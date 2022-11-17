Відповідальність за збиття МН17 понесе Росія як держава, - МЗС

Рішення Окружного суду Гааги щодо збиття літака рейсу МН17 є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини.

Про це йдеться у заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення суду є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини. Воно стало можливим завдяки тривалій і кропіткій роботі десятків слідчих та прокурорів міжнародної Спільної слідчої групи, активною учасницею якої є і Україна.

Оголошені вироки також свідчать, що на лаві підсудних, врешті-решт, опиняться й ті, хто приймав рішення та віддавав наказ про збиття пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов'язково відбудеться.

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Окрім індивідуальної відповідальності, невідворотну відповідальність за збиття МН17 понесе і Російська Федерація як держава. Передача злочинцям ЗРК "Бук" є очевидним порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до РФ, що нині розглядається Міжнародним судом ООН.

Україна продовжить докладати зусиль разом з партнерами, аби встановити справедливість щодо жертв трагедії літака рейсу MH17, а також їхніх рідних, які продовжують страждати через втрату рідних людей", - йдеться у заяві.