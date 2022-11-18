"Забув" задекларувати 1,7 млн грн: САП повідомила про підозру чинному нардепу

САП повідомила про підозру чинному нардепу, який "забув" задекларувати майна на понад 1,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"17 листопада 2022 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних даних на 1,7 млн грн. Дії нардепа кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).

У декларації за 2020 рік народний депутат не вказав 2 автомобіля, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам, а також дохід його цивільної дружини у сумі майже 95 тис. грн. Загалом сума незадекларованого майна більш ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

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Досудове розслідування розпочато Генеральним прокурором за рапортом прокурорів САП щодо виявлення відповідних відомостей під час журналістського розслідування. Згодом ця інформація підтвердилась матеріалами перевірки НАЗК та результатами розслідування детективів НАБУ", - йдеться у повідомленні САП.

За даними ЗМІ, у пресрелізі антикорупційного органу йдеться про чинного депутата від фракції ВО "Батьківщина" Михайла Волинця. Аналогічно за інформацією джерел "Схем" (Радіо Свобода) в Антикорупційному бюро, ідеться про депутата від фракції "Батьківщина" Михайла Волинця.