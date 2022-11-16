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Канада запровадила санкції проти виробника іранських "Шахедів"

канада

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в середу оголосила про запровадження додаткових санкцій проти шести фізичних та двох юридичних осіб із Ірану через порушення прав людини та дестабілізацію миру й безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  "Європейську правду".

Як зазначається в повідомленні канадського уряду, санкції спрямовані проти іранських високопосадовців, причетних до "грубих і систематичних порушеннях прав людини в Ірані, зокрема жорстоких репресій проти протестувальників, а також зловмисної діяльності режиму за кордоном".

Серед підсанкційних осіб – дослідницька фірма Shahed Aviation Industries, пов'язана з аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Вона бере участь у виробництві іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed, зокрема Shahed-136, які використовуються Росією для атак на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні.

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Ще одна іранська компанія, яка потрапила під санкції Канади, Qods Aviation Industries, також розробляє бойові безпілотники, що використовуються збройними силами Ірану й терористичними організаціями, а також БПЛА, що експортуються до Росії для застосування під час незаконного вторгнення Росії в Україну.

Під обмеження потрапили Сейєд Ях'я Сафаві, головний радник верховного лідера Ірану з військових питань та колишній головнокомандувач КВІР; бригадні генерали КВІР Сейєд Ходжатолла Курейші та Саїд Агаджані, а також Алі Азаді, командувач силами охорони правопорядку в іранській провінції Курдистан.

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Санкції передбачають заборону вести діяльність із підсанкційними фізичними та юридичними особами та заморожують будь-які їхні активи в Канаді. Фізичні особи, включені до переліку у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, також не можуть в’їхати до Канади.

В уряді Канади зазначили, що вже запровадили санкції проти 99 фізичних та 181 юридичної особи з Ірану.

Автор: 

Іран (2063) Канада (2216) санкції (12071) дрони (4863)


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Ще разік зелені пульнуть ракетами по Польщі , то і проти них введуть санкції
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16.11.2022 17:44 Відповісти
Эх раз..ещё раз.. ещё сотню тысяч раз!!!)))
НАТО-ссыкло!! И ***** это доказал!
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16.11.2022 17:51 Відповісти
Якщо Америка послабить санкції, в надії заманити іранців назад до іранської ядерної угоди, якість іранських пакетів дронів і ракет загрожує зробити ще один великий ривок вперед.

Сполучені Штати тa Ізраїль мають військовий потенціал, щоб запобігти просуванню Ірану до ядерної бомби і стримати його від загрози своїм сусідам - і вони можуть зробити це, не викликаючи великої війни.
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16.11.2022 18:08 Відповісти
 
 