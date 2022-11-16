Беспилотник совершил подрыв нефтебазы в Орловской области РФ, - губернатор

В России – новый хлопок. В этот раз в Орловской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Беспилотник совершил подрыв нефтебазы в деревне Стальной Конь в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор", - говорится в сообщении.

Пока это вся известная информация об инциденте.

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