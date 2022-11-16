У Луцьку та населених пунктах Луцького району відновлено подачу електроенергії

Подачу електроенергії відновили у Луцьку та селах Луцького району. Також відновлюється робота двох котелень.

Про це повідомив міський голова Луцьку Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергетики справились раніше і вже відновили подачу електроенергії в Луцьку, наших селах та інших селах Луцького району.

Відновлюємо роботу котелень на вул. Карбишева та на вул. Декабристів. Тож будемо і зі світлом і з теплом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, під час масованого удару по Україні, у Ковельському районі Волинської області лунали вибухи. Об'єкт енергетичної інфраструктури зазнав ураження.

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