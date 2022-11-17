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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Відповідальність за збиття МН17 понесе Росія як держава, - МЗС

мн17

Рішення Окружного суду Гааги щодо збиття літака рейсу МН17 є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини.

Про це йдеться у заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення суду є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини. Воно стало можливим завдяки тривалій і кропіткій роботі десятків слідчих та прокурорів міжнародної Спільної слідчої групи, активною учасницею якої є і Україна.

Оголошені вироки також свідчать, що на лаві підсудних, врешті-решт, опиняться й ті, хто приймав рішення та віддавав наказ про збиття пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов'язково відбудеться.

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Окрім індивідуальної відповідальності, невідворотну відповідальність за збиття МН17 понесе і Російська Федерація як держава. Передача злочинцям ЗРК "Бук" є очевидним порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до РФ, що нині розглядається Міжнародним судом ООН.

Україна продовжить докладати зусиль разом з партнерами, аби встановити справедливість щодо жертв трагедії літака рейсу MH17, а також їхніх рідних, які продовжують страждати через втрату рідних людей", - йдеться у заяві.

Автор: 

МЗС (4168) суд (11736) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+2
Вони б ще визнали винною ракету...
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17.11.2022 22:10 Відповісти
+2
Справедливость догонит.. и пусть радуются если не догонит месть..
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17.11.2022 22:11 Відповісти
+2
БУК-роССийский це не натяк ,це юридично доведений, закріплений судовим рішенням факт. Саме заради цього факту і був цей суд. Далі будуть суди над екіпажем і керівництвом( як 53-й бригади, так і Головою ППО Росії, а також Головою Прикордонної служби яка пропустила через кордон
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17.11.2022 22:17 Відповісти
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Велий об'єм роботи завершено, мордор понесе збитки, не заплатять добровільно, є активи в Європі.
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17.11.2022 22:10 Відповісти
Вони б ще визнали винною ракету...
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17.11.2022 22:10 Відповісти
Справедливость догонит.. и пусть радуются если не догонит месть..
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17.11.2022 22:11 Відповісти
в рішенні суду немає жодного натяка на роССію...так,БУК-роССийский,так,три лоха теж роССіські ...
і якім чином це доводить вину роССії?
вона у крайньому випадку скаже що знать не знає тіх тр'х лохів,і що воні просто вкрали той БУК...
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17.11.2022 22:13 Відповісти
БУК-роССийский це не натяк ,це юридично доведений, закріплений судовим рішенням факт. Саме заради цього факту і був цей суд. Далі будуть суди над екіпажем і керівництвом( як 53-й бригади, так і Головою ППО Росії, а також Головою Прикордонної служби яка пропустила через кордон
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17.11.2022 22:17 Відповісти
уявіть сітуацію...
ви господарь таксомоторного парку. ваши працівникі вкрали авто,та скоїли за його допомогою злочин. невже ви вважаєте,що за це буде відповідать весь таксомоторний парк і ви,як його господарь?
ось і тут так само...
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17.11.2022 22:25 Відповісти
Это пример прецедентного права без реального наказания за преступления. Другие примеры того же бреда ниже. Хватит терпения- читайте.

В Айдахо запрещено рыбачить, сидя на верблюде.

В Балтиморе не разрешается приходить в театр со львами.

В городе Провиденсе, Род Айланд, в магазинах запрещено по воскресеньям продавать зубную щетку и пасту одному и тому же покупателю.

В Аризоне под угрозой штрафа запрещено класть спать осла в ванной.

В городе Чико в Калифорнии штраф до 500 долларов, грозит всякому, кто взорвет в пределах города ядерное устройство. Интересно, кто это штраф будет взымать?

В Нью Орлеане нельзя привязывать крокодилов к гидрантам.

В Техасе запрещено стрелять по бизонам со второго этажа отеля.

В Канзасе все пешеходы, пересекающие дорогу ночью, должны носить световые отражатели. Неплохо, кстати.

В Алабаме запрещено водить машину с завязанными глазами.

В Миннесоте вам грозит попасть в тюрьму за то, что вы спите голым.

В Аляске запрещается (добавим -и не рекомендуется) будить медведей, чтобы их сфотографировать, а также, выбрасывать живых лосей из самолета.

В Оклахоме под угрозой тюремного заключения запрещено дразнить собак, а также откусывать куски от чужого гамбургера.

В городе Юрика в Иллинойсе, мужчинам, носящим усы, запрещается целовать женщин.

В городе Гейлсбур в Иллинойсе под угрозой штрафа в 1000 долларов запрещается бить крыс бейсбольной битой.

В Индиане запрещено принимать ванны в период между октябрем и мартом.

В Алабаме под угрозой смертной казни запрещено посыпать рельсы железной дороги солью.

В этом же штате также считается преступлением носить мороженое в карманах, плеваться в присутствии женщин, носить в церковь наклеенные усы и появляться на улицах в маске.

В Моухейв Каунти в Аризоне вора, попавшегося на краже мыла, предписывается мыть этим мылом до тех пор, пока оно не кончится.

В Небраске вам грозит арест, если ваше дите начнет икать во время службы в церкви.

В городе Волдвин парк в Калифорнии официально запрещено заезжать на велосипеде в бассейн.

На Аляске запрещается поить спиртными напитками лосей.

В Аризоне под угрозой крупного штрафа запрещена охота на верблюдов. В этом же штате серьезным преступлением считается также срубить кактус - нарушителям закона грозит до 25-ти лет тюрьмы.

В городе Оттумва в Айове мужчина не может подмигивать женщине, если он с ней не знаком.

В Лос-Анжелесе существует постановление, запрещающее купать одновременно двух младенцев в одной и той же купели.

В городе Зайон в Иллонойсе запрещается давать зажженные сигары кошкам, собакам и другим домашним животным.

В Кармеле в штате Нью Йорк, мужчине грозит штраф, если он выйдет на улицу в штанах, которые не подходят к пиджаку.

В Сент Луисе запрещается сидеть на мостовой и распивать пиво из ведра.

В Хартфорде в Коннектикуте запрещено переходить дорогу на руках.

В Балтиморе запрещается швырять копны сена со второго этажа.

В Оксфорде в Огайго женщинам нельзя раздеваться, стоя перед портретом мужчины.

В Карризоз в Нью Мексико женщинам запрещается появляться на публике небритыми.

В Пенсильвании не разрешается, чтобы в доме вместе проживали более 16-ти женщин (по мнению законодателей- 17 женщин - это уже бордель). Закон, однако, позволят совместно жить 120-ти мужчинам.

В Мичигане женщина не может постричь волосы без предварительного согласия мужа.

В Пенсильвании всем водителям, оказавшимся на сельских дорогах ночью, предписывается- останавливаться через каждую милю и стрелять из ракетницы, ждать 10 минут пока с дороги уйдет скот, который мог на ней оказаться, и затем ехать дальше.

В Кентукки женщинам запрещено ходить по шоссе в купальном костюме. Исключение: если её сопровождают по крайней мере двое полицейских или если она вооружена палкой.

В городе Волдвин парк в Калифорнии официально запрещено заезжать на велосипеде в бассейн.

На Аляске запрещается поить спиртными напитками лосей.

В Аризоне под угрозой крупного штрафа запрещена охота на верблюдов.

В этом же штате серьезным преступлением считается также срубить кактус - нарушителям закона грозит до 25-ти лет тюрьмы.

В городе Джаспер в Алабаме муж не может колотить жену палкой, диаметр которого больше толщины его большого пальца на руке.

В Мобил в том же штате водителям запрещается гудеть проходящим мимо женщинам. Женщинам в этом городе также запрещается носить туфли на высоких каблуках.

Всех, однако, переплюнули муниципальные власти города Монтгомери в той же Алабаме. Они запретили пешеходам открывать на улицах зонты, чтобы не пугать лошадей.

В Калифорнии есть закон, гарантирующий жителям штата право загорать на солнце.

В Аризоне считается преступлением отказать человеку в просьбе дать стакан воды. В этом же штате незамужним женщинам запрещается рыбачить в одиночку. Если женщина замужем, она может ходить на рыбалку одна только по воскресеньям.

В городе Глендейл в Аризоне запрещается водить машину задом.

В городе Глоуб в той же Аризоне нельзя играть на улицах с индейцами в карты.

В Монтане семь индейцев, собравшихся вместе, считаются бандой, грозящей мирным жителям. В них можно стрелять без предупреждения.

В городе Вотерлу в Небраске брадобреям и парикмахерам запрещено есть лук с 7-ми утра до 7-ми вечера.

В той же Небраске, где и моря и в помине нет, запрещается ловить китов.

В городе Уайтхолл в Аризоне запрещается ездить на машине, на колесах которой висят сосульки. (Откуда сосульки в Аризоне - там и зимой жарко!)

В Неваде вы вправе собственноручно повесить любого, кто застрелит собаку на вашем земельном участке.

В Калифорнии животным запрещается сношаться в пределах 500 метров от общественных заведений.

В Алабаме запрещено водить машину необутым. Закон, однако, позволяет ездить по встречной полосе, если включить фары.

В Коннектикуте велосипедистам запрещено ездить со скоростью больше ста километров в час.

В городе Девон в этом же штате запрещается ходить задом после заката солнца.

В штате Нью Йорк вам грозит штраф в 25 долларов, если вы на улице будете засматриваться на женщин. Закон особенно строг по отношению к тем, кто оборачивается вслед проходящим дамам. Мужчинам, которые были пойманы на этом дважды, предписывается надевать лошадиные шоры.

В Северной Каролине запрещается использовать слонов для вспашки полей.

В этом же штате оральный секс считается преступлением.

В городе Аннистон в Алабаме запрещено появляться в джинсах на главной улице.

На Аляске нельзя рассматривать лосей с самолета.

В городе Хейден в Аризоне вам грозит штраф, если вы будете приставать к лягушкам.

В городе Меса в том же штате запрещается курить в переделах 5-ти метров от общественных учреждений. Исключение - если у вас есть особая лицензия.

В Монтане считается незаконным заниматься сексом в какой либо позиции, кроме "миссионерской".

В этом же штате женщине грозит тюрьма, если она вскроет почту мужа.

В городе Омаха в Небраске мужчинам запрещается брить волосы на груди.

В Неваде запрещено ездить по шоссе на верблюде.

В Арканзасе есть закон, который гласит - "Река Арканзас Ривер не может подниматься выше моста в городе Литтл Рок".

В Нью Хемпшире всякая скотина переходящая улицу, должна иметь "средство для сбора навоза".

В этом же штате считается не только грешным, но и преступным, облегчаясь в туалете в воскресенье, смотреть вверх (то есть возводить глаза к небесам).

В Калифорнии ни одно транспортное средство не может превышать скорость в сто километров в час, если оно едет без водителя.

В городе Крафорд в Нью Джерси запрещается парковать катера и лодки на лужайках.

В Нью Арке в этом же штате считается преступлением продавать мороженое после 6-ти вечера, если только покупатель не имеет особой справки от доктора.

В Денвере в Колорадо официально запрещено давать соседям пользоваться своим пылесосом.

В Делавере также запрещено летать над любыми водными резервуарами и ресурсами, если только "в самолете нет достаточных запасов воды и питья".

Во Флориде женщине грозит штраф, если она заснет во время сушки волос.

В Северной Дакоте считается преступлением ложиться спать, не сняв ботинок.

В Арканзасе считается преступлением неправильно произнести название этого штата.

В этом же штате мужьям разрешается колотить жен. Единственное условие - чтобы они занимались этим не чаще раза в месяц.

В городе Файетвилл в этом же штате считается преступлением убивать "любое живое существо".

В городе Ногалез в Аризоне особым постановлением запрещено носить подтяжки.

В городе Томбсоун в этом же штате мужчинам и женщинам старше 18-ти лет запрещено улыбаться, если у них отсутствует более одного переднего зуба.

В Монтане нельзя показывать фильмы со сценами преступлений.

В Небраске владельцам баров можно продавать пиво, только если в баре варится для посетителей суп.
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17.11.2022 22:23 Відповісти
Классический пример совковской пропаганды.
1. Это всего лишь правило рыболовства 1920 года.
2. Ни о каких верблюдх там не было:"Запрещено ловить форель, сидя верхом на любом животном, повернутом задом к реке".
3. Объяснение этому очень простое и логичное. Животное, стоящее задом к воде, периодически испражняется. Экскременты плывут по течению и невольно могут стать кормом для рыбы, которую потом ест человек. Еще в начале ХХ века многие жители брали питьевую воду из рек и ручьев.
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18.11.2022 23:12 Відповісти
Речь была о том, что Параша не будет наказана, а не о дупе того, кто стоит ею к воде.
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18.11.2022 23:40 Відповісти
Тогда, причём тут США, к суду в Нидерландах?
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19.11.2022 16:28 Відповісти
Речь у меня не о США, а о прецедентном праве. Погуглите.
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19.11.2022 17:06 Відповісти
Все приведённые вами примеры никакого отношения к прецедентному праву не имеют. Это даже не решения суда. Погуглите.
Ближайшие аналогия и прецедент - Взрыв Boeing 747 над Локерби. Через 10 лет, Каддафи согласился выдать подозреваемых.
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20.11.2022 03:52 Відповісти
Куйло никого не выдаст пока вся параша не будет уничтожена. Пример неудачный.
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20.11.2022 11:02 Відповісти
Про Каддафи такое тоже говорили...
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20.11.2022 23:16 Відповісти
як за напад на Україну,грузію, чечню, молдову
як за бомбардування міст Сирії, як за підрив своїх будинків в москві, волгодонську
куй він клав на вас...
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17.11.2022 22:39 Відповісти
Да, вы шо..правда?
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17.11.2022 22:46 Відповісти
А где резолюция ООН, ОБСЕ , Красного Креста , ЮНЕСКО
и др. организаций. А в действительности рф не признаёт
ни каких международных судов, поэтому выполнять
решения суда никто не будет.
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17.11.2022 23:21 Відповісти
Какая разница. Бензоколонка понесет ответственность, которая покроет меньшую статью
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18.11.2022 00:20 Відповісти
 
 