Российские захватчики вывозят шахтное оборудование из оккупированной Луганской области, - ОВА

Оккупанты в Должанске вывозят шахтное оборудование в обмен на подаренные местным коллаборантам 10 ноутбуков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Жители Должанска жалуются, что в то время пока местные оккупационные власти радуются десяти ноутбукам, которые Россия передала одной из школ, в шахте "Красный партизан" демонтируют и вывозят оттуда дорогостоящее оборудование", - говорится в сообщении.

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