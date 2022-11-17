Российские захватчики вывозят шахтное оборудование из оккупированной Луганской области, - ОВА
Оккупанты в Должанске вывозят шахтное оборудование в обмен на подаренные местным коллаборантам 10 ноутбуков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую ОВА.
"Жители Должанска жалуются, что в то время пока местные оккупационные власти радуются десяти ноутбукам, которые Россия передала одной из школ, в шахте "Красный партизан" демонтируют и вывозят оттуда дорогостоящее оборудование", - говорится в сообщении.
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А зараз мабудь розуміють, шо скоро лавочка прикриється.
Закрити ті шахти ніхто не рішався. При найменшій спробі їх закрити шахтарі починали стучати касками на Майдані. В Україні нема і не було своєї Маргарет Тетчер. Але "не було щастя, то нещастя допомогло" (С)
Були спроби повийожуватися перед "спасітєлямі", але швидко отримали кизди і запхали язики до сраки... А зараз то взагалі, кому там працювати? Шахтарі сидять в окопах, захищають ракові новоутворення від скальпеля ЗСУ.