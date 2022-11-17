УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11928 відвідувачів онлайн
Новини
23 884 253

Гутцайт став новим президентом НОК, Суркіс та Шуфрич - членами комітету

гутцайт

Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та Олександра Усика включили до складу членів НОК.

На ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК новим президентом комітету обрали Вадима Гутцайта, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його кандидатуру проголосували 123 виборці. Жана Беленюка підтримали 22 людини, за Ігоря Малинського віддали 2 голоси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бубка хоче передати крісло президента НОК наступнику, з яким вони, напевно, дерибанили гроші, - Стелла Захарова

На Генасамблеї НОК також обрали нових членів Національного олімпійського комітету на період 2022-2026 років. Зокрема, обрано Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву та інших. За це рішення віддали 99 голосів, проти – 11, утримались – 4, пише Українська правда.

Сайт повідомляє, що вони входять до списку із 39 фізичних осіб, котрі сприяють розвитку спорту.

До персонального складу членів НОК України включили представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича та Олену Садовничу й представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця. За це рішення віддали 94 голоси. Проти – 6 голосів, утримались – 9.

Як повідомлялося, на посаду президента НОК претендували троє кандидатів: Жан Беленюк, Вадим Гутцайт й Ігор Малинський. Олена Білосюк свою кандидатуру зняла.

Колишній президент НОК Сергій Бубка, який очолював комітет з 2005-го року, відмовився цьогоріч подавати свою кандидатуру.

Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні, тренер і президент федерації фехтування України. З 2018 року він був директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, з 4 березня 2020 року - міністр молоді та спорту України.

Автор: 

НОК (87) Подкопаєва Лілія (5) спорт (1631) Суркіс (321) Шуфрич Нестор (393) Усик Олександр (76) Шевченко Андрій футболіст (46) Бех-Романчук Марина (8) Гутцайт Вадим (78)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+83
А можно уточнить, от какой страны 2 этих говнодава стали членами НОК?
показати весь коментар
17.11.2022 18:46 Відповісти
+65
Из солнечного Монако, они на удалёнке тянут лямку в монакском батальоне, вместо сидения на зоне
показати весь коментар
17.11.2022 18:49 Відповісти
+59
Давно Шуфрича не *******.

Яким боком воно до олімпійських ігор
показати весь коментар
17.11.2022 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ну що, ура, *****?!
показати весь коментар
17.11.2022 20:30 Відповісти
Це лайно не тоне при любій владі.
показати весь коментар
17.11.2022 20:31 Відповісти
Вибачте, панове, читаю я оцю ***** і так захотілось нам на років 5 проукраїнського диктатора з націолістичною командою, аж свербить
показати весь коментар
17.11.2022 20:32 Відповісти
Здається мені, ми маємо справу з новим типом окупації в Україні.
показати весь коментар
17.11.2022 20:33 Відповісти
зільона дваждинєсудіма срань...
показати весь коментар
17.11.2022 20:36 Відповісти
Головне пам'ятати всю цю ганьбу перед наступними виборами якщо вони будуть звісно... Маю на увазі саме вибори а не їх імітацію як у диктаторських країнах.

показати весь коментар
17.11.2022 20:39 Відповісти
Можна представить сколько у нас ватников и колоборантов в НОК ,да и в других органах власти. Не удивлюсь если НОК завтра подаст прошение в МОК о допуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях
показати весь коментар
17.11.2022 20:45 Відповісти
А Янукович і Коля Азаров шо....,без комітетів ?! Ганьба !!!
показати весь коментар
17.11.2022 20:51 Відповісти
да, но им еще пособия платят, наверное, да и гособеспечение может "забыли".
показати весь коментар
17.11.2022 22:21 Відповісти
Це якийсь пи...ь. Тільки слова, які не перекладаються
показати весь коментар
17.11.2022 20:52 Відповісти
Напевно, за цих ватівників путін до фіга заплатив, щоб їх пропхати в олімпійський комітет (вони кацапам допоможуть в знятті санкцій)
показати весь коментар
17.11.2022 20:57 Відповісти
В цій країні щось змінюється,крім смертей наших захисників? Чи війна окремо,а мафія живе своїм звичним "життям"? Виникає велике питання щодо майбутнього післявоєнної України.
показати весь коментар
17.11.2022 21:00 Відповісти
даже хз, лично у меня вопросов не возникло, все и так было ясно, чудес не бывает, люди не меняются.
показати весь коментар
17.11.2022 21:50 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2022 21:03 Відповісти
підари
Ви шо ****** ?????
показати весь коментар
17.11.2022 21:10 Відповісти
Herman Aksom

@eternalrailway

·

https://twitter.com/eternalrailway/status/1593320602332536837 9 мин

Досі живий російський терорист шуфрич, який в перші дні війни фотографував наші блокпости і працював навідником -сьогодні обраний член Національного олімпійського комітету України.
Бо що?
Бо хвалить зелену мразь в ВР. Так, він досі в ВР. У нього все добре в цьому житті.

показати весь коментар
17.11.2022 21:20 Відповісти
а кива и медведчук чего не попали в НОК?
показати весь коментар
17.11.2022 21:29 Відповісти
Пиз..ец полнейший.
Еще не хватает юрика бойко и натахи королевской.
показати весь коментар
17.11.2022 21:38 Відповісти
И киву б ещё ту да для полной коллекции.
показати весь коментар
17.11.2022 21:42 Відповісти
Ат фидирации карманного бильярда...
показати весь коментар
17.11.2022 22:54 Відповісти
оту всю наволоч, яка голосувала за шуфричів рапзом з комітетом треба розігнати
показати весь коментар
17.11.2022 21:42 Відповісти
це ******* ганьба.
показати весь коментар
17.11.2022 21:44 Відповісти
петицію президенту про розпуск НОК, якщо ні то всіх н...й!!!!
показати весь коментар
17.11.2022 21:45 Відповісти
потому нужно было на блокпосту стрелять а потом спрашивать почему оружие и комендантский час нарушали.
показати весь коментар
17.11.2022 21:47 Відповісти
сборище патриотов ******
показати весь коментар
17.11.2022 21:52 Відповісти
опять еврей??? доколе!
показати весь коментар
17.11.2022 21:52 Відповісти
кстати, этот Шуфрич уже научился выговаривать "агрессия россии", "оккупированный Крым" и т.п.? вроде как все 8 лет не мог говорить, инвалид, наверное, кто ж его назначил? в общем, только массовые расстрелы могут помочь. или им руки отрубать что ли.
показати весь коментар
17.11.2022 21:57 Відповісти
опять за столом собрали всех наших. Ну то есть всех ихних)
показати весь коментар
17.11.2022 22:11 Відповісти
А Суркис хоть должность принимать приедет? Или неначасі? Уже после войны?
показати весь коментар
17.11.2022 22:16 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2022 22:19 Відповісти
Одні "спортсмени"...
показати весь коментар
17.11.2022 22:20 Відповісти
Оце я розумію компашка. Не вистачає медведчука і яника.
показати весь коментар
17.11.2022 22:25 Відповісти
зараз нам як завжди пояснять
показати весь коментар
17.11.2022 22:53 Відповісти
Гнать всю эту шоблу пинками в зад.Дерьмо,всегда всплывает первым
показати весь коментар
17.11.2022 23:22 Відповісти
Хавайте. Не жалкую що поїхав з цієї території після виборів 2019
показати весь коментар
17.11.2022 23:58 Відповісти
Написав чувак кацапською мовою, сюр просто
показати весь коментар
18.11.2022 21:15 Відповісти
де подивитись список виборців?
показати весь коментар
18.11.2022 00:42 Відповісти
Це вже ким треба бути що б призначити ворогів ?
показати весь коментар
18.11.2022 02:07 Відповісти
Це якийсь с-ка СЮР !!!
показати весь коментар
18.11.2022 02:31 Відповісти
Три одіозних корумпованих покидька. Ну от хто за них голосує?
показати весь коментар
18.11.2022 03:41 Відповісти
А ще повернуться з Європи, після перемоги, хто там ховається, займуть всі високі посади і будуть нас вчити любити Україну.
показати весь коментар
18.11.2022 06:36 Відповісти
Оно всё прогнило дотла....
Господь, жги!
показати весь коментар
18.11.2022 10:28 Відповісти
Что не понятно? Представители ОПГ от еврейской общины захватили представителей спорта и поделились с ними.
показати весь коментар
18.11.2022 10:44 Відповісти
це вже реванш ригів чи ще ні?
показати весь коментар
18.11.2022 11:33 Відповісти
Менше слів - більше справ!
Підпишіть петицію про позбавлення мандату всіх депутатів від ОПЗЖ у Верховній Раді:
https://petition.president.gov.ua/petition/169742?fbclid=IwAR1psbsIQkShC5yZ5XoXOuDbGBMrRKMmDpXnBySh-9JyxxZI_pqsOSGw8J0 https://petition.president.gov.ua/petition/169742
показати весь коментар
18.11.2022 11:49 Відповісти
Хто за це відповідає??? Куди суки влада дивиться? Після війни - будуть горіти в своїх кабінетах як факели!!!
показати весь коментар
18.11.2022 17:22 Відповісти
**** ВИ БУДЕТЕ ГОРІТИ ВСІ В КАБІНЕТАХ!!!! Всі, хто цих козлів вибирає і допускає до влади, плює на народ і армію - пекло вам здастся оазисом!

КУРВИНА ЗЕЛЕНА ВЛАДА!!!!! ПІСЛЯ ВІЙНИ ВИ БУДЕТЕ ГОРІТИ В КАБІНЕТАХ, РАДАХ, МІНІСТЕРСТВАХ І В СВОЇХ ДОМАХ І КВАРТИРАХ!!!! ВИ НАРОД ДОВЕЛИ!!!
показати весь коментар
18.11.2022 17:28 Відповісти
Ну так приведите же вы список тех, кто голосовал за этих мудил. Это же очевидно! Журналисты писавшие статью - полностью неквалифицированые, свою работу они недоделали
показати весь коментар
18.11.2022 20:45 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 