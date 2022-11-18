До виведення російських військ з України мир неможливий, - Боррель
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні неможливий, доки Росія не виведе війська з країни.
Про це він сказав у інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Боррель зазначив, що можливість укладання миру залежить саме від Росії, оскільки "саме агресор повинен піти, якщо він хоче досягти миру".
"Я побоююся, що Росія ще не готова до виведення своїх військ (з України), але доти, доки вона не виведе війська, мир залишається неможливим", – сказав Верховний представник ЄС.
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