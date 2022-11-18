До виведення російських військ з України мир неможливий, - Боррель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні неможливий, доки Росія не виведе війська з країни.

Про це він сказав у інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Боррель зазначив, що можливість укладання миру залежить саме від Росії, оскільки "саме агресор повинен піти, якщо він хоче досягти миру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У тренувальній місії для України братимуть участь всі країни ЄС, - Боррель

"Я побоююся, що Росія ще не готова до виведення своїх військ (з України), але доти, доки вона не виведе війська, мир залишається неможливим", – сказав Верховний представник ЄС.