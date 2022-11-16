Беспилотник совершил подрыв нефтебазы в Орловской области РФ, - губернатор
В России – новый хлопок. В этот раз в Орловской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Беспилотник совершил подрыв нефтебазы в деревне Стальной Конь в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор", - говорится в сообщении.
Пока это вся известная информация об инциденте.
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+20 Alex Sav #513490
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+15 Анатолий К #427424
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+12 Stepan Ivanoff
показать весь комментарий16.11.2022 08:17 Ссылка
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Свиням кацапським пздц
А чьо, слабо зеленой плесени из МИДа потребовать от Ирана вместо компенсации за сбитый самолет 3000 шахедов и закрыть претензии в международных судах? С иранского осла хоть шерсти клок, когда украинских овец Коломойский обстриг налысо и побрил еще после этого!
Оце попаде такий ненависник російської мови у артиллерійську батарею, а там навідник - російськомовний уродженець Краматорська. І шо воно буде - "я твоя не розумій"!?
******!
До мацкви все ближче і ближче!
Украина никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела соседних государств.
Бредовые фантазии российских чиновников - это удел психиатров (российских).
Шариковы...,Сэээрррр...🤣
Это не мы -- это НЛО
И никаких больше комментарий
Сподіваюсь, немає і нафтобази.