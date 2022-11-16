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Новини Війна
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Взвод БПЛА 80-ї бригади збирає гроші на ударний багаторазовий літак. РЕКВІЗИТИ

бпла

Літак Punisher UAV коштує $70 тис. Він потрібен підрозділу, який з перший днів війни виявляє та знищує окупаційні війська.

Про початок збору оголосив командир взводу Ігор Сидоренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вперше особисто збираю гроші на ефективну зброю для нашого підрозділу і маю надію на вашу підтримку. Потребуємо ударного багаторазового літачка Punisher UAV. Це літак українського виробництва, тому вартість комплексу (70 тис $) може стати "підйомною" для патріотичного кола моїх рідних, моїх знайомих та моїх поки що незнайомих", - написав він у фейсбуці.

Перерахувати кошти на літак можна за реквізитами:

БО "БФ "Підтримка захисників"

ЄДРПОУ 43212725

ПриватБанк

UA473515330000026001045901289

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Автор: 

безпілотник (4304) допомога (8430) літак (2938) збір (343) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156) дрони (4863)


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Замість тєлємарафону, можна було б купити тисячі дронів і пікапів на фронт, однак зараз не на часі критикувати владу, яка грабує країну під час війни.
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16.11.2022 14:39 Відповісти
Замість напрвлення грошей у велике будівництво, можна б було переозброїти армію! Але ж боневтікам то не потрібно,їм, як в анекдоті- вкрасти, поки можна, і втікти, швиденько, швиденько...А так да, давайте нову "Мрію", новий асфальт... Ті маловчені малороси навіть не здогадуються про засади будівництва Держави! НЕ ВИЙДЕ, всі ДО ЦЮПИ!
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16.11.2022 15:33 Відповісти
Було б непогано завітати у Раду, та попросити грошей, у них така зарплатня, що з одного разу на літак назбирати можна
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16.11.2022 16:16 Відповісти
Очень жаль , что лозунг "Всё для фронта,всё для победы"-это не про наших керманичів.У них другие интересы и войну в своих головах они давно закончили.
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16.11.2022 17:20 Відповісти
 
 