "бочка з солярою": https://ibb.co/ZNRYvZ3
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16.11.2022 08:42 Відповісти
Не полінувався і зайшов на карти Гугл. Там таки не мала нафтобаза -- 16 резервуарів великих з паливом (було ). Це пригород Орла. Так що попали туди, куди треба !
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16.11.2022 08:43 Відповісти
Та ні пане, не принижуйте наші ЗСУ чи третю силу, в тому, як Ви пишите селі, велика нафтобаза і звідти йшло забезпечення кацапської армії. Хай привикають.
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16.11.2022 08:53 Відповісти
Ви маєте розуміти, що одним дроном нафтобазу не знищити. Хоч там і багато резервуарів, але вони відстоять далеко одни від одного - це ж перше правило щоб попередити розповсюдження вогню при займанні якогось одного резервуару. Нищити треба потужні розподільчі електричні трансформатори. В них масла тони і розташовуються вони щільно.
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16.11.2022 09:47 Відповісти
Це мабуть жопорукі кацапи намагалися іранські дрони запускати, а вийшло, як завжди. Бєлгороду та Воронежу приготуватися
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16.11.2022 08:17 Відповісти
Ани сами себя абстреливают!!!
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16.11.2022 08:17 Відповісти
Стальной конь остался без овса.
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16.11.2022 08:17 Відповісти
Непогано було б влучити кудись у Кремль, наприклад у Палац з'їздів. Але це не військовий об'єкт, тож не можна.
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16.11.2022 08:18 Відповісти
не у селі, а у дяревні
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16.11.2022 08:18 Відповісти
За Херсон і Бучу https://youtu.be/TfHZ5P5ciyk
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16.11.2022 08:18 Відповісти
Не схоже на відповідь, дріб'язок якийсь
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16.11.2022 08:26 Відповісти
Кто-то купил иранские Шахеды и балуется?
А чьо, слабо зеленой плесени из МИДа потребовать от Ирана вместо компенсации за сбитый самолет 3000 шахедов и закрыть претензии в международных судах? С иранского осла хоть шерсти клок, когда украинских овец Коломойский обстриг налысо и побрил еще после этого!
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16.11.2022 08:29 Відповісти
А ти значить воюєшь язиком з мовою! Я не розумію, ви хочете, щоб усі російськомовні усе-таки перейшли на бік Росії? Вгамуйтесь, бо я не дочекаюсь, коли вже Жіночій батальон смерті русському язику вступить в бої під Авдіївкою під командуванням Ірини Фаріон.
Оце попаде такий ненависник російської мови у артиллерійську батарею, а там навідник - російськомовний уродженець Краматорська. І шо воно буде - "я твоя не розумій"!?
******!
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16.11.2022 09:54 Відповісти
О, та це шахід "берега папутал"....
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16.11.2022 08:30 Відповісти
О_о
До мацкви все ближче і ближче!
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16.11.2022 08:32 Відповісти
Кацапня каністру з бензином підірвала для понта. Гляньте-"бєндєравці лютують". Значить ще 100 ракет по містах України. А НАТО? Занепокоєння.
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16.11.2022 08:32 Відповісти
Боевые действия на территории рф - это исключительно внутренние дела рф.
Украина никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела соседних государств.
Бредовые фантазии российских чиновников - это удел психиатров (российских).
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16.11.2022 08:33 Відповісти
Брехливі кремлівські сатаністи самі можуть підривати в себе, для імітації боротьби з зовнішнім ворогом. І сиди собі спокійно при владі, такий вождь - захисник руzкіх.
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16.11.2022 08:36 Відповісти
попросту накрали нафту і треба було списати.
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16.11.2022 08:38 Відповісти
Патерь нет,все идёт по плану...🦍🤣
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16.11.2022 08:40 Відповісти
Вовка Соловьев орал эфире Соловьиного помета...полтора миллиона армия...где она?мужественно ушла из Херсона 🦍🦍🦍
Шариковы...,Сэээрррр...🤣
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16.11.2022 08:44 Відповісти
Надо пользоваться методами РФ
Это не мы -- это НЛО
И никаких больше комментарий
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16.11.2022 08:45 Відповісти
та звідки ви взагалі взяли, що це ми, це їхній безпілотник, який втратив керування, це ж очевидно, русня обожнює лупити по своїх...
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16.11.2022 08:58 Відповісти
ростовская обл следующая....................................................свинособачьи ****** купающиеся в болоте.......................
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16.11.2022 08:47 Відповісти
Если НАТО выразит глубокую озабоченность, то нечаянно прилетит в Берлин,Париж, Прагу- снова будет старая песня,, их там нет,, Если не будет реакции - атаки на места запуска ракет и т д и НАТО забздит , как всегда- ей лучше самораспуститься- бессмысленная организация %издоболов.
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16.11.2022 08:54 Відповісти
сначала - Рига, Вильнюс, Таллин и Хельсинки со Стокгольмом
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16.11.2022 09:05 Відповісти
У каzапів хєрово протипожежна служба працює.. Де інспектора пожежники? Де вогнегасники? Де ящики з піском? Чого курять де попало? Самі себе підпалюють а потім якісь безпілотники вигадують. Бєсполєзна і вредна нація ці мосткалі!
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16.11.2022 09:31 Відповісти
Постраждалих немає, серед людей.
Сподіваюсь, немає і нафтобази.
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16.11.2022 09:35 Відповісти
Навряд чи. Нафтобаза займає доволі велику площу.
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16.11.2022 09:40 Відповісти
Знаю. Але сподіваюсь...
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16.11.2022 10:36 Відповісти
Бити треба по потужних розподільчих трансформаторах. Нафтобаза то таке.
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16.11.2022 09:39 Відповісти
Это БНР обстреляла ОНР.....ничего нового..
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16.11.2022 11:18 Відповісти
 
 