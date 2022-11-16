УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5412 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
594 1

У Луцьку та населених пунктах Луцького району відновлено подачу електроенергії

електроенергія

Подачу електроенергії відновили у Луцьку та селах Луцького району. Також відновлюється робота двох котелень.

Про це повідомив міський голова Луцьку Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ

"Енергетики справились раніше і вже відновили подачу електроенергії в Луцьку, наших селах та інших селах Луцького району. 
Відновлюємо роботу котелень на вул. Карбишева та на вул. Декабристів. Тож будемо і зі світлом і з теплом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, під час масованого удару по Україні, у Ковельському районі Волинської області лунали вибухи. Об'єкт енергетичної інфраструктури зазнав ураження. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно підготуватися до кількох важких днів із електропостачанням, – "Укренерго"

Автор: 

Луцьк (419) обстріл (29037) електроенергія (6250) Волинська область (871)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Половина міста має світло. Друга половина ладна гризти дроти, щоб усім було однаково.
показати весь коментар
16.11.2022 09:10 Відповісти
 
 