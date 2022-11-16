Я отримував сигнали, що Путін хоче прямих переговорів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що отримував сигнали від західних партнерів щодо бажання президента РФ Володимира Путіна прямих переговорів із Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Я отримав сигнали. Що Путін хоче прямих переговорів. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, тому що Росія веде війну публічну", - сказав президент журналістам.

Він також підтвердив зустріч із директором ЦРУ Бернсом. "Вчора Бернс просидів у бомбосховищі. А потім ми з ним розмовляли. Ми обговорювали всі важливі для нас питання. Ми знаємо один одного. Він на боці України", - сказав Зеленський.

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