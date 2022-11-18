УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11464 відвідувача онлайн
Новини
2 844 12

Ердоган обговорив із Путіним зернову угоду та важливість переговорів з Україною

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, обговорили двосторонні відносини, а також регіональні процеси з акцентом на "зернову угоду"

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA, про це повідомляє Anadolu.

Президент Туреччини подякував Путіну за "конструктивну позицію" у питанні продовження "зернової угоди" на 120 днів.

Також Ердоган заявив, що затягування війни РФ проти України підвищує ризики та наголосив на важливості відновлення дипломатичних переговорів.

Президент Туреччини назвав зустріч глав спецслужб США та РФ "ключем" до запобігання безконтрольній ескалації на місцях.

Крім того, Ердоган заявив, що задоволений пропозицією Путіна щодо створення газового хабу в Туреччині. Він повідомив, що робочі групи незабаром проведуть активні обговорення технічних, правових та торговельних аспектів питання.

Також читайте: Україна пропонує продовжити зернову ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт "Миколаїв"

Автор: 

зерно (3133) путін володимир (24103) Ердоган Реджеп Таїп (954) переговори з Росією (1299)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Задовбали вони вже тим зерном!!!
показати весь коментар
18.11.2022 13:46 Відповісти
+8
Задовбали вони вже тими перемовинами.
показати весь коментар
18.11.2022 13:47 Відповісти
+7
Едик, а что там у тебя в Стамбуле взрывается? С кем ты там переговоры не хочешь проводить?
показати весь коментар
18.11.2022 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Задовбали вони вже тим зерном!!!
показати весь коментар
18.11.2022 13:46 Відповісти
Турецкий гамбит

Турецкого султана.

Сын турецко подданого- Остап Ибрагимович Бендер нервно курит в сторонке..
показати весь коментар
18.11.2022 15:54 Відповісти
Задовбали вони вже тими перемовинами.
показати весь коментар
18.11.2022 13:47 Відповісти
Гнід з босфора прибрати, нагальна потреба світу
показати весь коментар
18.11.2022 13:49 Відповісти
Уже. Военные лоханки не пропускают от слова вообще. С 5 декабря фактически закрывают поход для нефтеналивных танкеров. Выставили невыполнимое условие - полное страхование танкеров от страховых компаний на уровне Ллойда. А те из-за санкций на морозе. Да и вообще 90% страховиков в ассоциации в Лондоне. Вот такой вот "ятаган")) С того, что говорит и делает Эрдоган угорают все.
показати весь коментар
18.11.2022 14:50 Відповісти
про що з тим )(уйлом можна говарити ??? не розумію ...
показати весь коментар
18.11.2022 13:49 Відповісти
Едик, а что там у тебя в Стамбуле взрывается? С кем ты там переговоры не хочешь проводить?
показати весь коментар
18.11.2022 14:02 Відповісти
Подякував, ска...
показати весь коментар
18.11.2022 14:03 Відповісти
Ердоган гріє руки і на нашому зерні і на війні вціломо.А от на чому гріє руки один картаво-чорнявий членограйчик? він заради цього коридору гарантував ненапад на Крим і ЧФ рашки,а от отримани від рашки гарантії не бити по енергооб"єктам України забув....
показати весь коментар
18.11.2022 14:21 Відповісти
Они уже не могут друг без друга. У них любовь.
показати весь коментар
18.11.2022 14:42 Відповісти
Рыбак рыбака видит издалека.
Диктатор диктатору глаз не выклюет.
показати весь коментар
18.11.2022 15:57 Відповісти
Всі діктатори допомогають друг другу Ердоган, Путлер, Лукашенко, та Зеля .
показати весь коментар
19.11.2022 13:35 Відповісти
 
 