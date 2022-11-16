Канада запровадила санкції проти виробника іранських "Шахедів"

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в середу оголосила про запровадження додаткових санкцій проти шести фізичних та двох юридичних осіб із Ірану через порушення прав людини та дестабілізацію миру й безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається в повідомленні канадського уряду, санкції спрямовані проти іранських високопосадовців, причетних до "грубих і систематичних порушеннях прав людини в Ірані, зокрема жорстоких репресій проти протестувальників, а також зловмисної діяльності режиму за кордоном".

Серед підсанкційних осіб – дослідницька фірма Shahed Aviation Industries, пов'язана з аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Вона бере участь у виробництві іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed, зокрема Shahed-136, які використовуються Росією для атак на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні.

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Ще одна іранська компанія, яка потрапила під санкції Канади, Qods Aviation Industries, також розробляє бойові безпілотники, що використовуються збройними силами Ірану й терористичними організаціями, а також БПЛА, що експортуються до Росії для застосування під час незаконного вторгнення Росії в Україну.

Під обмеження потрапили Сейєд Ях'я Сафаві, головний радник верховного лідера Ірану з військових питань та колишній головнокомандувач КВІР; бригадні генерали КВІР Сейєд Ходжатолла Курейші та Саїд Агаджані, а також Алі Азаді, командувач силами охорони правопорядку в іранській провінції Курдистан.

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Санкції передбачають заборону вести діяльність із підсанкційними фізичними та юридичними особами та заморожують будь-які їхні активи в Канаді. Фізичні особи, включені до переліку у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, також не можуть в’їхати до Канади.

В уряді Канади зазначили, що вже запровадили санкції проти 99 фізичних та 181 юридичної особи з Ірану.