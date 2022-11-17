Росіяни примусово вивозять населення із тимчасово окупованої частини Херсонщини, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію про те, що російські окупанти продовжують примусово вивозити людей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.11.2022 00:04 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Степан Лукашёв
показати весь коментар18.11.2022 08:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Gir Mihal
показати весь коментар18.11.2022 09:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Snart
показати весь коментар18.11.2022 10:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль