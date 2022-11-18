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Новини Е-декларації держслужбовців
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"Забув" задекларувати 1,7 млн грн: САП повідомила про підозру чинному нардепу

гривня,гроші,гривні

САП повідомила про підозру чинному нардепу, який "забув" задекларувати майна на понад 1,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"17 листопада 2022 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних даних на 1,7 млн грн. Дії нардепа кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).

У декларації за 2020 рік народний депутат не вказав 2 автомобіля, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам, а також дохід його цивільної дружини у сумі майже 95 тис. грн. Загалом сума незадекларованого майна більш ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

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Досудове розслідування розпочато Генеральним прокурором за рапортом прокурорів САП щодо виявлення відповідних відомостей під час журналістського розслідування. Згодом ця інформація підтвердилась матеріалами перевірки НАЗК та результатами розслідування детективів НАБУ", - йдеться у повідомленні САП.

За даними ЗМІ, у пресрелізі антикорупційного органу йдеться про чинного депутата від фракції ВО "Батьківщина" Михайла Волинця. Аналогічно за інформацією джерел "Схем" (Радіо Свобода) в Антикорупційному бюро, ідеться про депутата від фракції "Батьківщина" Михайла Волинця.

Автор: 

Волинець Михайло (97) ВР (15036) САП (2237) електронне декларування (1469)


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Топ коментарі
+26
Это хорошо, что взялись за депутатов. А за клоаку СН не желаете взяться? Туда вообще одни фекалии стеклись типа Трухина, Тищенко, Холодова или Арахамии.
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18.11.2022 01:54 Відповісти
+15
Они как стадо - все на одно е@ало. Всех перечислять - замахаешься и болезнь мозга заработаешь.
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18.11.2022 02:09 Відповісти
+13
Тепер треба доручити розглядати справу судді Вовку.
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18.11.2022 01:50 Відповісти
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чхав він на вашу підозру
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18.11.2022 01:49 Відповісти
Тепер треба доручити розглядати справу судді Вовку.
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18.11.2022 01:50 Відповісти
Беріть вище - Кірєєву)
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18.11.2022 02:47 Відповісти
Это хорошо, что взялись за депутатов. А за клоаку СН не желаете взяться? Туда вообще одни фекалии стеклись типа Трухина, Тищенко, Холодова или Арахамии.
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18.11.2022 01:54 Відповісти
малувато ти щось назвав... раз так в двадцять-тридцять... мабуть, всіх не пам'ятаєш. Я, до речі, теж всіх не назву, не згадаю...
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18.11.2022 01:59 Відповісти
Они как стадо - все на одно е@ало. Всех перечислять - замахаешься и болезнь мозга заработаешь.
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18.11.2022 02:09 Відповісти
тільки депутатам нічого не буде - в них недоторканність
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18.11.2022 09:40 Відповісти
а ви не знаєте де на морські дрони взяти...люди по копійці збирають
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18.11.2022 02:25 Відповісти
Не смійте чіпати Батьківщину! Юляя!!!
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18.11.2022 02:28 Відповісти
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18.11.2022 04:12 Відповісти
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18.11.2022 09:41 Відповісти
Волинець, це той, що типу борець за права гірників і колишній голова їхньої незалежної профспілки. А борці за права роботяг зазвичай небідні люди!
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18.11.2022 02:35 Відповісти
За такі шалені гроші у знеструмленому і змерзлому Києві можна придбати тепер напевно цілу кухню з передпокоєм на кілька кв.м. та санвузлом в економкласі.
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18.11.2022 02:52 Відповісти
василевская смаглюк и гуманитарка ...
https://t.me/fuckruzzia/1651 Дим Амор
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18.11.2022 05:08 Відповісти
https://www.maakav.org.il/2022/04/18/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF/?fbclid=IwAR39Y6XLE5HIPSGhX2qsRpO60I2ZAKDScjZG8E8nh-dHfFoTWkzUS4oW9_c василевская смаглюк , куда идут пожертвования израильтян ...
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18.11.2022 05:12 Відповісти
Там ще назріває скандал з нашими хлопцями, по протезуванню кінцівок, в Ізраїлі.... сподіваюся, це отвєтка за цю справу, піда-ам...
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18.11.2022 06:32 Відповісти
Никак до главного коррупционера в раде не доберутся,до бывшего лакея сивковича и его мамашки.
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18.11.2022 06:41 Відповісти
Гетманцева живим потрібно брати!)
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18.11.2022 07:22 Відповісти
навіть якби і дістались - депутатська недоторканність не дала б нічого зробити. Так само як депутатська недоторканність Трухіна не дає його притягти в суд
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18.11.2022 09:42 Відповісти
А на словах такой был честный и принципиальный... А за свой карман не забывал...
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18.11.2022 11:01 Відповісти
"Забув" задекларувати 1,7 млн грн".

Ой ну що вони накинулись на того "бідного" Волинця? Ну забув. Ну з ким не буває? Як для депутата то якісь копійки... Там будь якого "Слугу" висмикуй з зали та розкручуй, випливуть набагато більші суми.
Думаю, що це був натяк "Батьківщині" на те, що треба ще щильніше співпрацювати з владою, бо якщо таки ОПЗЖопців викинуть з парламенту, то у "слуг" можуть виникати проблеми з голосами.
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18.11.2022 11:36 Відповісти
Они все дебилы. У меня щас сотрудник повестку получил, ездил его отмазывать, сказали - докажи, что военнобязанный в тылу выполняет бла-бла-бла. Доказал. Сказали - ты тоже не дремай. Я-то не дремаю. Мародеров кто будет ловить и ноги им ломать?
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18.11.2022 12:22 Відповісти
да в том кодле ВР УКРАИНЫ чере один такой.................................................ложили они болт на законы...........................
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18.11.2022 12:46 Відповісти
ця вугільна мразь страдае амнезіею.
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18.11.2022 17:42 Відповісти
 
 