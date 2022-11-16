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Новини
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Китай закликав до "спокою та стриманості" після падіння ракет у Польщі

китай

Коментуючи інцидент із падінням ракети російського виробництва в Польщі, у МЗС Китаю закликали усі сторони "зберігати спокій".

Про це сказала речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу для ЗМІ в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, усі сторони повинні "зберігати спокій і виявляти стриманість за нинішніх обставин".

Читайте: Не варто наполягати, що ракети були запущені з Росії по Польщі, - Ердоган

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Автор: 

Китай (4681) Польща (8615) ракети (4057) росія (65925)


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Топ коментарі
+15
Йдіть лісом псевдокомуняки. Давайте шарпхнем по Пекіну і виявим стурбованість і заспокоєння ?
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16.11.2022 10:48
+8
Проще говоря Китай просит спустить с рук обстрел Польши. Думаю, китайцы уже догадались, куда им стоит пойти.
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16.11.2022 10:48
+7
Лицемірні китайські покидьки-ідіть у сраку разом зі своїми порадами...
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16.11.2022 10:49
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Йдіть лісом псевдокомуняки. Давайте шарпхнем по Пекіну і виявим стурбованість і заспокоєння ?
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16.11.2022 10:48 Відповісти
Панове, перевірив особисто : координати Львова : 49.8429 N , 24.0311 E
координати Києва : 50,4501 N, 30.5234 E
і координати Пшеводува : 50,4501 N, 24.0311 E

Кацапи рукожопі ввели не ті координати - от і все !!!!!!
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16.11.2022 11:07 Відповісти
Хорошая аналитика
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16.11.2022 11:09 Відповісти
кацапи, схоже вирішили виконистовувати тактику - 100 ракет по Україні і одну в хвіст НАТЄ!
результат - інформпростір заповнений істерикою що обстріляна территоріі НАТИ і десь за углом про атаку України
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16.11.2022 11:19 Відповісти
Тобто пушимо ідею "це була випадковість, можна нічого не робить, кацапів простить"
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16.11.2022 11:13 Відповісти
Широта: 55°45′07″ с.ш. Долгота: 37°36′56″ в.д.
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16.11.2022 11:34 Відповісти
Проще говоря Китай просит спустить с рук обстрел Польши. Думаю, китайцы уже догадались, куда им стоит пойти.
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16.11.2022 10:48 Відповісти
Лицемірні китайські покидьки-ідіть у сраку разом зі своїми порадами...
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16.11.2022 10:49 Відповісти
Ще один недороблений "гарант" по Будапештському меморандуму.Людей вбиває кацапня,а ці все до спокою призивають.Хотілося б побачити їхній спокій,коли кацапська ракета ляпне по "хатинці" Сі.Чума на їхні голови.
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16.11.2022 10:50 Відповісти
СІ ІДІ СОСІ ***** ЦЮЦЮРКУ
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16.11.2022 10:51 Відповісти
Китай та США ділять рашку , тому Китаю не потрібна ядерна війна на своїх територіях.
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16.11.2022 10:52 Відповісти
Когда COVID-23 выкосит 2\3 населения Китая, то я тоже:
"Важно соблюдать сдержанность и спокойствие. Особенно в Китайской Народной Республике.".
4th
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16.11.2022 10:52 Відповісти
Війна десь там і плескомордих не цікавить.
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16.11.2022 10:52 Відповісти
Типу, розслабтесь і отримуйте задоволення? Це так у кетаї сексом займаються?
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16.11.2022 10:53 Відповісти
як на мене, то після цього інценденту, літаки і ракети НАТО мали б бомбити кацапів (в/ч, склади з б/к, системи пво, тощо) як мінімум, на усій ТОТ України від Луганська до Херсону і Криму, а краще на усій европейській частині паРаші, включаючи ТОТ республіки білорусь !!!
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16.11.2022 10:54 Відповісти
Не кіпішуйте. Китай каже те що саме НАТО хоче чути. Вони у черговий раз заплющать очі і не бачимуть очевидного. Та ще й якісь поляци загинули. Не чистокровні ж шваби. Та навіть якби й німці то були. Своїми руками душити гада вони все рівно не бажають поки є ще живі українці.
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16.11.2022 10:54 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028&__cft__[0]=AZU1hRHf-hJUgVC5PgT964rhJ2BpjFY0MViw11LdhVjewaPbIXD53A_MKP8HgOO34W_6hD3kE6IkOwqHKpahbSivHfia9vYo9rqKpkJg098_8QQQVyBuafLJTjdzoaJ9WP0AaLZ_A350u-ZUiq2XbEdi88AL39zeW93NzYk8XqqyHQ&__tn__=-]C%2CP-R Яків Євгенович is with https://www.facebook.com/yakiv60?__cft__[0]=AZU1hRHf-hJUgVC5PgT964rhJ2BpjFY0MViw11LdhVjewaPbIXD53A_MKP8HgOO34W_6hD3kE6IkOwqHKpahbSivHfia9vYo9rqKpkJg098_8QQQVyBuafLJTjdzoaJ9WP0AaLZ_A350u-ZUiq2XbEdi88AL39zeW93NzYk8XqqyHQ&__tn__=-]C%2CP-R Yakiv Evgenovich .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 11h · Нагадаю, як було в в січні 2020.

Іран тоді намагався спровокувати Трампа ракетним обстрілом баз США в сусідньому Іраку.

Очікуючи МИТТЄВОЇ реакції США на провокацію у вигляді зворотнього вогню, Іран вистрілив у боїнг МАУ на взльоті з аеропорту Тегерану (рейс 752), думаючи, що США зразу ж відповідатимуть на вогонь по їх базах, і можна буде потім списати цей теракт на США.

Але США тоді взяли паузу до ранку, а зранку ввели додаткові (робочі) санкції по відношенню до Ірану.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 Тому не квапте Польщу та НАТО.

Дайте з'ясувати всі обставини падіння уламків ракети.

До речі, як гадаєте, коломойський був в темі провокації Ірану і спланованого збиття боїнга МАУ, чи співпало?

МАУ виплатило компенсації родинам загиблих?



4

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16.11.2022 10:55 Відповісти
Коли збили літак над Іраном , в цей час Зеленський знаходився на секретній (на той час) зустрічі в Омані з Єрмаком та Патрушевим , який стоїть за вибухами будинків на росії і є терористом. Чому про це мало хто пише і не зв'язує ,я не розумію до сьогодні. Тільки після скандалу здається радіо Свобода з'ясувалась ця інформація.
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16.11.2022 11:08 Відповісти
Потім Зеленського в Київ доставив літак ,який до цього доставив Патрушева в Оман.
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16.11.2022 11:10 Відповісти
Ага, дуже жорсткі санкції, настільки суворі, що іран після цього аж не почухався і продовжує виробляти беспілотники й ракети у такій кількості, що навіть на продаж вистачає.
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16.11.2022 11:25 Відповісти
Типу, розслабтесь і отримуйте задоволення? Це так у кетаї cекcом займаються?
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16.11.2022 10:57 Відповісти
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16.11.2022 11:03 Відповісти
Твари пекинские!!Может ещё и в ладошки похлопать??
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16.11.2022 11:04 Відповісти
А куди далі будуть " падати" російськи ракети?
На черзі Прибалтика, Фінляндія,Східна Європа.
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16.11.2022 11:04 Відповісти
Все правильно, нужно дать кацапам успокоиться, а потом внезапно разнести одним ударом например черноморский флот
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16.11.2022 11:06 Відповісти
Ти в це віриш?
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16.11.2022 11:12 Відповісти
Звісно ж ні😂
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16.11.2022 11:17 Відповісти
Не так давно Арахамія пропагував "китайську мудрість", хотів брати приклад з Піднебесної. Чому зараз мовчить? про що вони там домовлялися? Чому все так шановні політики? Ця війна жорстко показала хто друзі, а хто вороги, хто мислить довгостроково, а хто ситуативно умаслює.
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16.11.2022 11:13 Відповісти
Можна без заяв обійтись.
Більшої «стриманості», ніж та, яку демонструє нато, складно уявити!
Польщі, Фінляндії, та країнам Балтії, саме час подумати про новий військовий блок.
Бо союзників, яки їм допоможуть, у них немає.
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16.11.2022 11:18 Відповісти
.. пц .. Та вони й..нуті на всю голову . 100 ракет прилетіло , по , вже по - ДВОМ країнам , одна з яких член НАТО , а жовтоморді пропонують - не кіпєшовать , і сохранять спокойствіє . !! Цінічні мразоти ..
А якби ***** зарядив ракетами по Пекіну , ви б теж - зберігали спокій ,, уй.бки .! Тьху . Немає слів ..
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16.11.2022 11:20 Відповісти
Тільки бізнес. Китайці - союзники *****. Ви бачили хоч одну заяву від Китаю на адресу самої росії щодо війни? Я ні. Для чого китайці проголосували в ООН проти репарацій? А тому, що майно свого васала - це майно Китаю, і навіщо його позбавлятись у вигляді репарацій. Сюзерен вже наклав лапу на все, що є у рашці.
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16.11.2022 11:30 Відповісти
Чхати я хотів на їхні бізнеси з ****** . Жовтоморді просто - цинічні мразі , от і все . І це факт . .
Світ на грані третьої світової війни , з потенційно - найжахливішими наслідками які тільки можна уявити , а їм все - давай бізьнес бл... Кінчені тварі .
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16.11.2022 11:40 Відповісти
Куди далі закликати до стриманості усіх. По моєму, всі, крім скаженого фюрера-чекіста, й так найстриманіші з усіх найбільш стриманих. Хай закликає пуйлососів до стриманості.
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16.11.2022 11:23 Відповісти
От ну хоч би одненькою ракетою параша по китаю жахнула, хочу сі послухати після цього.
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16.11.2022 11:27 Відповісти
Фух… ато ще путін нападе
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16.11.2022 11:34 Відповісти
Ми теж закликаємо китай до спокою та стриманості по відношенню до Тайваню.
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16.11.2022 11:35 Відповісти
Кітайца нє волноваться, кітайца дружба, нєвть, жевачка.
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16.11.2022 11:38 Відповісти
Китайські террористи шось бовкають?
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16.11.2022 11:38 Відповісти
Такое впечатление, что в МЗС Китая устроилась на работу пани Меркель.
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16.11.2022 11:47 Відповісти
Вчора їхав по львівській кільцевій (між Бірками і Рясне) коли два рази гахнуло.В стороні Львова і там вже підіймався дим за горизонтом.а на небі (небо було жодної хмарки) було видно дві білі полоски-сліди,зі сходу на захід,вітер їх вже скручував і перемішував...А вибухи були на південь від мене,і жодних слідів звідтам крім диму не було видно...Жителі Брюхович і навіть північно західної частини Львова ці дві сліди повинні б бачити,можливо це і були ті ракети що впали на Польщу...
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16.11.2022 11:54 Відповісти
Уверен, руины не только маацвы, успокоят не только Польшу!
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16.11.2022 12:01 Відповісти
мені цікаво: їх самих не тягне блювати від власних заяв?
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16.11.2022 12:46 Відповісти
Cаме Китай має козирі, які дають йому можливість запобігти ядерному нападу на Україну. Найголовніше, що стримує Путіна, - це його страх перед головою Сі, який вже дорікнув Кремлю за ядерні загрози. Сі може викрити його, показати, що він блефує і завдати фатального удару по російській економіці, ввівши поріг цін на імпорт енергоносіїв.
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16.11.2022 15:41 Відповісти
 
 