У Луцьку та населених пунктах Луцького району відновлено подачу електроенергії
Подачу електроенергії відновили у Луцьку та селах Луцького району. Також відновлюється робота двох котелень.
Про це повідомив міський голова Луцьку Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.
"Енергетики справились раніше і вже відновили подачу електроенергії в Луцьку, наших селах та інших селах Луцького району.
Відновлюємо роботу котелень на вул. Карбишева та на вул. Декабристів. Тож будемо і зі світлом і з теплом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 15 листопада, під час масованого удару по Україні, у Ковельському районі Волинської області лунали вибухи. Об'єкт енергетичної інфраструктури зазнав ураження.
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Олена Тихонова #468839
показати весь коментар16.11.2022 09:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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