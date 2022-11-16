Китай має вирішити - він підтримує Росію чи глобальний порядок, - Яценюк

Ракетна атака Путіна на Україну під час саміту Групи двадцяти - це сигнал приниження і для президента Китаю Сі, і для прем’єра Індії Моді.

Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час дискусії КБФ, інформує Цензор.НЕТ.

"У цей самий час, коли на саміті Групи двадцяти дискутують на тему, як зупинити війну, - Путін більш ніж ста ракетами атакує Україну. Тож це не просто сигнал. Китай має щось робити, вони мають зрозуміти, що вони повинні бути на правильному боці, мають підтримувати Україну, а не Росію", - наголосив Арсеній Яценюк

Китай не надає пряме фінансування Росії, зазначив він, проте торгівля між Китаєм і РФ зросла в жовтні на 35%, і те саме стосується Індії: "Так фінансується воєнна машина РФ".

"Китай має вирішити - чи підтримує він Росію, чи глобальний порядок", - сказав Яценюк.

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Він відзначив роль адміністрації президента США Байдена в консолідації підтримки України серед держав-членів G-20: "Я вважаю, що новий конгрес підтримуватиме Україну. Із такими друзями, як США та Європа, ми переможемо. І я вважаю, що це в інтересах усього вільного світу, зокрема кожного громадянина США, - допомогти Україні, врятувати Україну, захистити демократію та безпеку як України, так і США. Тож ми на правильному шляху".

Онлайн-дискусію Київського безпекового форуму дивіться за посиланням.