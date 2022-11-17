Російські загарбники вивозять шахтне обладнання з окупованої Луганщини, - ОВА
Окупанти у Довжанську вивозять шахтне обладнання в обмін на подаровані місцевим колаборантам 10 ноутбуків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.
"Жителі Довжанська жаліються, що в той час поки місцева окупаційна влада радіє десятьом ноутбукам, які Росія передала одній зі шкіл, у шахті "Червоний партизан" демонтують і вивозять звідти дороговартісне обладнання", - йдеться в повідомленні.
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А зараз мабудь розуміють, шо скоро лавочка прикриється.
Закрити ті шахти ніхто не рішався. При найменшій спробі їх закрити шахтарі починали стучати касками на Майдані. В Україні нема і не було своєї Маргарет Тетчер. Але "не було щастя, то нещастя допомогло" (С)
Були спроби повийожуватися перед "спасітєлямі", але швидко отримали кизди і запхали язики до сраки... А зараз то взагалі, кому там працювати? Шахтарі сидять в окопах, захищають ракові новоутворення від скальпеля ЗСУ.