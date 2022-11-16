УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5056 відвідувачів онлайн
Новини Війна
21 551 82

Я отримував сигнали, що Путін хоче прямих переговорів, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що отримував сигнали від західних партнерів щодо бажання президента РФ Володимира Путіна прямих переговорів із Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Я отримав сигнали. Що Путін хоче прямих переговорів. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, тому що Росія веде війну публічну", - сказав президент журналістам.

Він також підтвердив зустріч із директором ЦРУ Бернсом. "Вчора Бернс просидів у бомбосховищі. А потім ми з ним розмовляли. Ми обговорювали всі важливі для нас питання. Ми знаємо один одного. Він на боці України", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові говорити з Росією, яка визнає, що вони окупанти і повинні все повернути, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) путін володимир (24088) Бернс Вільям (64) переговори з Росією (1251)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+89
показати весь коментар
16.11.2022 19:29
+37
Нюхать менше потрібно
показати весь коментар
16.11.2022 19:31
+27
Аааааа мля тримайте мене семеро! Сигнали він отримував... придурок!
показати весь коментар
16.11.2022 19:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.11.2022 19:29 Відповісти
обережно вава!!!
показати весь коментар
16.11.2022 19:57 Відповісти
обычно люди на Мальдивах за свой счет отдыхают
показати весь коментар
16.11.2022 20:09 Відповісти
и с фсбшниками не встречаются)
показати весь коментар
16.11.2022 20:14 Відповісти
Ото оно как обдолбиться,так и сигналы принимает....из космоса
показати весь коментар
16.11.2022 20:09 Відповісти
Нюхать менше потрібно
показати весь коментар
16.11.2022 19:31 Відповісти
...він отримував СИГНАЛИ...панімаєш....ну прі чьом сдесь
показати весь коментар
16.11.2022 20:06 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2022 19:31 Відповісти
Сигнал від інопланетян це сурйозно.
показати весь коментар
16.11.2022 23:08 Відповісти
Аааааа мля тримайте мене семеро! Сигнали він отримував... придурок!
показати весь коментар
16.11.2022 19:31 Відповісти
Ти сам придурок
показати весь коментар
16.11.2022 19:39 Відповісти
не ной, лысый. медальку получил - сиди в Польше тихо
показати весь коментар
16.11.2022 19:50 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2022 19:31 Відповісти
бо дивитися і бачити - це різні речі
показати весь коментар
16.11.2022 23:54 Відповісти
А може Салліван приїжджав, щоб 25 тисячну кацапську групіровку із Херсона випустити ? А зараз ці 25 тисяч орків будуть вбивати українських військових на іншому фронті?
показати весь коментар
16.11.2022 19:32 Відповісти
ні, він тисне на зелупу, щоб підписував капітуляцію. і на нас і на кацапів йому срати.
показати весь коментар
16.11.2022 19:34 Відповісти
Він грае у політику - хоче себе мантію миротворця привласнити . І Ермак теж .
показати весь коментар
16.11.2022 19:41 Відповісти
Салліван приїжджав щоб Зеленський пішов на поступки кремлівському фюреру і про це ЗМІ багато писали.
А ЗСУ дали оркам вийти з Херсону, щоб зберегти місто цілим, бо якби стріляли їм у слід, то був би Ізюм і Маріуполь разом взяті. Про це говорять військові. Договорняка не було.
показати весь коментар
16.11.2022 19:42 Відповісти
І тепер ці 25 тисяч орків які вийшли більше небудуть стріляти і руйнувати? мабуть відбудовою займуться.
показати весь коментар
16.11.2022 19:55 Відповісти
Будуть, але у самому місті боїв не буде. Треба трохи слухати, що кажуть військові, які там воюють, а не обмежуватись зрадою від диванних "блогерів".
показати весь коментар
16.11.2022 20:02 Відповісти
досить писати маячню для дебілів. Британська розвідка ще в кінці жовтня писала, що кацапи масово виходять із правобережжя Херсона.
показати весь коментар
16.11.2022 20:13 Відповісти
Не знаю кого ви там читаєте. А для мене думка Залужного авторитетна.

За кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля українських військ. За кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій.
Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі.

Написав на своїй сторінці у https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02rYujaa3mHyjQr1DNVxpM8YUPKbtMFZmmmW7dJL7jN6s1B6UUgPqiF5PBEqBNwam3l Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
показати весь коментар
16.11.2022 20:26 Відповісти
А хіба було закрите повністю кільце оточення цієї групіровки? Ріка Дніпро не вважається закриттям Херсонського котла як би нам усім цього не хотілося. Знищенні чи виведені з ладу мости через Дніпро ще не означають, що зовсім немає переправ через Дніпро. Тому не варто розганяти зраду про якийсь там дозвіл на вихід русні на лівий берег.
показати весь коментар
17.11.2022 02:07 Відповісти
Говорят, що кацапи по гребле каховськой грес перешли
показати весь коментар
17.11.2022 02:13 Відповісти
там по тому мосту ще з вересня працювали точково хімарсами, тому навряд чи він придатний для переходу важкої бронетехніки. За три тижні як кацапи поступово виходили, то можна було би і на паромах ночами переправити всю броню. там же ж не настільки недоумки їхні вояки.
показати весь коментар
17.11.2022 02:19 Відповісти
ОСЬ КУДА СИЛА З ХЕРСОНУ ДВИНУЛАСЬ
Російські окупанти повернулися до ідеї взяти у "кліщі" українські війська в Донецькій області і з цією метою почали наступати в районі Гуляйполя Запорізької області.
показати весь коментар
17.11.2022 02:33 Відповісти
та які кліщі? Кацам вже не до кліщів. їм би взагалі втриматися в тій лінії сухопутного коридору, яку вони ще поки що тримають. Вони про кліщі думали коли ще були під Ізюмом. А зараз вони про переговори по всьому світу через своїх проплачених агентів ниють. а коли їх посилають нах з тими переговорами, то ті тварюки від безсилля починають ракетами гадити.
показати весь коментар
17.11.2022 03:04 Відповісти
Гандон тупий.
В сраку лише здатне заглядати.
показати весь коментар
16.11.2022 19:34 Відповісти
Архангел смерти готов на переговоры с путиным...... И со всеми оккупантами )....
показати весь коментар
16.11.2022 19:35 Відповісти
Кокс загострює відчуття і вбиває мозок .
показати весь коментар
16.11.2022 19:35 Відповісти
неможливо вбити те, чого немає
показати весь коментар
16.11.2022 19:57 Відповісти
В глаза посмотреть хочешь?

Пока будешь смотреть, кацапы день и ночь будут производить ракеты (вместе с Ираном и Северной Кореей, тем понятное дело ядерное оружие отдадут в качестве оплаты), тренировать сотни тысяч людей рано или поздно исправляя косяки, на оккупированных территориях промывать мозги и запугивать людей все больше и больше.

Кацапам чудовищно необходима передышка на восполнение потерь. Переговоры возможны как минимум с присутствием международных наблюдателей на всех военных заводах оркостана и Ирана с целью убедиться, что на них не ведется производство вооружений. Один этот пункт делает переговоры невозможными при согласии на него и невыгодным при отказе на него.

Кацапов нужно шатать непрерывно без остановки, нанося укусу комаров всех сортов каждую ночь и каждый день. Шатать и трясти по всей инфраструктуре, которая зимой у них куда более уязвима, чем наша.
показати весь коментар
16.11.2022 19:36 Відповісти
Не столько более уязвима---а скорее там просто холодней чем у нас. И сильно причем. Можно отвечать симметрично сразу. Если достаем конечно.
показати весь коментар
16.11.2022 20:58 Відповісти
на стадион хочет его пригласить , однозначно, он не в состоянии без света софитов читать с листочка.
показати весь коментар
16.11.2022 19:37 Відповісти
а шоб хто бува не підслухав сигнала, дерьмак в офісі шептуна йому часто пускає з чемоданним запахом свого шефа.
показати весь коментар
16.11.2022 19:38 Відповісти
Чого всі волають? Чи далі заголовка не читають? Я не любитель зелені, але він сказав як є. Те що союзники останнім часом заговорили про переговори не секрет. Як бачимо і на зеленського виходили. Звичайно умова одна - вихід військ з нашої території. Переговори про репарації. Все інше - гра на руку агресору. Похід на москву думаю хай організовує хтось інший, з Україні вистачить і цього.
показати весь коментар
16.11.2022 19:39 Відповісти
Треба у Раді прийняти рішення, що раша оккупировала Україну ще у 1918 і тому відібрала Кубань. І КУБАНЬ - це Україна Нехай хремль здохне від ярості ‼️‼️‼️
показати весь коментар
16.11.2022 19:45 Відповісти
І всеж - литіла кацапська ракета. Українське ППО ІІ хотіло збити ДВУМЯ РАКЕТАМИ ? І вони потрапили у Польщу . А де впала кацапська ракета ? І звідки литіла кацапська ракета?

а ще питання - по ракете бьют однойменної ракетою чи одразу двумя? І з яким інтервалом чого вони впали рядом?
показати весь коментар
16.11.2022 19:39 Відповісти
Бубочка, а часом не від дєрьмака чи агрохімії ти ті сигнали чув? Чи може після "аргентинської дипломатичної пошти" від однієї коняки?

Відповідь 10 жовтня ти не зрозумів, то отримав підтвердження "готовності" 15 листопада. Ще будеш чути, бачити, шукать? Чи то вже проблеми наркологів?
показати весь коментар
16.11.2022 19:40 Відповісти
Спочатку у понеділок Бернс зустрічався в Анкарі з наришкіним, тепер прибув у Київ про що говорив з ЗЕ можна лише здогадуватися
показати весь коментар
16.11.2022 19:41 Відповісти
Вова, сначала ипи, потом говори..
показати весь коментар
16.11.2022 19:49 Відповісти
от Ермака получаешь?
показати весь коментар
16.11.2022 19:50 Відповісти
Нафіга це откровення?(((
показати весь коментар
16.11.2022 19:58 Відповісти
Всё-таки дипломатия...
показати весь коментар
16.11.2022 20:00 Відповісти
Из него дипломат, как из дерьма пуля.
показати весь коментар
16.11.2022 20:54 Відповісти
Майор

@sinicynr

·

https://twitter.com/sinicynr/status/1592858819155173377 5 ч

Шановні

https://twitter.com/Podolyak_M @Podolyak_M

https://twitter.com/AndriyYermak @AndriyYermak
, а як так сталось шо колаборанти з помийки на яку

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

https://twitter.com/OleksiyDanilov @OleksiyDanilov
(РНБО) наклали санкції і заборонили в Україні - їздять в зону бойових дій і щось там знімають. Більш того їздять в з Перзидентом в Херсон.
Ви недогледіли русню?

показати весь коментар
16.11.2022 20:00 Відповісти
Він відчув, що хтось рішуче стиснув йому яйця, і зрозумів це як сигнал, що треба домовлятися, щоб відпустили.
показати весь коментар
16.11.2022 20:04 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2022 20:14 Відповісти
Не забываем - Разведка США сообщила что кремль выделил рекордную суму на кремлеботов для дискредитации власти Зеленского в Украине и з за ее пределами. Поэтому, зрада - зрадная не с проста и не бесплатно разгоняется
показати весь коментар
16.11.2022 20:16 Відповісти
Да они всю неделю тут соловьями заливаются, аж гай шумит. Уши кацапские торчат как у зайцев.
показати весь коментар
16.11.2022 20:58 Відповісти
Та всі коментатори такі войовничі, грізні. На жаль дурні. Бо завтра скаже американський президент - все хлопці, навоювалися, треба домовлятися. Даю два тижні. Потім краник закривається, не домовитесь - горошей більше не дамо. І все, доведеться домовлятися. Тому перед тим як блискавками тут в коментарях жбурляти, спробуйте ввімкнути голову.
показати весь коментар
16.11.2022 20:16 Відповісти
Не забываем - СБУ ежимесячно накрывает офисы кремлеботов в Украине которые создают 500 и более аккаунтов для дискредитации власти в Украине. Эти все структуры финансируются из Кремля
показати весь коментар
16.11.2022 20:20 Відповісти
Охвіси зечмоньботов самі себе накривають. Не потрібно тут ніяких СБУ.
показати весь коментар
16.11.2022 20:57 Відповісти
ну вот Хйло выпустил 100 ракет очевидно для таких же переговоров нам нужно выпустить 300 чтобы равновесие было.
показати весь коментар
16.11.2022 20:28 Відповісти
Це важко, але метою має бути постійний мир. єдиний спосіб досягти цього - контрольоване знищення росії. для цього потрібно утримати путіна при владі, але зробити його слабким клоуном. Таким чином він не може контролювати Росію, але його також не замінить Кадиров чи будь-яке інше зло, яке може створити Кремль. Тим часом демократичні сили в сусідніх з Росією країнах і в самій Росії потребують контакту та зміцнення. Тож іноді може виникнути необхідність вести переговори, але недобросовісно, ​​щоб він думав, що виграє, але залишив Путіна в поганому становищі в останню хвилину.
показати весь коментар
16.11.2022 20:42 Відповісти
Сша просто натякнули щоб не були категоричні з переговорами злб не був упертий ось зеленський якби підіграє знає що переговорів не буде,ставлячи умови публічності
показати весь коментар
16.11.2022 20:58 Відповісти
Ніяк не ймеця зраднику сдати Украіну.
показати весь коментар
16.11.2022 21:02 Відповісти
«Бернс сидів у бомбосховищі»
А сам де був?
показати весь коментар
16.11.2022 21:11 Відповісти
Получил сигнал?

Интересно, а что говорит гражданское общество о переговорах?

Поддерживает?

Нетрально-А какая разница?

или
посылает переговорщика Арахамию за русским кораблем?
показати весь коментар
16.11.2022 21:12 Відповісти
«Путин хочет...» ?

Ну, тогда, канешна.

Или может не стоит возвращаться назад в будущее?
показати весь коментар
16.11.2022 21:16 Відповісти
Якщо будуть переговори - будуть удари по центру прийняття рішень... від ЗСУ і народу України!
показати весь коментар
16.11.2022 21:30 Відповісти
Чим? Асфальтом?
показати весь коментар
17.11.2022 02:33 Відповісти
Путин хочет переговоров, чтобы очередной раз угрожать ядерным оружием. Здесь даже нечего и думать.
показати весь коментар
16.11.2022 21:47 Відповісти
Бернс встретился с Нарышкиным. Потом с Зе. После этого Зе заговорил о прямых переговорах с ******. До того Блинкен приезжал принуждать к миру. Одновременно все остальные Эрдоганы талдычат о мире. Даже ребенок увидит связь. И за чей счет будет этот мир.
показати весь коментар
16.11.2022 21:50 Відповісти
Вот это неожиданный поворот ))))
показати весь коментар
16.11.2022 22:38 Відповісти
Зе тільки що підтвердив що готовий до зливу 🤓
показати весь коментар
16.11.2022 23:56 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2022 23:57 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2022 23:59 Відповісти
 
 