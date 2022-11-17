Військові РФ завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури на Одещині, - ОВА

Окупанти здійснили ракетний удар по об’єкту інфраструктури в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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