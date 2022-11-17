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Новини Агресія Росії проти України
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Російські загарбники вивозять шахтне обладнання з окупованої Луганщини, - ОВА

шахта

Окупанти у Довжанську вивозять шахтне обладнання в обмін на подаровані місцевим колаборантам 10 ноутбуків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"Жителі Довжанська жаліються, що в той час поки місцева окупаційна влада радіє десятьом ноутбукам, які Росія передала одній зі шкіл, у шахті "Червоний партизан" демонтують і вивозять звідти дороговартісне обладнання", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

окупація (6740) шахта (704) обладнання (155) Луганська область (4891)


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мені якось всеодно що там вивозят з молодих республік
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17.11.2022 10:43 Відповісти
Шахтьори не баяцца.
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17.11.2022 10:43 Відповісти
Та не переймайтеся так сильно, лугандонці! Ноутбуки, через деякий час, теж заберуть! Це ж московити-брати ваші, асвабадітєлі - благо вам несуть. Ну і звільняють, звісно, від матеріальних благ (бо "укрофашистів" знайти не можуть чи бояться шукать). Скрєпи і вялічіє - ваше всьо! А матеріальні цінності - то пережиток загниваючого Заходу.
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17.11.2022 10:44 Відповісти
Довжанськ 8 років під окупацією. Щось пізно почали вивозити.
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17.11.2022 10:49 Відповісти
Ті шахти, які не потребували значних вливань, продовжували працювати. Донбасьори добували вугілля за кіздюлі замість зарплатні. Дуже рентабельно
А зараз мабудь розуміють, шо скоро лавочка прикриється.
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17.11.2022 10:54 Відповісти
Дуже гарна новина. Ті шахти давним давно економічно нерентабельні. То була бездонна прірва, в яку вилітали державні кошти на підтримку (на папірі) шахтарів та (в реалі) місцевого олігархату.
Закрити ті шахти ніхто не рішався. При найменшій спробі їх закрити шахтарі починали стучати касками на Майдані. В Україні нема і не було своєї Маргарет Тетчер. Але "не було щастя, то нещастя допомогло" (С)
Були спроби повийожуватися перед "спасітєлямі", але швидко отримали кизди і запхали язики до сраки... А зараз то взагалі, кому там працювати? Шахтарі сидять в окопах, захищають ракові новоутворення від скальпеля ЗСУ.
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17.11.2022 10:51 Відповісти
Это они при Украине были очень смелые и стучали касками, требовали того, чего не заработали, и Украина платила всякие дотации, все самое лучшее шахтерам (путевки, повышенную зарплату и т.д.). А России, за которой они так тянули, нахер они сдались. Кормильцы как же вы будете без шахт и дальше будите стоять на коленях.
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17.11.2022 11:41 Відповісти
 
 