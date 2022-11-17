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Військові РФ завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури на Одещині, - ОВА

ракета

Окупанти здійснили ракетний удар по об’єкту інфраструктури в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29037) Одеська область (3281) інфраструктура (493)


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Топ коментарі
+4
Геніально. Посваритись з заходом ,який дає зброю. Через тиждень закінчаться запаси і зайдуть кацапи та виріжуть цілі міста. Зроблять з усієї країни Маріуполь. А ц6е вже в них нова мета,так як "там наши люди" вже не вийде зробить
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17.11.2022 09:43
+3
Знов з бульбостану? А коли вони востаннє звідти щось запускали? Тим паче по Одеській обл. Чи ляпнути що-небудь, аби відмітитись?
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17.11.2022 09:45
+2
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 17.‎11.‎2022

Нанесення ракетного удару по напрямку Львова з точки координатами 51°52'27.08"С 23°55'3.27"В з території Білорусі є абсолютно свідомою провокацією ЗС РФ, що базуються на базі 1119-о ракетного арт. полку ЗС РБ. В будь-якому випадку траєкторія руху ракет іде по дотичній, впритул до державного кордону РБ-Польща, перетинаючи його на незначну відстань в трьох місцях. Треба також розуміти, що модифікований для враження наземних цілей варіант зенітної ракети ракети 9М82 комплексу С-300В не має можливості маневрування на етапі польоту, на відміну від немодифікованого зразка. Даний пуск - перевірка готовності і реагування сил ППО Польщі і політичного керівництва на факт порушення кордонів країни.
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17.11.2022 10:13
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І знов з бульбостану? А ми пасивно сидимо і спостерігаємо? Невже не можна нарешті вдарити по цьому довбаному мозирю???
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17.11.2022 09:35 Відповісти
Знов з бульбостану? А коли вони востаннє звідти щось запускали? Тим паче по Одеській обл. Чи ляпнути що-небудь, аби відмітитись?
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17.11.2022 09:45 Відповісти
Яка різниця звідки вони вдарили???

Що ти пропонуєш? Окрім того, щоб тут ляпати язиком? Сидіти і далі спостерігати, як вони методично знищують інфраструктуру країни? Ну сиди і далі у темряві....
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17.11.2022 09:51 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 17.‎11.‎2022

Нанесення ракетного удару по напрямку Львова з точки координатами 51°52'27.08"С 23°55'3.27"В з території Білорусі є абсолютно свідомою провокацією ЗС РФ, що базуються на базі 1119-о ракетного арт. полку ЗС РБ. В будь-якому випадку траєкторія руху ракет іде по дотичній, впритул до державного кордону РБ-Польща, перетинаючи його на незначну відстань в трьох місцях. Треба також розуміти, що модифікований для враження наземних цілей варіант зенітної ракети ракети 9М82 комплексу С-300В не має можливості маневрування на етапі польоту, на відміну від немодифікованого зразка. Даний пуск - перевірка готовності і реагування сил ППО Польщі і політичного керівництва на факт порушення кордонів країни.
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17.11.2022 10:13 Відповісти
Та ви шо, ми так не можемо! Ми тільки можемо годувать кацапських гандонів від пуза ТЕПЛОЮ ЇЖЕЮ, якої власні громадяни не мають... не мають, БО КАЦАПИ РОЗТРОЩИЛИ ІНФРАСТРУКТУРУ.
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17.11.2022 09:42 Відповісти
Геніально. Посваритись з заходом ,який дає зброю. Через тиждень закінчаться запаси і зайдуть кацапи та виріжуть цілі міста. Зроблять з усієї країни Маріуполь. А ц6е вже в них нова мета,так як "там наши люди" вже не вийде зробить
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17.11.2022 09:43 Відповісти
Ви забули поставити ))) в кінці посту?
Чи справді вважаєте, що шантаж Заходу не обернеться для нас моментальним зниженням підтримки з боку західного виборця, в результаті чого ми лишимось з кацапами сам на сам?
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17.11.2022 10:16 Відповісти
Це теж клован, тільки меншого пошибу, ніж Сам.
Так що, супутник там же, де і "шашликі на майскіє"...
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17.11.2022 10:18 Відповісти
 
 