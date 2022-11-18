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Новини Війна
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Європарламент розгляне визнання Росії державою-спонсором тероризму 23 листопада

тероризм,росія

Європейський парламент визначився з датою голосування за резолюцію, в якій Росія буде визнана державою-спонсором тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомила заступниця речника Європарламенту Дельфін Колард.

"У середу члени Європарламенту будуть голосувати за резолюцію, в якій Росія названа державою-спонсором тероризму з урахуванням посилення атак РФ на цивільне населення й цивільні цілі в Україні. Члени також закличуть до притягнення Росії до відповідальності в міжнародному трибуналі", - зазначила вона.

Крім того, представниця Європарламенту анонсувала голосування за рішення про схвалення макрофінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро, анонсоване Європейською комісією.

Очікується, що попереднє голосування з цього питання відбудеться у вівторок, 22 листопада, і після консультацій із Єврокомісією та Радою Європейського Союзу остаточне рішення в Європарламенті буде ухвалене 23-24 листопада.

Також читайте: У Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму, - депутат ЄП Кубілюс

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Європарламент (1055) росія (65994) тероризм (2868)


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Як буде гарненько, спочатку спонсор тероризму, а потім країна терорист!
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18.11.2022 17:25 Відповісти
А что здесь рассматривать? И без микроскопа видно: раССея -срана террорист. путин - ху@йло. раша- параша.
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18.11.2022 17:45 Відповісти
А зачем? Венгы- ************* заблокируют сразу.
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18.11.2022 18:07 Відповісти
На кого рассчитана эта показуха,как и фарс с обвинением нас насчёт свинособачьей ракеты в Польше?
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18.11.2022 18:10 Відповісти
Кацапстан не просто спонсор, єто главний терорист.
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18.11.2022 20:31 Відповісти
Чекаємо позитивного рішення👍🏼❤️
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18.11.2022 20:59 Відповісти
 
 