Росіяни примусово вивозять населення із тимчасово окупованої частини Херсонщини, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію про те, що російські окупанти продовжують примусово вивозити людей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

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