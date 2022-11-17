На деокупованій Херсонщині розмінування буде проводитися впродовж місяця, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що у деокупованій Херсонській області упродовж місяця проведуть розмінування цивільних та інфраструктурних об’єктів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МВС.

"Над цим працюють 24/7 і піротехніки ДСНС, і Нацполіція та військові, які допомагають нам розмінувати цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Ми поставили завдання, щоб протягом місяця було розміновано основні підступи до будинків, щоб люди могли повноцінно жити у населених пунктах", - сказав Монастирський в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу.

Він розповів про стабілізаційні заходи на деокупованій Херсонщині: розмінування території, фіксацію військових злочинів та поновлення послуг міграційної служби та сервісного центру.

За словами Монастирського, наразі є небезпека через високий рівень мінованих доріг, об'єктів, житлових будинків, зокрема, замінували будівлю поліції. За його словами, вже є загиблі та поранені піротехніки через велику кількість залишених окупантами вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На деокупованих територіях Херсонщини нині близько 5 тисяч вибухонебезпечних предметів