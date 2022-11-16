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Новини Війна
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Китай має вирішити - він підтримує Росію чи глобальний порядок, - Яценюк

яценюк

Ракетна атака Путіна на Україну під час саміту Групи двадцяти - це сигнал приниження і для президента Китаю Сі, і для прем’єра Індії Моді.

Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час дискусії КБФ, інформує Цензор.НЕТ.

"У цей самий час, коли на саміті Групи двадцяти дискутують на тему, як зупинити війну, - Путін більш ніж ста ракетами атакує Україну. Тож це не просто сигнал. Китай має щось робити, вони мають зрозуміти, що вони повинні бути на правильному боці, мають підтримувати Україну, а не Росію", - наголосив Арсеній Яценюк

Китай не надає пряме фінансування Росії, зазначив він, проте торгівля між Китаєм і РФ зросла в жовтні на 35%, і те саме стосується Індії: "Так фінансується воєнна машина РФ".

"Китай має вирішити - чи підтримує він Росію, чи глобальний порядок", - сказав Яценюк.

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Він відзначив роль адміністрації президента США Байдена в консолідації підтримки України серед держав-членів G-20: "Я вважаю, що новий конгрес підтримуватиме Україну. Із такими друзями, як США та Європа, ми переможемо. І я вважаю, що це в інтересах усього вільного світу, зокрема кожного громадянина США, - допомогти Україні, врятувати Україну, захистити демократію та безпеку як України, так і США. Тож ми на правильному шляху".

Онлайн-дискусію Київського безпекового форуму дивіться за посиланням

Автор: 

Індія (688) Китай (4681) росія (65925) Яценюк Арсеній (2575) Київський безпековий форум (168)


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Топ коментарі
+5
Зараз троляки дістануть методики і почнеться.
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16.11.2022 11:43
+2
Китай вже все вирішив і навіть показав це на голосуванні ГенАсамблеї ООН щодо репарацій. Майно васала не чипати. Воно належить сюзерену.
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16.11.2022 11:51
+2
Китай одночасно намагається і послабити позиції США, і Рашу з'їсти. Чим далі йде війна, тим слабшає росія, а отже і Сибір з її ресурсами не за горам
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16.11.2022 11:55
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Зараз троляки дістануть методики і почнеться.
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16.11.2022 11:43 Відповісти
Китай підтримує порядок, але хоче щоб українці максимально послабили їх вассала
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16.11.2022 11:43 Відповісти
А ти сам ще не зрозумів?
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16.11.2022 11:43 Відповісти
схоже що ні...
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16.11.2022 11:46 Відповісти
Сі безумовно подобається Путін, бо брат-диктатор і ворог США. Але з іншого боку американці пропонують Сі поділити світ на двох, і щоб всяка дрібна шелупонь з країни-бензоколонки не путалась під ногами.

Концепція "многополярного міра" від Путіна, де кожен світовий бандит отримує під свій контроль шматок планети, категорично не влаштовує Сі. Бо для чого обмежуватись часткою, коли можна отримати аж цілу половину?
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16.11.2022 11:49 Відповісти
Китай вже все вирішив і навіть показав це на голосуванні ГенАсамблеї ООН щодо репарацій. Майно васала не чипати. Воно належить сюзерену.
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16.11.2022 11:51 Відповісти
если и существует в природе ждун, то это китай.
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16.11.2022 11:53 Відповісти
Китай одночасно намагається і послабити позиції США, і Рашу з'їсти. Чим далі йде війна, тим слабшає росія, а отже і Сибір з її ресурсами не за горам
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16.11.2022 11:55 Відповісти
На жаль, Америці це невигідно. Тому і московію не руйнують.
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16.11.2022 12:04 Відповісти
Так, неодноразово вже США натякали, що їм Китай страшніший за Росію. Тому і не дать розібрати її на запчастини
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16.11.2022 13:34 Відповісти
Да їх насерити на імідж. Тільки бізнес.
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16.11.2022 12:03 Відповісти
Ця його заява зроблена від якого коліна ізраїлєва ?
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16.11.2022 13:11 Відповісти
очень хочу чтобы этого ******** отправили на его стену ，тоесть ***** !!! конченный ***** который то ли аваковский то ли *** пойми какой .
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16.11.2022 14:39 Відповісти
Тобі за бугром заважає його стіна?
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16.11.2022 18:39 Відповісти
 
 