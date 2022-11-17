Українці заплатили 4,1 мільярда "податку на Google"

За 9 місяців поточного року українці заплатили державі 4,1 млрд грн "податку на Google".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Forbes Ukraine.

"Українці заплатили державі 4,1 млрд грн "податку на Google" за перших три квартали. Результат перевершив очікування. За планом новий податок мав поповнити держбюджет на три млрд грн на рік", - ідеться у повідомленні.

Ці гроші державі платять компанії, які закладають податок у вартість послуг для кінцевого споживача.

У трійці лідерів - Google, Apple I Meta. У топі послуг - відеоконтент, послуги з користування соціальними мережами, ігровий контент і платформи з продажу товарів.

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Список платників "податку на Google" ще не остаточний. З 2023 року податкова розпочне відстежувати компанії, які так і не зареєструвалися платниками ПДВ. Тим, хто ухиляються від податку, доведеться заплатити штраф у 30 мінімальних зарплат - зараз це 201 тисяча грн.

Як повідомлялось, із 1 січня 2022 року іноземні IT-компанії нерезиденти мають платити податок на додану вартість в Україні, якщо загальна вартість наданих послуг перевищує 1 млн грн. Для них розробили кабінет на сайті Державної податкової служби, де можна зареєструватися і комунікувати з податківцями. Сплачують податок у доларах чи євро. З початку 2022 року облікові записи створили 80 компаній.

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Під час запровадження ПДВ для техногігантів чи не найбільше нарікань було на те, що він вдарить по кишенях українців. Поки це нівелюється воєнним спадом на рекламному ринку.