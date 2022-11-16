Я получал сигналы, что Путин хочет прямых переговоров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что получал сигналы от западных партнеров о желании президента РФ Владимира Путина прямых переговоров с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну", - сказал президент журналистам.
Он также подтвердил встречу с директором ЦРУ Бернсом. "Вчера Бернс просидел в бомбоубежище. А потом мы с ним говорили. Мы обсуждали все важные для нас вопросы. Мы знаем друг друга. Он на стороне Украины", - сказал Зеленский.
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+89 Sophia-Maria Duglass
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+27 Зэлэный_Змий
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А ЗСУ дали оркам вийти з Херсону, щоб зберегти місто цілим, бо якби стріляли їм у слід, то був би Ізюм і Маріуполь разом взяті. Про це говорять військові. Договорняка не було.
За кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля українських військ. За кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій.
Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі.
Написав на своїй сторінці у https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02rYujaa3mHyjQr1DNVxpM8YUPKbtMFZmmmW7dJL7jN6s1B6UUgPqiF5PBEqBNwam3l Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Російські окупанти повернулися до ідеї взяти у "кліщі" українські війська в Донецькій області і з цією метою почали наступати в районі Гуляйполя Запорізької області.
В сраку лише здатне заглядати.
Пока будешь смотреть, кацапы день и ночь будут производить ракеты (вместе с Ираном и Северной Кореей, тем понятное дело ядерное оружие отдадут в качестве оплаты), тренировать сотни тысяч людей рано или поздно исправляя косяки, на оккупированных территориях промывать мозги и запугивать людей все больше и больше.
Кацапам чудовищно необходима передышка на восполнение потерь. Переговоры возможны как минимум с присутствием международных наблюдателей на всех военных заводах оркостана и Ирана с целью убедиться, что на них не ведется производство вооружений. Один этот пункт делает переговоры невозможными при согласии на него и невыгодным при отказе на него.
Кацапов нужно шатать непрерывно без остановки, нанося укусу комаров всех сортов каждую ночь и каждый день. Шатать и трясти по всей инфраструктуре, которая зимой у них куда более уязвима, чем наша.
а ще питання - по ракете бьют однойменної ракетою чи одразу двумя? І з яким інтервалом чого вони впали рядом?
Відповідь 10 жовтня ти не зрозумів, то отримав підтвердження "готовності" 15 листопада. Ще будеш чути, бачити, шукать? Чи то вже проблеми наркологів?
@sinicynr
·
https://twitter.com/sinicynr/status/1592858819155173377 5 ч
Шановні
https://twitter.com/Podolyak_M @Podolyak_M
https://twitter.com/AndriyYermak @AndriyYermak
, а як так сталось шо колаборанти з помийки на яку
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
https://twitter.com/OleksiyDanilov @OleksiyDanilov
(РНБО) наклали санкції і заборонили в Україні - їздять в зону бойових дій і щось там знімають. Більш того їздять в з Перзидентом в Херсон.
Ви недогледіли русню?
А сам де був?
Интересно, а что говорит гражданское общество о переговорах?
Поддерживает?
Нетрально-А какая разница?
или
посылает переговорщика Арахамию за русским кораблем?
Ну, тогда, канешна.
Или может не стоит возвращаться назад в будущее?