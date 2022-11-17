Окупанти наразі бомблять наш газовидобуток, підприємства у Дніпрі, зокрема "Південмаш", - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Росія здійснює удари по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", - сказав глава уряду.

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