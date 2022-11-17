Російські загарбники вивозять шахтне обладнання з окупованої Луганщини, - ОВА

Окупанти у Довжанську вивозять шахтне обладнання в обмін на подаровані місцевим колаборантам 10 ноутбуків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"Жителі Довжанська жаліються, що в той час поки місцева окупаційна влада радіє десятьом ноутбукам, які Росія передала одній зі шкіл, у шахті "Червоний партизан" демонтують і вивозять звідти дороговартісне обладнання", - йдеться в повідомленні.

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