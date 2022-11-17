Гутцайт став новим президентом НОК, Суркіс та Шуфрич - членами комітету

Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та Олександра Усика включили до складу членів НОК.

На ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК новим президентом комітету обрали Вадима Гутцайта, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його кандидатуру проголосували 123 виборці. Жана Беленюка підтримали 22 людини, за Ігоря Малинського віддали 2 голоси.

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На Генасамблеї НОК також обрали нових членів Національного олімпійського комітету на період 2022-2026 років. Зокрема, обрано Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву та інших. За це рішення віддали 99 голосів, проти – 11, утримались – 4, пише Українська правда.

Сайт повідомляє, що вони входять до списку із 39 фізичних осіб, котрі сприяють розвитку спорту.

До персонального складу членів НОК України включили представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича та Олену Садовничу й представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця. За це рішення віддали 94 голоси. Проти – 6 голосів, утримались – 9.

Як повідомлялося, на посаду президента НОК претендували троє кандидатів: Жан Беленюк, Вадим Гутцайт й Ігор Малинський. Олена Білосюк свою кандидатуру зняла.

Колишній президент НОК Сергій Бубка, який очолював комітет з 2005-го року, відмовився цьогоріч подавати свою кандидатуру.

Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні, тренер і президент федерації фехтування України. З 2018 року він був директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, з 4 березня 2020 року - міністр молоді та спорту України.