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Окупанти наразі бомблять наш газовидобуток, підприємства у Дніпрі, зокрема "Південмаш", - Шмигаль

дніпро

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Росія здійснює удари по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", - сказав глава уряду.

Читайте: Рашисти завдали ударів по двох об’єктах інфраструктури, є постраждалий, - ОП

Автор: 

Дніпро (3297) обстріл (29037) Шмигаль Денис (4635)


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Топ коментарі
+21
Може і з белгородськими також, та і по ********** требо вїбати
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17.11.2022 10:16
+17
может быть делать то же с донецкими предприятиями? затем поэтапно переходить на луганские?
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17.11.2022 10:10
+16
Може ненароком в нафтопровід дружбу попаде... щоб РФ не отримувала лишні 50 млн. $ в день...
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17.11.2022 10:13
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может быть делать то же с донецкими предприятиями? затем поэтапно переходить на луганские?
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17.11.2022 10:10 Відповісти
Може і з белгородськими також, та і по ********** требо вїбати
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17.11.2022 10:16 Відповісти
Краще з бєлгородськими, курськими та брянськими.
Бо підприємства на Донбасі нам же потім доведеться і відбудовувати...
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17.11.2022 10:38 Відповісти
Це українські підприємства, а вот курск, Бєлгород, воронєж, Ростов на Дону мають бути знищені повністю
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17.11.2022 10:56 Відповісти
формально - да. но они управляются орками, работают на экономику орков и усиливают орков. Посмотри, что они делают: рушат нашу экономику, пришло время ответить тем же. И начинать надо именно оттуда: белгород далековато. Сначала что ближе, затем все остальное.
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17.11.2022 11:03 Відповісти
А ви думали...
В Херсоні вже торгують гуманітарною.
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17.11.2022 10:11 Відповісти
Можете навести посилання? Цікаво дізнатися.
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17.11.2022 10:22 Відповісти
Люди пишуть.
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17.11.2022 10:25 Відповісти
Зрозуміло. ОБС.
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17.11.2022 16:52 Відповісти
Що тобі зрозуміло ?
Шукай на еспресо
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17.11.2022 16:59 Відповісти
Що Вас так образило? Просте питання? Дайте посилання будь-ласка. Чи не можете?
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17.11.2022 17:39 Відповісти
В мене світла нема і інтернет поганий. Самі шукайте
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21.11.2022 08:39 Відповісти
докази?
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17.11.2022 10:36 Відповісти
Коли люди писали, що кацапи заходять в Херсон, розумники також вимагали доказів.
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17.11.2022 10:41 Відповісти
це ви такі розумники вамагали доказів?
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21.11.2022 03:17 Відповісти
Дивіться сайт Еспресо
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17.11.2022 11:16 Відповісти
дааа, истина в последней инстанции.
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21.11.2022 03:18 Відповісти
Енергетика ,газ ,вода ....Дороги нові чому не атакують ?
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17.11.2022 10:12 Відповісти
Може ненароком в нафтопровід дружбу попаде... щоб РФ не отримувала лишні 50 млн. $ в день...
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17.11.2022 10:13 Відповісти
Стоп, а це нє бізнес на крові?
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17.11.2022 10:58 Відповісти
Дивно, коли організм, що в принципі не користується розділовими знаками, має якісь претензії до мови.
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17.11.2022 10:15 Відповісти
Демонструють єдність з нами та знання української мови начасі
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17.11.2022 10:21 Відповісти
Виправлення. Не знайти такого повідомлення, в яке б не втиснули це гидке слово, НАРАЗІ.
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17.11.2022 10:22 Відповісти
Для чого це афішувати щоб пожаліли чи щоб кацапи раділи?а західна допомога і так в курсі що де ********
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17.11.2022 10:16 Відповісти
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17.11.2022 10:18 Відповісти
Я казав,що москалі будуть бомбардувати і Дніпро і Запоріжжя і інші міста.Москалі готові всі ракети витратити.на знищення України,ніякі стратегічні запаси,вони залишати не будуть.
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17.11.2022 10:19 Відповісти
Я вам так скажу что не только запасы расходуют ,но они ракеты ещё и производят. В отличии от нас.
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17.11.2022 10:35 Відповісти
Південмаш газовидобувне підприємство ?
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17.11.2022 10:23 Відповісти
Там кома стоїть; читайте уважніше.
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17.11.2022 10:31 Відповісти
Так наче ж через кому
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17.11.2022 10:31 Відповісти
Нафтопровід Дружба працює ,кацапи получають бабло ...Сумно
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17.11.2022 10:25 Відповісти
Еге ж. І так вісім років поспіль.
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17.11.2022 11:10 Відповісти
ти знаєш - де фабрика рошен в Києві? Поряд автовокзал і безліч жилих будинків. Тобі дуже хочеться щоб бомбили рошен? постав себе на місце людей, що живуть поряд
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17.11.2022 10:39 Відповісти
Південмаш мав би робити ракети для знищення московії, бо тільки своїми це можна робити! Але асфальт був більш прибутковий(((
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17.11.2022 10:31 Відповісти
вони не дуже спішили робити ракети проти москви. за що москва їм добре віддячить ракетними обстрілами.
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17.11.2022 10:40 Відповісти
Коли ви вже перестанете нити , що щось ********?!! В доброго господаря в хаті на провсяк випадок як мінімум сокира наточена лежить, а що в державі Україна провсяк випадок є?? Господарі х..ві!!! Маючі південмаш, мотор січ і т.д. навіть сраного "літаючого" запорожця не маємо!!
Сукі!!!
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17.11.2022 10:33 Відповісти
В нас немає "доброго господаря", у нас "зелений асфальтовкладач"!
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17.11.2022 10:37 Відповісти
Ти що, Байден заборонив стріляти по роіссі. Бо допомогу не отримаємо.
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17.11.2022 10:38 Відповісти
Станом на сьогодні мені з погреба не видно, але...відповідати вже потрібно плять по - повній....ну а шо? Шо ще чекати, або що змінить позиція без відповіді по Бєлгороду, Курську?
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17.11.2022 11:01 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1593169727677149185 9 мин

рФ бомбит в Украине газодобычу и электростанции. При этом, труба с газом из рФ идет по территории Украины. Пока, Украина не будет уничтожать газо и нефте добычу рФ, а также бомбить Москву в ответ. Война будет продолжатся. рФ понимает только язык силы!
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17.11.2022 11:20 Відповісти
А чому обладнання Південмаш досі не вивезено у шахти і закордонні СП? Ан-225, саботаж.
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17.11.2022 11:29 Відповісти
 
 