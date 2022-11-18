"Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему: у Києві повертаються до відключень електроенергії за графіками

У п’ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії в Києві відбуватиметься за графіками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками. Шукайте їх на сайті ДТЕК Київські електромережі. Нагадуємо: споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту!" - йдеться у повідомленні.

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