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США активно допомагають з доставкою трансформаторів в Україну, - Маркарова

трансформатор

Сполучені Штати Америки активні долучені до вирішення поточних питань відновлення української енергетики та розбудови в майбутньому альтернативної системи постачання електрики.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час онлайн-діалогу з академічною спільнотою Львівської політехніки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Енергетика - це одна з тих сфер, де ми можемо побудувати в майбутньому щось принципово нове і використати всі найбільш інноваційні ідеї, які є в інших країнах. США тут точно один з лідерів, щоб швидко це зробити. Саме тому ми в посольстві дуже багато уваги приділяємо співпраці саме в енергетичній сфері, саме тому малі модульні реактори багато хто вважає майбутнім - це більш безпечно, це швидше і це точно спрацює в таких країнах, як Україна, яка має величезний потенціал і багато фахівців у ядерній енергетиці. Тому США не просто хотіли б допомогти, а готові та вже активно працюють в цьому напрямку", - сказала посол України.

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Вона також нагадала, що в Україні створено Координаційну енергетичну платформу, а США зі свого боку призначили координатором з допомоги української енергетики Джеффрі Паєтта.

"У нас декілька разів на тиждень проходить активна робота між нашим Міністерством енергетики, Мінінфраструктури та багатьма міністерствами та департаментами над поточними питаннями. США зараз дуже активно залучені до доставки трансформаторів і всіх інших речей, які нам зараз потрібні. Але це також майданчик для обговорення майбутньої співпраці", - зазначила Маркарова.

Автор: 

допомога (8436) США (23360) енергетика (2613) електроенергія (6253) Маркарова Оксана (495)


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Топ коментарі
+21
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17.11.2022 23:09 Відповісти
+12
Якщо не закрити небо, то і їх розіб'ють.
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17.11.2022 23:15 Відповісти
+11
а под землю в бетонное сооружение? или бетонные саркофаги? может я и не прав..
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17.11.2022 23:18 Відповісти
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17.11.2022 23:09 Відповісти
шедеврально!
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17.11.2022 23:14 Відповісти
Якщо не закрити небо, то і їх розіб'ють.
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17.11.2022 23:15 Відповісти
а под землю в бетонное сооружение? или бетонные саркофаги? может я и не прав..
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17.11.2022 23:18 Відповісти
А високовольтні мережі куди сховати? Вони ж повітряні.
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17.11.2022 23:25 Відповісти
по методу Тесли - без дротів через Ефір
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17.11.2022 23:29 Відповісти
Який ще ефір чи може Аліса в країні чудес?
Земля уже має величезну різницю потенціалів. Блискавки всі споглядали. Нікола Тесла це і використовував. Не потрібно буде жодних довжелезних ліній електропередач
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18.11.2022 11:00 Відповісти
зарыть в землю...шучу....но их же можна в случае чего менять?
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17.11.2022 23:30 Відповісти
У порівнянні з трансформатором це дрібниці.
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18.11.2022 00:22 Відповісти
Високовольтні мережі значно простіше ремонтувати, на відміну від обладнання ВРП та самих силових трансформаторів. Заглибенення траснформаторів у грунт, це складна та не швидка справа, бо з'являюттся проблеми з охолодженням, з тим що ПЛ мають бути замінені на КЛ відповідного рівня напруги, яких просто у природі нема, або це дуде коштовні та складні кабелі із понадпровідністю та постійним контуром охолодження із азоту тощо. Простіше було бетонні саркофаги навколо робити, які здатні витримувати еілька ударів хоча б.
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18.11.2022 08:45 Відповісти
Суперпровідники в енергетиці не використовуються, лише у електроніці та експериментальній фізиці
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18.11.2022 11:04 Відповісти
Да ви що? Як давно ви цікавилися станом енергетики у розвинених країнах? Ознайомтеся з бородатими новинами як приклад: https://forbes.kz//news/2014/05/15/newsid_58305?
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18.11.2022 14:21 Відповісти
Ти не прав ти лів.
Насправді американці так і роблять - риють яму, бетонуютьі в нею трансформатор, зверху кришка та під'єднання.
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18.11.2022 00:26 Відповісти
мы шо яму не можем выкопать и залить бетоном?
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18.11.2022 00:29 Відповісти
Не все так просто як вам здається
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18.11.2022 08:46 Відповісти
Ізраїль може поділитися готовим рішенням і досвідом
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18.11.2022 11:05 Відповісти
это понятно...но ничего не делается и это напрягает
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18.11.2022 14:26 Відповісти
системы про и ппо все равно не дают 100% результата
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17.11.2022 23:33 Відповісти
...мы интерестно дождемся велыкого будивныцтва своих ZeЗаводов или ZeФабрик? мы шо не можем уже нихера делать?
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17.11.2022 23:16 Відповісти
По перше, ЗТЗ продали запаребріку, а по друге трансформатори потрібні зараз.
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17.11.2022 23:29 Відповісти
Своих Zeзаводов? Пардон, не вистачало щє щоб Ze собі заводи побудував...
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17.11.2022 23:58 Відповісти
не соби, а держави
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18.11.2022 14:27 Відповісти
Ви знаєте який час потрібен на виготовлення та монтаж трансформатору типу 750/330/110/35кВ 400-500МВА? Саме вони потерпають від ударів бо вони бьбт по вузлах розподілення та точках генерації.
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18.11.2022 08:49 Відповісти
не знаю...дякую вам...тоди все треба ховаты пид землею......а краще всю раисю забитонировать и поставить горшочек с цветочками.
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18.11.2022 10:50 Відповісти
быстрее конечно положить асфальт и снять видосик
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18.11.2022 12:30 Відповісти
До чого цей тезіс щодо банального та набридлого асфальтування? Мій месседж у тому, що зараз швидко все відновити неможливо, тільки і всього. А так легше звісно... Як і до шашличків закликати.
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18.11.2022 14:27 Відповісти
скоро будет год как война, хоть один завод працюе на оборонку?или фабрика......мы смеёмся над козломордыми тварями, что они нихера не могут сделать, ...а мы?.....хорошо что нам помогают наши друзья...главное для некоторых,что не Порох, у него цукерки дорогие....а так у нас все хорошо.
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18.11.2022 14:35 Відповісти
До чого ви мені ці питання ставите?
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18.11.2022 16:11 Відповісти
не вам
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18.11.2022 17:28 Відповісти
есть повесть Айзека Азимова-"Сердобольные стервятники". я настоятельно рекомендую прочесть.
вы удивитесь,как в ней всё подходит под нашу ситуацию...
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17.11.2022 23:16 Відповісти
А я, зараз, перечитую Стругацьких. Вчора закінчив читати "Хищные вещи века" (1964 рік) цікаві аналогії виникають...
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18.11.2022 11:58 Відповісти
Може їх не ставити по пристріляних місцях? А якось менш концентровано, та більш захищено
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17.11.2022 23:23 Відповісти
Пристріляні місця то у ствольної артилерії, до ракет не має відношення.
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18.11.2022 00:01 Відповісти
Тобто можна ставити на старе місце, най кацап-навідник не напружується? Відремотували - отримали ще ракету. Феєрично!
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18.11.2022 10:11 Відповісти
Тоді потрібно передислоковувати ЛЕПи.
Перед тим краще відловити зрадників та диверсантів які злили координати цих об'єктів ворогу покарати за законом
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18.11.2022 11:09 Відповісти
с космоса усё видно
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18.11.2022 14:36 Відповісти
Особливо надувні моделі
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18.11.2022 19:34 Відповісти
Встановлення трансформатору це цілий комплекс. Його не можна швидко встановити будь де, якщо казати про потужні моделі. Там ціла купа навісної автоматики, яка має бути у загальнопідстанційній мережі.
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18.11.2022 14:29 Відповісти
Так це інженерне завдання, яке потрібно вирішити. Не ставити поруч три трасформатори. Не збудували сховища для снарядів, то хоч для трасформаторів побудувати бетонні бункери
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18.11.2022 19:38 Відповісти
А модульні реактори виглядають дуже перспективною заміною теплової генерації
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17.11.2022 23:26 Відповісти
Весь світ відмовився від них на користь великих реакторів. Навіть США
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17.11.2022 23:30 Відповісти
Вже нові вводні, світ і від викопного палива відмовлявся до 2022 року.
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17.11.2022 23:52 Відповісти
В умовах війни як раз потрібна децентралізація всього, щоб один удар не міг зробити багато шкоди. Весь світ відмовлявся, бо не воює і виходить з раціональної точки зору на мирний час, війна внесла свої корективи. Пройде час і пристосуємось. Що нас не вбиває, те робить сильнішими.
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18.11.2022 09:21 Відповісти
Ага, а ще термояд ось-ось з'явиться - років через надцять. Я вже мовчу про холодний синтез
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18.11.2022 10:13 Відповісти
Тільки б не отримати мініЧорнобилі після влучання по таких реакторах
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18.11.2022 11:12 Відповісти
Не думаю ці реактори з'являться до закінчкння війни.
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18.11.2022 11:17 Відповісти
Краще б ти з дальнобійними ракетами питання вирішила, то не потрібно було б і трансформатори мінять
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17.11.2022 23:28 Відповісти
У нас виготовляли дальнобійний асфальт.
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17.11.2022 23:32 Відповісти
О, я помню эти дебаты. Там одно гнусавое чмо шо-то мычало про своих братанов-"повстанцев", с которыми оно в десны сосалось в Горловке в 2014, в то самое время, когда эти ваши братаны вспарывали живот Рыбаку, в 500 метрах от гнусавой мразоты.
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18.11.2022 00:31 Відповісти
Ця клавіша до того ж і новонароджена (17.10.22). Вони з'являються тут по ночах і серуть
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18.11.2022 06:43 Відповісти
Незрозуміло тільки, як дальнобійні ракети можуть захистити хоча б один трансформатор. 💁‍♂️
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17.11.2022 23:53 Відповісти
A sho, 10 raket u vidpovid za odnu - ne bude efektyvno? CHy u rashy nema transformatoriv u Krymu?
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18.11.2022 05:47 Відповісти
Дальнобійні ракети можуть у відповідь знищити аналогічний трансформатор ворога, що може його спонукати до замислення щодо такої тактики, бо проблеми із трансформаторами у всіх однакові - дуже тривалий ремонт та заміна.
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18.11.2022 08:53 Відповісти
це виходе так...
ми вам дамо все....
а куярити по території рф не можна
***** образиться
їхні ТЕС працюють без проблем на відстані 15-40 км від нас...
ЧОМУМУ НІЗЗЗЯЯЯЯЯЯЯЯ, вашу мать?????
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17.11.2022 23:32 Відповісти
А хто тобі заборонив? ЗСУ куда їм потрібно - луплять. І ти теж можеш, не сцикай.
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17.11.2022 23:54 Відповісти
Питання в тому, в кого чого більше - в США трансформаторів, чи в Роісє ракет.

Ну і ще, шо скоріше буде прибувати - нові трансформатори чи ракети, що їх розбивають.
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17.11.2022 23:34 Відповісти
Чому тільки США? Щє Японія як мінімум. Вочевидь, трансформаторів набагато більше.
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17.11.2022 23:55 Відповісти
А може, то все-таки не рашистські ракети спалюють наші трансформаторні підстанції, так, америкоїди? Треба ж обережніше висловлюватись на тему ракетних ударів, перепрошую, інцидентів, з енергетичною інфраструктурою. #Щобнебулоескалації, бо #невсетакодеозначно.
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17.11.2022 23:39 Відповісти
А що таке СВР?
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18.11.2022 00:01 Відповісти
Краще томагавки і атакмс
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17.11.2022 23:55 Відповісти
 
 