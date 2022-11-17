Відповідальність за збиття МН17 понесе Росія як держава, - МЗС
Рішення Окружного суду Гааги щодо збиття літака рейсу МН17 є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини.
Про це йдеться у заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення суду є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини. Воно стало можливим завдяки тривалій і кропіткій роботі десятків слідчих та прокурорів міжнародної Спільної слідчої групи, активною учасницею якої є і Україна.
Оголошені вироки також свідчать, що на лаві підсудних, врешті-решт, опиняться й ті, хто приймав рішення та віддавав наказ про збиття пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов'язково відбудеться.
Окрім індивідуальної відповідальності, невідворотну відповідальність за збиття МН17 понесе і Російська Федерація як держава. Передача злочинцям ЗРК "Бук" є очевидним порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до РФ, що нині розглядається Міжнародним судом ООН.
Україна продовжить докладати зусиль разом з партнерами, аби встановити справедливість щодо жертв трагедії літака рейсу MH17, а також їхніх рідних, які продовжують страждати через втрату рідних людей", - йдеться у заяві.
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і якім чином це доводить вину роССії?
вона у крайньому випадку скаже що знать не знає тіх тр'х лохів,і що воні просто вкрали той БУК...
ви господарь таксомоторного парку. ваши працівникі вкрали авто,та скоїли за його допомогою злочин. невже ви вважаєте,що за це буде відповідать весь таксомоторний парк і ви,як його господарь?
ось і тут так само...
В Айдахо запрещено рыбачить, сидя на верблюде.
В Балтиморе не разрешается приходить в театр со львами.
В городе Провиденсе, Род Айланд, в магазинах запрещено по воскресеньям продавать зубную щетку и пасту одному и тому же покупателю.
В Аризоне под угрозой штрафа запрещено класть спать осла в ванной.
В городе Чико в Калифорнии штраф до 500 долларов, грозит всякому, кто взорвет в пределах города ядерное устройство. Интересно, кто это штраф будет взымать?
В Нью Орлеане нельзя привязывать крокодилов к гидрантам.
В Техасе запрещено стрелять по бизонам со второго этажа отеля.
В Канзасе все пешеходы, пересекающие дорогу ночью, должны носить световые отражатели. Неплохо, кстати.
В Алабаме запрещено водить машину с завязанными глазами.
В Миннесоте вам грозит попасть в тюрьму за то, что вы спите голым.
В Аляске запрещается (добавим -и не рекомендуется) будить медведей, чтобы их сфотографировать, а также, выбрасывать живых лосей из самолета.
В Оклахоме под угрозой тюремного заключения запрещено дразнить собак, а также откусывать куски от чужого гамбургера.
В городе Юрика в Иллинойсе, мужчинам, носящим усы, запрещается целовать женщин.
В городе Гейлсбур в Иллинойсе под угрозой штрафа в 1000 долларов запрещается бить крыс бейсбольной битой.
В Индиане запрещено принимать ванны в период между октябрем и мартом.
В Алабаме под угрозой смертной казни запрещено посыпать рельсы железной дороги солью.
В этом же штате также считается преступлением носить мороженое в карманах, плеваться в присутствии женщин, носить в церковь наклеенные усы и появляться на улицах в маске.
В Моухейв Каунти в Аризоне вора, попавшегося на краже мыла, предписывается мыть этим мылом до тех пор, пока оно не кончится.
В Небраске вам грозит арест, если ваше дите начнет икать во время службы в церкви.
В городе Волдвин парк в Калифорнии официально запрещено заезжать на велосипеде в бассейн.
На Аляске запрещается поить спиртными напитками лосей.
В Аризоне под угрозой крупного штрафа запрещена охота на верблюдов. В этом же штате серьезным преступлением считается также срубить кактус - нарушителям закона грозит до 25-ти лет тюрьмы.
В городе Оттумва в Айове мужчина не может подмигивать женщине, если он с ней не знаком.
В Лос-Анжелесе существует постановление, запрещающее купать одновременно двух младенцев в одной и той же купели.
В городе Зайон в Иллонойсе запрещается давать зажженные сигары кошкам, собакам и другим домашним животным.
В Кармеле в штате Нью Йорк, мужчине грозит штраф, если он выйдет на улицу в штанах, которые не подходят к пиджаку.
В Сент Луисе запрещается сидеть на мостовой и распивать пиво из ведра.
В Хартфорде в Коннектикуте запрещено переходить дорогу на руках.
В Балтиморе запрещается швырять копны сена со второго этажа.
В Оксфорде в Огайго женщинам нельзя раздеваться, стоя перед портретом мужчины.
В Карризоз в Нью Мексико женщинам запрещается появляться на публике небритыми.
В Пенсильвании не разрешается, чтобы в доме вместе проживали более 16-ти женщин (по мнению законодателей- 17 женщин - это уже бордель). Закон, однако, позволят совместно жить 120-ти мужчинам.
В Мичигане женщина не может постричь волосы без предварительного согласия мужа.
В Пенсильвании всем водителям, оказавшимся на сельских дорогах ночью, предписывается- останавливаться через каждую милю и стрелять из ракетницы, ждать 10 минут пока с дороги уйдет скот, который мог на ней оказаться, и затем ехать дальше.
В Кентукки женщинам запрещено ходить по шоссе в купальном костюме. Исключение: если её сопровождают по крайней мере двое полицейских или если она вооружена палкой.
В городе Волдвин парк в Калифорнии официально запрещено заезжать на велосипеде в бассейн.
На Аляске запрещается поить спиртными напитками лосей.
В Аризоне под угрозой крупного штрафа запрещена охота на верблюдов.
В этом же штате серьезным преступлением считается также срубить кактус - нарушителям закона грозит до 25-ти лет тюрьмы.
В городе Джаспер в Алабаме муж не может колотить жену палкой, диаметр которого больше толщины его большого пальца на руке.
В Мобил в том же штате водителям запрещается гудеть проходящим мимо женщинам. Женщинам в этом городе также запрещается носить туфли на высоких каблуках.
Всех, однако, переплюнули муниципальные власти города Монтгомери в той же Алабаме. Они запретили пешеходам открывать на улицах зонты, чтобы не пугать лошадей.
В Калифорнии есть закон, гарантирующий жителям штата право загорать на солнце.
В Аризоне считается преступлением отказать человеку в просьбе дать стакан воды. В этом же штате незамужним женщинам запрещается рыбачить в одиночку. Если женщина замужем, она может ходить на рыбалку одна только по воскресеньям.
В городе Глендейл в Аризоне запрещается водить машину задом.
В городе Глоуб в той же Аризоне нельзя играть на улицах с индейцами в карты.
В Монтане семь индейцев, собравшихся вместе, считаются бандой, грозящей мирным жителям. В них можно стрелять без предупреждения.
В городе Вотерлу в Небраске брадобреям и парикмахерам запрещено есть лук с 7-ми утра до 7-ми вечера.
В той же Небраске, где и моря и в помине нет, запрещается ловить китов.
В городе Уайтхолл в Аризоне запрещается ездить на машине, на колесах которой висят сосульки. (Откуда сосульки в Аризоне - там и зимой жарко!)
В Неваде вы вправе собственноручно повесить любого, кто застрелит собаку на вашем земельном участке.
В Калифорнии животным запрещается сношаться в пределах 500 метров от общественных заведений.
В Алабаме запрещено водить машину необутым. Закон, однако, позволяет ездить по встречной полосе, если включить фары.
В Коннектикуте велосипедистам запрещено ездить со скоростью больше ста километров в час.
В городе Девон в этом же штате запрещается ходить задом после заката солнца.
В штате Нью Йорк вам грозит штраф в 25 долларов, если вы на улице будете засматриваться на женщин. Закон особенно строг по отношению к тем, кто оборачивается вслед проходящим дамам. Мужчинам, которые были пойманы на этом дважды, предписывается надевать лошадиные шоры.
В Северной Каролине запрещается использовать слонов для вспашки полей.
В этом же штате оральный секс считается преступлением.
В городе Аннистон в Алабаме запрещено появляться в джинсах на главной улице.
На Аляске нельзя рассматривать лосей с самолета.
В городе Хейден в Аризоне вам грозит штраф, если вы будете приставать к лягушкам.
В городе Меса в том же штате запрещается курить в переделах 5-ти метров от общественных учреждений. Исключение - если у вас есть особая лицензия.
В Монтане считается незаконным заниматься сексом в какой либо позиции, кроме "миссионерской".
В этом же штате женщине грозит тюрьма, если она вскроет почту мужа.
В городе Омаха в Небраске мужчинам запрещается брить волосы на груди.
В Неваде запрещено ездить по шоссе на верблюде.
В Арканзасе есть закон, который гласит - "Река Арканзас Ривер не может подниматься выше моста в городе Литтл Рок".
В Нью Хемпшире всякая скотина переходящая улицу, должна иметь "средство для сбора навоза".
В этом же штате считается не только грешным, но и преступным, облегчаясь в туалете в воскресенье, смотреть вверх (то есть возводить глаза к небесам).
В Калифорнии ни одно транспортное средство не может превышать скорость в сто километров в час, если оно едет без водителя.
В городе Крафорд в Нью Джерси запрещается парковать катера и лодки на лужайках.
В Нью Арке в этом же штате считается преступлением продавать мороженое после 6-ти вечера, если только покупатель не имеет особой справки от доктора.
В Денвере в Колорадо официально запрещено давать соседям пользоваться своим пылесосом.
В Делавере также запрещено летать над любыми водными резервуарами и ресурсами, если только "в самолете нет достаточных запасов воды и питья".
Во Флориде женщине грозит штраф, если она заснет во время сушки волос.
В Северной Дакоте считается преступлением ложиться спать, не сняв ботинок.
В Арканзасе считается преступлением неправильно произнести название этого штата.
В этом же штате мужьям разрешается колотить жен. Единственное условие - чтобы они занимались этим не чаще раза в месяц.
В городе Файетвилл в этом же штате считается преступлением убивать "любое живое существо".
В городе Ногалез в Аризоне особым постановлением запрещено носить подтяжки.
В городе Томбсоун в этом же штате мужчинам и женщинам старше 18-ти лет запрещено улыбаться, если у них отсутствует более одного переднего зуба.
В Монтане нельзя показывать фильмы со сценами преступлений.
В Небраске владельцам баров можно продавать пиво, только если в баре варится для посетителей суп.
1. Это всего лишь правило рыболовства 1920 года.
2. Ни о каких верблюдх там не было:"Запрещено ловить форель, сидя верхом на любом животном, повернутом задом к реке".
3. Объяснение этому очень простое и логичное. Животное, стоящее задом к воде, периодически испражняется. Экскременты плывут по течению и невольно могут стать кормом для рыбы, которую потом ест человек. Еще в начале ХХ века многие жители брали питьевую воду из рек и ручьев.
Ближайшие аналогия и прецедент - Взрыв Boeing 747 над Локерби. Через 10 лет, Каддафи согласился выдать подозреваемых.
як за бомбардування міст Сирії, як за підрив своїх будинків в москві, волгодонську
куй він клав на вас...
и др. организаций. А в действительности рф не признаёт
ни каких международных судов, поэтому выполнять
решения суда никто не будет.