Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі

Членство національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі у міжнародному призупинено, але відповідні рішення можуть бути оскаржені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міжнародного паралімпійського комітету.

"На позачерговій Генеральній асамблеї в Берліні члени МПК 64 голосами "за" (при 39 голосів "проти" і 16 утрималися) підтримали пропозицію про негайне призупинення членства НПК росії у зв'язку з її нездатністю виконувати членські зобов'язання відповідно до Статуту МПК", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з призупиненням членства національного комітету Росії втрачає всі права членства, але має право подати апеляцію. При цьому, якщо апеляція не буде задоволена, то "тільки Генеральна асамблея може скасувати призупинення членства".

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Наступна Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету, ймовірно, відбудеться в 4 кварталі 2023 року.

Аналогічне рішення ухвалене і щодо Білорусі: підтримали рішення 54 учасники, проти були 45, 18 - утрималися.

Нагадаємо, українські паралімпійці закликали не допускати представників Росії та Білорусі до змагань, оскільки "спортсмени та офіційні представники країн-агресорів відверто і безсоромно підтримують криваві дії російського диктатора, вбивства мирних людей і геноцид українського народу".

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