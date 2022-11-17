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Українці заплатили 4,1 мільярда "податку на Google"

ндс,google,гетманцев

За 9 місяців поточного року українці заплатили державі 4,1 млрд грн "податку на Google".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Forbes Ukraine.

"Українці заплатили державі 4,1 млрд грн "податку на Google" за перших три квартали. Результат перевершив очікування. За планом новий податок мав поповнити держбюджет на три млрд грн на рік", - ідеться у повідомленні.

Ці гроші державі платять компанії, які закладають податок у вартість послуг для кінцевого споживача.

У трійці лідерів - Google, Apple I Meta. У топі послуг - відеоконтент, послуги з користування соціальними мережами, ігровий контент і платформи з продажу товарів.

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Список платників "податку на Google" ще не остаточний. З 2023 року податкова розпочне відстежувати компанії, які так і не зареєструвалися платниками ПДВ. Тим, хто ухиляються від податку, доведеться заплатити штраф у 30 мінімальних зарплат - зараз це 201 тисяча грн.

Як повідомлялось, із 1 січня 2022 року іноземні IT-компанії нерезиденти мають платити податок на додану вартість в Україні, якщо загальна вартість наданих послуг перевищує 1 млн грн. Для них розробили кабінет на сайті Державної податкової служби, де можна зареєструватися і комунікувати з податківцями. Сплачують податок у доларах чи євро. З початку 2022 року облікові записи створили 80 компаній.

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Під час запровадження ПДВ для техногігантів чи не найбільше нарікань було на те, що він вдарить по кишенях українців. Поки це нівелюється воєнним спадом на рекламному ринку.

Автор: 

Apple (676) Google (708) податки (3874) Meta (59)


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Поясніть хто небудь гєтьманцеву,що українці-це і є держава. А бюджет-це бюджет українців.
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17.11.2022 11:20 Відповісти
Це бюджет не українців,а керманичів,так завжди було.Звісно на папері все красиво.
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17.11.2022 11:24 Відповісти
Ну я ж не буду розписувати в цьому контексті, що ахмєтки, бєні та інша наволоч бюджету України тільки шкодять🤷
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17.11.2022 11:31 Відповісти
Податки потрібно було знижувати,тоді би сюди рвалися різні компанії відкривати офіси і заводи.А зараз взагалі вже війна і податки не знижуються.Хто буде вкладати з високотехнологічних компаній сюди гроші? Навіщо це їм?
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17.11.2022 11:27 Відповісти
цікаво, зеленим вилупкам відомо, що без електрики і інтернета не буде і "податку на гугєл"?!
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17.11.2022 11:28 Відповісти
Тобто залізли в карман українців на 4.1 млрд гривень, ще й вихваляються цим?
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17.11.2022 11:45 Відповісти
Нагадуємо про заблоковані 2млн податкових накладних аферисту, і всім компаніям хто захоче збільшити обороти перейти на ПДВ, вони життя не дадуть, знайдіть останній лист від СУП.
Якщо вони думають бізнес безсмертний, і гранти вічно будуть смоктати, то Європа теж думає як ненажерних зупинити.
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17.11.2022 11:48 Відповісти
За ЗЄЛЄБЄНЄ-марафон теж потрібно брати податок, але в бюджет держави, а не фінансувати з бюджету цей відстій.
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17.11.2022 12:14 Відповісти
Гнида, ми не забули про те як ти відмовлявся виділяти гроші на армію, про те що ти зробило з малим та середнім бізнесом. Твій час настане.
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17.11.2022 13:37 Відповісти
 
 