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Новости Война
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Беспилотник совершил подрыв нефтебазы в Орловской области РФ, - губернатор

безпілотник

В России – новый хлопок. В этот раз в Орловской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Беспилотник совершил подрыв нефтебазы в деревне Стальной Конь в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор", - говорится в сообщении.

Пока это вся известная информация об инциденте.

Читайте: Россия спланировала масштабную ракетную атаку на Украину в ожидании выступления Зеленского на G20, - ISW

беспилотник (3730) взрыв (6795) россия (96057) нефтепродукты (149)


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Топ комментарии
+20
чудова новина!! тільки маловато
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16.11.2022 08:09
+15
Найтобаза в Орлі? Непогано. Вітаю кацакпів з війною на їх території. Скоро щоб бабахне на москві.
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16.11.2022 08:12
+12
Ани сами себя абстреливают!!!
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16.11.2022 08:17
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чудова новина!! тільки маловато
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16.11.2022 08:09 Ответить
ce provokacija, - nikak ne Ukraina paljnula, ce orlovskie pionery aviamodelisty pobalovalisj
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16.11.2022 12:17 Ответить
все НАТО може спати спокійно,війна з росією відміняється.AP: у США мають попередні оцінки, що на території Польщі впали ракета української ППО..
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16.11.2022 08:11 Ответить
пиво і сосиски продовжуються
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16.11.2022 08:14 Ответить
Це була російська ракета.
Свиням кацапським пздц
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16.11.2022 10:30 Ответить
Найтобаза в Орлі? Непогано. Вітаю кацакпів з війною на їх території. Скоро щоб бабахне на москві.
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16.11.2022 08:12 Ответить
Супернафтобаза в селі... Напевно бочка з солярою стояла, а бухий мокша недопалок кинув..
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16.11.2022 08:18 Ответить
ось так виглядаю та "бочка з солярою": https://ibb.co/ZNRYvZ3
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16.11.2022 08:42 Ответить
Не полінувався і зайшов на карти Гугл. Там таки не мала нафтобаза -- 16 резервуарів великих з паливом (було ). Це пригород Орла. Так що попали туди, куди треба !
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16.11.2022 08:43 Ответить
Та ні пане, не принижуйте наші ЗСУ чи третю силу, в тому, як Ви пишите селі, велика нафтобаза і звідти йшло забезпечення кацапської армії. Хай привикають.
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16.11.2022 08:53 Ответить
Ви маєте розуміти, що одним дроном нафтобазу не знищити. Хоч там і багато резервуарів, але вони відстоять далеко одни від одного - це ж перше правило щоб попередити розповсюдження вогню при займанні якогось одного резервуару. Нищити треба потужні розподільчі електричні трансформатори. В них масла тони і розташовуються вони щільно.
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16.11.2022 09:47 Ответить
Це мабуть жопорукі кацапи намагалися іранські дрони запускати, а вийшло, як завжди. Бєлгороду та Воронежу приготуватися
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16.11.2022 08:17 Ответить
Ани сами себя абстреливают!!!
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16.11.2022 08:17 Ответить
Стальной конь остался без овса.
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16.11.2022 08:17 Ответить
Непогано було б влучити кудись у Кремль, наприклад у Палац з'їздів. Але це не військовий об'єкт, тож не можна.
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16.11.2022 08:18 Ответить
не у селі, а у дяревні
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16.11.2022 08:18 Ответить
За Херсон і Бучу https://youtu.be/TfHZ5P5ciyk
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16.11.2022 08:18 Ответить
Не схоже на відповідь, дріб'язок якийсь
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16.11.2022 08:26 Ответить
Кто-то купил иранские Шахеды и балуется?
А чьо, слабо зеленой плесени из МИДа потребовать от Ирана вместо компенсации за сбитый самолет 3000 шахедов и закрыть претензии в международных судах? С иранского осла хоть шерсти клок, когда украинских овец Коломойский обстриг налысо и побрил еще после этого!
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16.11.2022 08:29 Ответить
А ти значить воюєшь язиком з мовою! Я не розумію, ви хочете, щоб усі російськомовні усе-таки перейшли на бік Росії? Вгамуйтесь, бо я не дочекаюсь, коли вже Жіночій батальон смерті русському язику вступить в бої під Авдіївкою під командуванням Ірини Фаріон.
Оце попаде такий ненависник російської мови у артиллерійську батарею, а там навідник - російськомовний уродженець Краматорська. І шо воно буде - "я твоя не розумій"!?
******!
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16.11.2022 09:54 Ответить
О, та це шахід "берега папутал"....
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16.11.2022 08:30 Ответить
О_о
До мацкви все ближче і ближче!
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16.11.2022 08:32 Ответить
Кацапня каністру з бензином підірвала для понта. Гляньте-"бєндєравці лютують". Значить ще 100 ракет по містах України. А НАТО? Занепокоєння.
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16.11.2022 08:32 Ответить
Боевые действия на территории рф - это исключительно внутренние дела рф.
Украина никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела соседних государств.
Бредовые фантазии российских чиновников - это удел психиатров (российских).
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16.11.2022 08:33 Ответить
Брехливі кремлівські сатаністи самі можуть підривати в себе, для імітації боротьби з зовнішнім ворогом. І сиди собі спокійно при владі, такий вождь - захисник руzкіх.
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16.11.2022 08:36 Ответить
попросту накрали нафту і треба було списати.
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16.11.2022 08:38 Ответить
Патерь нет,все идёт по плану...🦍🤣
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16.11.2022 08:40 Ответить
Вовка Соловьев орал эфире Соловьиного помета...полтора миллиона армия...где она?мужественно ушла из Херсона 🦍🦍🦍
Шариковы...,Сэээрррр...🤣
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16.11.2022 08:44 Ответить
Надо пользоваться методами РФ
Это не мы -- это НЛО
И никаких больше комментарий
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16.11.2022 08:45 Ответить
та звідки ви взагалі взяли, що це ми, це їхній безпілотник, який втратив керування, це ж очевидно, русня обожнює лупити по своїх...
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16.11.2022 08:58 Ответить
ростовская обл следующая....................................................свинособачьи ****** купающиеся в болоте.......................
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16.11.2022 08:47 Ответить
Если НАТО выразит глубокую озабоченность, то нечаянно прилетит в Берлин,Париж, Прагу- снова будет старая песня,, их там нет,, Если не будет реакции - атаки на места запуска ракет и т д и НАТО забздит , как всегда- ей лучше самораспуститься- бессмысленная организация %издоболов.
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16.11.2022 08:54 Ответить
сначала - Рига, Вильнюс, Таллин и Хельсинки со Стокгольмом
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16.11.2022 09:05 Ответить
У каzапів хєрово протипожежна служба працює.. Де інспектора пожежники? Де вогнегасники? Де ящики з піском? Чого курять де попало? Самі себе підпалюють а потім якісь безпілотники вигадують. Бєсполєзна і вредна нація ці мосткалі!
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16.11.2022 09:31 Ответить
Постраждалих немає, серед людей.
Сподіваюсь, немає і нафтобази.
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16.11.2022 09:35 Ответить
Навряд чи. Нафтобаза займає доволі велику площу.
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16.11.2022 09:40 Ответить
Знаю. Але сподіваюсь...
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16.11.2022 10:36 Ответить
Бити треба по потужних розподільчих трансформаторах. Нафтобаза то таке.
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16.11.2022 09:39 Ответить
Это БНР обстреляла ОНР.....ничего нового..
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16.11.2022 11:18 Ответить
 
 