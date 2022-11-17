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Новини
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Росіяни примусово вивозять населення із тимчасово окупованої частини Херсонщини, - Генштаб

депортація

Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію про те, що російські окупанти продовжують примусово вивозити людей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6763) депортація (730) воєнні злочини (1876) Херсонська область (5874)


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18.11.2022 00:04 Відповісти
А як оон збирається кваліфікувати такі дії московії по відношенню до мирного населення?
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18.11.2022 08:20 Відповісти
Насильно вивозять?Мабуть так "насильно вивозять" як "насильно" роздавали пашпорти лаптєстану колаборантам в лугандоні.НІЯКОГО насильства.Все добровільно.Де докази насильства?Досить "вигоражувати" тих,хто сам вирішив виїхати.
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18.11.2022 09:21 Відповісти
Поїдь відзніми репортаж на Лівобережжі. Розумнику. Я наприкладособисто знаю приклади. Але набагато масовіше насильне виселення з домівок, і куди тоді подітися?
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18.11.2022 10:11 Відповісти
 
 