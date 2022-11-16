Китай закликав до "спокою та стриманості" після падіння ракет у Польщі
Коментуючи інцидент із падінням ракети російського виробництва в Польщі, у МЗС Китаю закликали усі сторони "зберігати спокій".
Про це сказала речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу для ЗМІ в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За її словами, усі сторони повинні "зберігати спокій і виявляти стриманість за нинішніх обставин".
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
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координати Києва : 50,4501 N, 30.5234 E
і координати Пшеводува : 50,4501 N, 24.0311 E
Кацапи рукожопі ввели не ті координати - от і все !!!!!!
результат - інформпростір заповнений істерикою що обстріляна территоріі НАТИ і десь за углом про атаку України
"Важно соблюдать сдержанность и спокойствие. Особенно в Китайской Народной Республике.".
4th
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 11h · Нагадаю, як було в в січні 2020.
Іран тоді намагався спровокувати Трампа ракетним обстрілом баз США в сусідньому Іраку.
Очікуючи МИТТЄВОЇ реакції США на провокацію у вигляді зворотнього вогню, Іран вистрілив у боїнг МАУ на взльоті з аеропорту Тегерану (рейс 752), думаючи, що США зразу ж відповідатимуть на вогонь по їх базах, і можна буде потім списати цей теракт на США.
Але США тоді взяли паузу до ранку, а зранку ввели додаткові (робочі) санкції по відношенню до Ірану.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 Тому не квапте Польщу та НАТО.
Дайте з'ясувати всі обставини падіння уламків ракети.
До речі, як гадаєте, коломойський був в темі провокації Ірану і спланованого збиття боїнга МАУ, чи співпало?
МАУ виплатило компенсації родинам загиблих?
4
На черзі Прибалтика, Фінляндія,Східна Європа.
Більшої «стриманості», ніж та, яку демонструє нато, складно уявити!
Польщі, Фінляндії, та країнам Балтії, саме час подумати про новий військовий блок.
Бо союзників, яки їм допоможуть, у них немає.
А якби ***** зарядив ракетами по Пекіну , ви б теж - зберігали спокій ,, уй.бки .! Тьху . Немає слів ..
Світ на грані третьої світової війни , з потенційно - найжахливішими наслідками які тільки можна уявити , а їм все - давай бізьнес бл... Кінчені тварі .