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На деокупованій Херсонщині розмінування буде проводитися впродовж місяця, - Монастирський

міни,розмінування

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що у деокупованій Херсонській області упродовж місяця проведуть розмінування цивільних та інфраструктурних об’єктів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МВС.

"Над цим працюють 24/7 і піротехніки ДСНС, і Нацполіція та військові, які допомагають нам розмінувати цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Ми поставили завдання, щоб протягом місяця було розміновано основні підступи до будинків, щоб люди могли повноцінно жити у населених пунктах", - сказав Монастирський в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу.

Він розповів про стабілізаційні заходи на деокупованій Херсонщині: розмінування території, фіксацію військових злочинів та поновлення послуг міграційної служби та сервісного центру.

За словами Монастирського, наразі є небезпека через високий рівень мінованих доріг, об'єктів, житлових будинків, зокрема, замінували будівлю поліції. За його словами, вже є загиблі та поранені піротехніки через велику кількість залишених окупантами вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На деокупованих територіях Херсонщини нині близько 5 тисяч вибухонебезпечних предметів

Автор: 

розмінування (1000) Монастирський Денис (392) Херсонська область (5856)


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17.11.2022 00:50 Відповісти
все предатели -это или слуги или рыгионалы
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17.11.2022 00:51 Відповісти
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17.11.2022 03:39 Відповісти
- Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?
Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?

*

"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Вони думають що коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...

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17.11.2022 05:41 Відповісти
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17.11.2022 03:35 Відповісти
Коли головку КолаБора у ВР відсторонять, факти аж попруть. Покійник дружбалик шахермахера Агрохімії Ковальов ввиглядатиме дитятком.
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17.11.2022 05:39 Відповісти
 
 