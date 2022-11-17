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Новости Агрессия России против Украины
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Российские захватчики вывозят шахтное оборудование из оккупированной Луганской области, - ОВА

шахта

Оккупанты в Должанске вывозят шахтное оборудование в обмен на подаренные местным коллаборантам 10 ноутбуков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Жители Должанска жалуются, что в то время пока местные оккупационные власти радуются десяти ноутбукам, которые Россия передала одной из школ, в шахте "Красный партизан" демонтируют и вывозят оттуда дорогостоящее оборудование", - говорится в сообщении.

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мені якось всеодно що там вивозят з молодих республік
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17.11.2022 10:43 Ответить
Шахтьори не баяцца.
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17.11.2022 10:43 Ответить
Та не переймайтеся так сильно, лугандонці! Ноутбуки, через деякий час, теж заберуть! Це ж московити-брати ваші, асвабадітєлі - благо вам несуть. Ну і звільняють, звісно, від матеріальних благ (бо "укрофашистів" знайти не можуть чи бояться шукать). Скрєпи і вялічіє - ваше всьо! А матеріальні цінності - то пережиток загниваючого Заходу.
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17.11.2022 10:44 Ответить
Довжанськ 8 років під окупацією. Щось пізно почали вивозити.
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17.11.2022 10:49 Ответить
Ті шахти, які не потребували значних вливань, продовжували працювати. Донбасьори добували вугілля за кіздюлі замість зарплатні. Дуже рентабельно
А зараз мабудь розуміють, шо скоро лавочка прикриється.
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17.11.2022 10:54 Ответить
Дуже гарна новина. Ті шахти давним давно економічно нерентабельні. То була бездонна прірва, в яку вилітали державні кошти на підтримку (на папірі) шахтарів та (в реалі) місцевого олігархату.
Закрити ті шахти ніхто не рішався. При найменшій спробі їх закрити шахтарі починали стучати касками на Майдані. В Україні нема і не було своєї Маргарет Тетчер. Але "не було щастя, то нещастя допомогло" (С)
Були спроби повийожуватися перед "спасітєлямі", але швидко отримали кизди і запхали язики до сраки... А зараз то взагалі, кому там працювати? Шахтарі сидять в окопах, захищають ракові новоутворення від скальпеля ЗСУ.
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17.11.2022 10:51 Ответить
Это они при Украине были очень смелые и стучали касками, требовали того, чего не заработали, и Украина платила всякие дотации, все самое лучшее шахтерам (путевки, повышенную зарплату и т.д.). А России, за которой они так тянули, нахер они сдались. Кормильцы как же вы будете без шахт и дальше будите стоять на коленях.
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17.11.2022 11:41 Ответить
 
 