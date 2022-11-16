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Новости Война
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Я получал сигналы, что Путин хочет прямых переговоров, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что получал сигналы от западных партнеров о желании президента РФ Владимира Путина прямых переговоров с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну", - сказал президент журналистам.

Он также подтвердил встречу с директором ЦРУ Бернсом. "Вчера Бернс просидел в бомбоубежище. А потом мы с ним говорили. Мы обсуждали все важные для нас вопросы. Мы знаем друг друга. Он на стороне Украины", - сказал Зеленский.

Читайте также: Мы готовы говорить с Россией, которая признает, что они оккупанты и должны все вернуть, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) путин владимир (31519) Бернс Уильям (51) переговоры с Россией (1128)


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Топ комментарии
+89
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16.11.2022 19:29
+37
Нюхать менше потрібно
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16.11.2022 19:31
+27
Аааааа мля тримайте мене семеро! Сигнали він отримував... придурок!
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16.11.2022 19:31
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16.11.2022 19:29 Ответить
обережно вава!!!
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16.11.2022 19:57 Ответить
обычно люди на Мальдивах за свой счет отдыхают
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16.11.2022 20:09 Ответить
и с фсбшниками не встречаются)
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16.11.2022 20:14 Ответить
Ото оно как обдолбиться,так и сигналы принимает....из космоса
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16.11.2022 20:09 Ответить
Нюхать менше потрібно
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16.11.2022 19:31 Ответить
...він отримував СИГНАЛИ...панімаєш....ну прі чьом сдесь
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16.11.2022 20:06 Ответить
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16.11.2022 19:31 Ответить
Сигнал від інопланетян це сурйозно.
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16.11.2022 23:08 Ответить
Аааааа мля тримайте мене семеро! Сигнали він отримував... придурок!
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16.11.2022 19:31 Ответить
Ти сам придурок
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16.11.2022 19:39 Ответить
не ной, лысый. медальку получил - сиди в Польше тихо
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16.11.2022 19:50 Ответить
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16.11.2022 19:31 Ответить
бо дивитися і бачити - це різні речі
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16.11.2022 23:54 Ответить
А може Салліван приїжджав, щоб 25 тисячну кацапську групіровку із Херсона випустити ? А зараз ці 25 тисяч орків будуть вбивати українських військових на іншому фронті?
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16.11.2022 19:32 Ответить
ні, він тисне на зелупу, щоб підписував капітуляцію. і на нас і на кацапів йому срати.
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16.11.2022 19:34 Ответить
Він грае у політику - хоче себе мантію миротворця привласнити . І Ермак теж .
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16.11.2022 19:41 Ответить
Салліван приїжджав щоб Зеленський пішов на поступки кремлівському фюреру і про це ЗМІ багато писали.
А ЗСУ дали оркам вийти з Херсону, щоб зберегти місто цілим, бо якби стріляли їм у слід, то був би Ізюм і Маріуполь разом взяті. Про це говорять військові. Договорняка не було.
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16.11.2022 19:42 Ответить
І тепер ці 25 тисяч орків які вийшли більше небудуть стріляти і руйнувати? мабуть відбудовою займуться.
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16.11.2022 19:55 Ответить
Будуть, але у самому місті боїв не буде. Треба трохи слухати, що кажуть військові, які там воюють, а не обмежуватись зрадою від диванних "блогерів".
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16.11.2022 20:02 Ответить
досить писати маячню для дебілів. Британська розвідка ще в кінці жовтня писала, що кацапи масово виходять із правобережжя Херсона.
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16.11.2022 20:13 Ответить
Не знаю кого ви там читаєте. А для мене думка Залужного авторитетна.

За кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля українських військ. За кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій.
Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі.

Написав на своїй сторінці у https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02rYujaa3mHyjQr1DNVxpM8YUPKbtMFZmmmW7dJL7jN6s1B6UUgPqiF5PBEqBNwam3l Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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16.11.2022 20:26 Ответить
А хіба було закрите повністю кільце оточення цієї групіровки? Ріка Дніпро не вважається закриттям Херсонського котла як би нам усім цього не хотілося. Знищенні чи виведені з ладу мости через Дніпро ще не означають, що зовсім немає переправ через Дніпро. Тому не варто розганяти зраду про якийсь там дозвіл на вихід русні на лівий берег.
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17.11.2022 02:07 Ответить
Говорят, що кацапи по гребле каховськой грес перешли
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17.11.2022 02:13 Ответить
там по тому мосту ще з вересня працювали точково хімарсами, тому навряд чи він придатний для переходу важкої бронетехніки. За три тижні як кацапи поступово виходили, то можна було би і на паромах ночами переправити всю броню. там же ж не настільки недоумки їхні вояки.
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17.11.2022 02:19 Ответить
ОСЬ КУДА СИЛА З ХЕРСОНУ ДВИНУЛАСЬ
Російські окупанти повернулися до ідеї взяти у "кліщі" українські війська в Донецькій області і з цією метою почали наступати в районі Гуляйполя Запорізької області.
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17.11.2022 02:33 Ответить
та які кліщі? Кацам вже не до кліщів. їм би взагалі втриматися в тій лінії сухопутного коридору, яку вони ще поки що тримають. Вони про кліщі думали коли ще були під Ізюмом. А зараз вони про переговори по всьому світу через своїх проплачених агентів ниють. а коли їх посилають нах з тими переговорами, то ті тварюки від безсилля починають ракетами гадити.
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17.11.2022 03:04 Ответить
Гандон тупий.
В сраку лише здатне заглядати.
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16.11.2022 19:34 Ответить
Архангел смерти готов на переговоры с путиным...... И со всеми оккупантами )....
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16.11.2022 19:35 Ответить
Кокс загострює відчуття і вбиває мозок .
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16.11.2022 19:35 Ответить
неможливо вбити те, чого немає
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16.11.2022 19:57 Ответить
В глаза посмотреть хочешь?

Пока будешь смотреть, кацапы день и ночь будут производить ракеты (вместе с Ираном и Северной Кореей, тем понятное дело ядерное оружие отдадут в качестве оплаты), тренировать сотни тысяч людей рано или поздно исправляя косяки, на оккупированных территориях промывать мозги и запугивать людей все больше и больше.

Кацапам чудовищно необходима передышка на восполнение потерь. Переговоры возможны как минимум с присутствием международных наблюдателей на всех военных заводах оркостана и Ирана с целью убедиться, что на них не ведется производство вооружений. Один этот пункт делает переговоры невозможными при согласии на него и невыгодным при отказе на него.

Кацапов нужно шатать непрерывно без остановки, нанося укусу комаров всех сортов каждую ночь и каждый день. Шатать и трясти по всей инфраструктуре, которая зимой у них куда более уязвима, чем наша.
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16.11.2022 19:36 Ответить
Не столько более уязвима---а скорее там просто холодней чем у нас. И сильно причем. Можно отвечать симметрично сразу. Если достаем конечно.
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16.11.2022 20:58 Ответить
на стадион хочет его пригласить , однозначно, он не в состоянии без света софитов читать с листочка.
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16.11.2022 19:37 Ответить
а шоб хто бува не підслухав сигнала, дерьмак в офісі шептуна йому часто пускає з чемоданним запахом свого шефа.
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16.11.2022 19:38 Ответить
Чого всі волають? Чи далі заголовка не читають? Я не любитель зелені, але він сказав як є. Те що союзники останнім часом заговорили про переговори не секрет. Як бачимо і на зеленського виходили. Звичайно умова одна - вихід військ з нашої території. Переговори про репарації. Все інше - гра на руку агресору. Похід на москву думаю хай організовує хтось інший, з Україні вистачить і цього.
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16.11.2022 19:39 Ответить
Треба у Раді прийняти рішення, що раша оккупировала Україну ще у 1918 і тому відібрала Кубань. І КУБАНЬ - це Україна Нехай хремль здохне від ярості ‼️‼️‼️
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16.11.2022 19:45 Ответить
І всеж - литіла кацапська ракета. Українське ППО ІІ хотіло збити ДВУМЯ РАКЕТАМИ ? І вони потрапили у Польщу . А де впала кацапська ракета ? І звідки литіла кацапська ракета?

а ще питання - по ракете бьют однойменної ракетою чи одразу двумя? І з яким інтервалом чого вони впали рядом?
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16.11.2022 19:39 Ответить
Бубочка, а часом не від дєрьмака чи агрохімії ти ті сигнали чув? Чи може після "аргентинської дипломатичної пошти" від однієї коняки?

Відповідь 10 жовтня ти не зрозумів, то отримав підтвердження "готовності" 15 листопада. Ще будеш чути, бачити, шукать? Чи то вже проблеми наркологів?
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16.11.2022 19:40 Ответить
Спочатку у понеділок Бернс зустрічався в Анкарі з наришкіним, тепер прибув у Київ про що говорив з ЗЕ можна лише здогадуватися
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16.11.2022 19:41 Ответить
Вова, сначала ипи, потом говори..
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16.11.2022 19:49 Ответить
от Ермака получаешь?
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16.11.2022 19:50 Ответить
Нафіга це откровення?(((
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16.11.2022 19:58 Ответить
Всё-таки дипломатия...
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16.11.2022 20:00 Ответить
Из него дипломат, как из дерьма пуля.
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16.11.2022 20:54 Ответить
Майор

@sinicynr

·

https://twitter.com/sinicynr/status/1592858819155173377 5 ч

Шановні

https://twitter.com/Podolyak_M @Podolyak_M

https://twitter.com/AndriyYermak @AndriyYermak
, а як так сталось шо колаборанти з помийки на яку

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

https://twitter.com/OleksiyDanilov @OleksiyDanilov
(РНБО) наклали санкції і заборонили в Україні - їздять в зону бойових дій і щось там знімають. Більш того їздять в з Перзидентом в Херсон.
Ви недогледіли русню?

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16.11.2022 20:00 Ответить
Він відчув, що хтось рішуче стиснув йому яйця, і зрозумів це як сигнал, що треба домовлятися, щоб відпустили.
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16.11.2022 20:04 Ответить
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16.11.2022 20:14 Ответить
Не забываем - Разведка США сообщила что кремль выделил рекордную суму на кремлеботов для дискредитации власти Зеленского в Украине и з за ее пределами. Поэтому, зрада - зрадная не с проста и не бесплатно разгоняется
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16.11.2022 20:16 Ответить
Да они всю неделю тут соловьями заливаются, аж гай шумит. Уши кацапские торчат как у зайцев.
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16.11.2022 20:58 Ответить
Та всі коментатори такі войовничі, грізні. На жаль дурні. Бо завтра скаже американський президент - все хлопці, навоювалися, треба домовлятися. Даю два тижні. Потім краник закривається, не домовитесь - горошей більше не дамо. І все, доведеться домовлятися. Тому перед тим як блискавками тут в коментарях жбурляти, спробуйте ввімкнути голову.
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16.11.2022 20:16 Ответить
Не забываем - СБУ ежимесячно накрывает офисы кремлеботов в Украине которые создают 500 и более аккаунтов для дискредитации власти в Украине. Эти все структуры финансируются из Кремля
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16.11.2022 20:20 Ответить
Охвіси зечмоньботов самі себе накривають. Не потрібно тут ніяких СБУ.
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16.11.2022 20:57 Ответить
ну вот Хйло выпустил 100 ракет очевидно для таких же переговоров нам нужно выпустить 300 чтобы равновесие было.
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16.11.2022 20:28 Ответить
Це важко, але метою має бути постійний мир. єдиний спосіб досягти цього - контрольоване знищення росії. для цього потрібно утримати путіна при владі, але зробити його слабким клоуном. Таким чином він не може контролювати Росію, але його також не замінить Кадиров чи будь-яке інше зло, яке може створити Кремль. Тим часом демократичні сили в сусідніх з Росією країнах і в самій Росії потребують контакту та зміцнення. Тож іноді може виникнути необхідність вести переговори, але недобросовісно, ​​щоб він думав, що виграє, але залишив Путіна в поганому становищі в останню хвилину.
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16.11.2022 20:42 Ответить
Сша просто натякнули щоб не були категоричні з переговорами злб не був упертий ось зеленський якби підіграє знає що переговорів не буде,ставлячи умови публічності
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16.11.2022 20:58 Ответить
Ніяк не ймеця зраднику сдати Украіну.
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16.11.2022 21:02 Ответить
«Бернс сидів у бомбосховищі»
А сам де був?
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16.11.2022 21:11 Ответить
Получил сигнал?

Интересно, а что говорит гражданское общество о переговорах?

Поддерживает?

Нетрально-А какая разница?

или
посылает переговорщика Арахамию за русским кораблем?
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16.11.2022 21:12 Ответить
«Путин хочет...» ?

Ну, тогда, канешна.

Или может не стоит возвращаться назад в будущее?
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16.11.2022 21:16 Ответить
Якщо будуть переговори - будуть удари по центру прийняття рішень... від ЗСУ і народу України!
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16.11.2022 21:30 Ответить
Чим? Асфальтом?
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17.11.2022 02:33 Ответить
Путин хочет переговоров, чтобы очередной раз угрожать ядерным оружием. Здесь даже нечего и думать.
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16.11.2022 21:47 Ответить
Бернс встретился с Нарышкиным. Потом с Зе. После этого Зе заговорил о прямых переговорах с ******. До того Блинкен приезжал принуждать к миру. Одновременно все остальные Эрдоганы талдычат о мире. Даже ребенок увидит связь. И за чей счет будет этот мир.
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16.11.2022 21:50 Ответить
Вот это неожиданный поворот ))))
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16.11.2022 22:38 Ответить
Зе тільки що підтвердив що готовий до зливу 🤓
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16.11.2022 23:56 Ответить
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16.11.2022 23:57 Ответить
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16.11.2022 23:59 Ответить
 
 