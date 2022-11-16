Безпілотник здійснив підрив нафтобази у Орловській області РФ, - губернатор
В Росії - нова бавовна. Цього разу у Орловській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Безпілотник здійснив підрив нафтобази в селі Сталевий Кінь у Орловській області, постраждалих немає, повідомив губернатор", - йдеться у повідомленні.
Наразі це вся відома інформація щодо інциденту.
Топ коментарі
+20 Alex Sav #513490
показати весь коментар16.11.2022 08:09 Посилання
+15 Анатолий К #427424
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+12 Stepan Ivanoff
показати весь коментар16.11.2022 08:17 Посилання
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Свиням кацапським пздц
А чьо, слабо зеленой плесени из МИДа потребовать от Ирана вместо компенсации за сбитый самолет 3000 шахедов и закрыть претензии в международных судах? С иранского осла хоть шерсти клок, когда украинских овец Коломойский обстриг налысо и побрил еще после этого!
Оце попаде такий ненависник російської мови у артиллерійську батарею, а там навідник - російськомовний уродженець Краматорська. І шо воно буде - "я твоя не розумій"!?
******!
До мацкви все ближче і ближче!
Украина никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела соседних государств.
Бредовые фантазии российских чиновников - это удел психиатров (российских).
Шариковы...,Сэээрррр...🤣
Это не мы -- это НЛО
И никаких больше комментарий
Сподіваюсь, немає і нафтобази.