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Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі

комітет,мпк,паралімпійський

Членство національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі у міжнародному призупинено, але відповідні рішення можуть бути оскаржені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міжнародного паралімпійського комітету.

"На позачерговій Генеральній асамблеї в Берліні члени МПК 64 голосами "за" (при 39 голосів "проти" і 16 утрималися) підтримали пропозицію про негайне призупинення членства НПК росії у зв'язку з її нездатністю виконувати членські зобов'язання відповідно до Статуту МПК", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з призупиненням членства національного комітету Росії втрачає всі права членства, але має право подати апеляцію. При цьому, якщо апеляція не буде задоволена, то "тільки Генеральна асамблея може скасувати призупинення членства".

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Наступна Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету, ймовірно, відбудеться в 4 кварталі 2023 року.

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі 01

Аналогічне рішення ухвалене і щодо Білорусі: підтримали рішення 54 учасники, проти були 45, 18 - утрималися.

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі 02

Нагадаємо, українські паралімпійці закликали не допускати представників Росії та Білорусі до змагань, оскільки "спортсмени та офіційні представники країн-агресорів відверто і безсоромно підтримують криваві дії російського диктатора, вбивства мирних людей і геноцид українського народу".

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Умственным инвалидам там не место
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16.11.2022 22:27 Відповісти
+, а крім того, там і серед інвалідів валом безмозкових істот, так що ...
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16.11.2022 22:31 Відповісти
Вони не розумові інваліди.
Вони моральні уроди.
Це набагато страшніше.
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16.11.2022 22:41 Відповісти
Ну понятно. Денег просят. А им пока не занесли. Решили напомнить о себе.
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16.11.2022 22:29 Відповісти
"...але відповідні рішення можуть бути оскаржено"
-------
Ви там ціну оскарження відразу кажіть і номер рахунку залишайте
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16.11.2022 22:31 Відповісти
паралімпійці....та й взагалі дуже ображаються коли їх хтось називає інваліди...
вони не інваліди, вони люди з обмеженими можливостями та не обмеженою жагою до життя
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16.11.2022 22:37 Відповісти
Продам мельдоний, недорого (МПК Параши)
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16.11.2022 23:54 Відповісти
Це шо, ЗСУ дарма старалися, наробили їм купу "спортсменів" на різний кшалт...
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17.11.2022 06:48 Відповісти
Ну инвалидами из десантуры мы их обеспечили.
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17.11.2022 06:50 Відповісти
 
 