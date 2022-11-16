На деокупованих територіях Херсонщини нині близько 5 тисяч вибухонебезпечних предметів

На визволених територіях Херсонській області майже розмінована траса Миколаїв-Херсон, вокзали та 50 кілометрів колії. В регіоні працюють 25 підрозділів ДСНС, а також піротехнічні підрозділи Національної поліції та Національної гвардії.

Про це Суспільному повідомила заступниця міністра МВС Марі Акопян, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ми маємо понад 200 тисяч квадратних кілометрів територій які ще не перевірені на вже деокупованих територіях. Бачимо чітку закономірність — чим довше територія була окупована, тим більший там рівень замінування. Це також впливає на час, необхідний на розмінування територій", - розповіда Акопян.

90% роботи з розмінування територій ведеться людськими силами, оскільки не достатньо кількості обладнання та робототехніки яка допомогла б пришвидшити роботи та вберегти людські життя.

"Щонайменше 25-30 людей вже загинуло під час розмінувань по всій Україні. Десятки цивільних підірвалися на мінах, особливо під час сільськогосподарських робіт. Щонайменше 100 людей загалом загинуло через вибухонебезпечні предмети. Граната, яка розірвалась та підірвала поліцейський розрахунок розмінувальників, була саме на цивільному", — каже заступниця міністра МВС.

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За словами Акопян, 2500 вибухових предметів, це тільки те, що знайшли підрозділи ДСНС.

"Маємо розуміти що загальна кількість таких предметів — близько 5 тисяч. Деякі території були навмисно заміновані під час відведення російських військ. Залишки вибухонебезпечних предметів мають і зони ведення бойових дій", - говорить заступниця міністра МВС.

Також Акопян додала, що щільність мінування в Херсонській області значно перевищує деокуповані території Харківської області. За попередніми оцінками експертів, розмінування України триватиме щонайменше 5-7 років.

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