Європарламент розгляне визнання Росії державою-спонсором тероризму 23 листопада

Європейський парламент визначився з датою голосування за резолюцію, в якій Росія буде визнана державою-спонсором тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомила заступниця речника Європарламенту Дельфін Колард.

"У середу члени Європарламенту будуть голосувати за резолюцію, в якій Росія названа державою-спонсором тероризму з урахуванням посилення атак РФ на цивільне населення й цивільні цілі в Україні. Члени також закличуть до притягнення Росії до відповідальності в міжнародному трибуналі", - зазначила вона.

Крім того, представниця Європарламенту анонсувала голосування за рішення про схвалення макрофінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро, анонсоване Європейською комісією.

Очікується, що попереднє голосування з цього питання відбудеться у вівторок, 22 листопада, і після консультацій із Єврокомісією та Радою Європейського Союзу остаточне рішення в Європарламенті буде ухвалене 23-24 листопада.

Також читайте: У Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму, - депутат ЄП Кубілюс