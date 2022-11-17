Військові РФ завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури на Одещині, - ОВА
Окупанти здійснили ракетний удар по об’єкту інфраструктури в Одеській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
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Що ти пропонуєш? Окрім того, щоб тут ляпати язиком? Сидіти і далі спостерігати, як вони методично знищують інфраструктуру країни? Ну сиди і далі у темряві....
Нанесення ракетного удару по напрямку Львова з точки координатами 51°52'27.08"С 23°55'3.27"В з території Білорусі є абсолютно свідомою провокацією ЗС РФ, що базуються на базі 1119-о ракетного арт. полку ЗС РБ. В будь-якому випадку траєкторія руху ракет іде по дотичній, впритул до державного кордону РБ-Польща, перетинаючи його на незначну відстань в трьох місцях. Треба також розуміти, що модифікований для враження наземних цілей варіант зенітної ракети ракети 9М82 комплексу С-300В не має можливості маневрування на етапі польоту, на відміну від немодифікованого зразка. Даний пуск - перевірка готовності і реагування сил ППО Польщі і політичного керівництва на факт порушення кордонів країни.
Чи справді вважаєте, що шантаж Заходу не обернеться для нас моментальним зниженням підтримки з боку західного виборця, в результаті чого ми лишимось з кацапами сам на сам?
Так що, супутник там же, де і "шашликі на майскіє"...