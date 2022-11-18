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Новини Війна
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До виведення російських військ з України мир неможливий, - Боррель

боррель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні неможливий, доки Росія не виведе війська з країни.

Про це він сказав у інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Боррель зазначив, що можливість укладання миру залежить саме від Росії, оскільки "саме агресор повинен піти, якщо він хоче досягти миру".

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"Я побоююся, що Росія ще не готова до виведення своїх військ (з України), але доти, доки вона не виведе війська, мир залишається неможливим", – сказав Верховний представник ЄС.

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УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ ‼️‼️‼️

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18.11.2022 00:02 Відповісти
Никаких переговоров и никаких поблажек - ни одной секунды военной или политической передышки болотным упырям не давать. Как говорилось еще в феврале этого года - каждый дюйм украинской земли должен превратится в Ад для русских мразей. Каждое зерно из украинского колоса должно превратится в смертельный Яд для оккупантов. Чтобы даже их потомки через три поколения, ссались от упоминания об Украине.
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18.11.2022 00:03 Відповісти
...але якщо полонених поміняють - то аміак транзитом пропустимо
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18.11.2022 00:12 Відповісти
с коксом
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18.11.2022 00:25 Відповісти
зерном кормим Эпиопию и других ...
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18.11.2022 00:27 Відповісти
Порожні балачки.
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18.11.2022 00:03 Відповісти
Кто из вас дебилов еще не знает, что 2х2=4?
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18.11.2022 02:18 Відповісти
Отлично. Чёрным по белому. Достучались.
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18.11.2022 11:05 Відповісти
Насправді, Путло збожеволів, це без сарказму. Для нього поразка дорівнює фізичній смерті, а тому він не зупиниться ні перед чим. У тому числі не зупинить його переспектив ядерного апокаліпсису, про який він уже публічно заявляв. Відповідно перед цивілізованим світом стоїть питання чи життя на планеті Земля чи смерть людства від витівки божевільного маніяка. Що робити з шаленим псом, відомо давно. Іншого вибору світ не має.
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18.11.2022 20:04 Відповісти
 
 