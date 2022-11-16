Взвод БПЛА 80-ї бригади збирає гроші на ударний багаторазовий літак. РЕКВІЗИТИ

Літак Punisher UAV коштує $70 тис. Він потрібен підрозділу, який з перший днів війни виявляє та знищує окупаційні війська.

Про початок збору оголосив командир взводу Ігор Сидоренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вперше особисто збираю гроші на ефективну зброю для нашого підрозділу і маю надію на вашу підтримку. Потребуємо ударного багаторазового літачка Punisher UAV. Це літак українського виробництва, тому вартість комплексу (70 тис $) може стати "підйомною" для патріотичного кола моїх рідних, моїх знайомих та моїх поки що незнайомих", - написав він у фейсбуці.

Перерахувати кошти на літак можна за реквізитами:

БО "БФ "Підтримка захисників"

ЄДРПОУ 43212725

ПриватБанк

UA473515330000026001045901289

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