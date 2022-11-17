Окупанти наразі бомблять наш газовидобуток, підприємства у Дніпрі, зокрема "Південмаш", - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Росія здійснює удари по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", - сказав глава уряду.
Топ коментарі
+21 Kirill Ponomarev
показати весь коментар17.11.2022 10:16 Посилання
+17 jklpqrs
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+16 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар17.11.2022 10:13 Посилання
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Бо підприємства на Донбасі нам же потім доведеться і відбудовувати...
В Херсоні вже торгують гуманітарною.
Шукай на еспресо
Сукі!!!
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1593169727677149185 9 мин
рФ бомбит в Украине газодобычу и электростанции. При этом, труба с газом из рФ идет по территории Украины. Пока, Украина не будет уничтожать газо и нефте добычу рФ, а также бомбить Москву в ответ. Война будет продолжатся. рФ понимает только язык силы!