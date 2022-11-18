"Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему: у Києві повертаються до відключень електроенергії за графіками
У п’ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії в Києві відбуватиметься за графіками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДТЕК.
"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками. Шукайте їх на сайті ДТЕК Київські електромережі. Нагадуємо: споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Oleg Iskra #524012
показати весь коментар18.11.2022 20:30 Відповісти Посилання
+4 5 копійок
показати весь коментар18.11.2022 19:52 Відповісти Посилання
+2 Saskia Jansen
показати весь коментар18.11.2022 23:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рашка і до санкцій не могла виготовляти 50 ракет на тиждень!
Чи це рахують разом з Ураганами та Градами?
Русня до санкцій , за місяць клепала не більше 120 калібрів і іскандерів разом .
Це мабуть, щось на зразок "дембельського акорду"?
https://www.facebook.com/dtekkem/photos/a.245157646042161/1237240160167233/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDmYLtCYkztfeNhP9OPR5DhBFBMP2qt7jIDDM77h5Y4Dvl_p3YsG31q1ASfmrU1zeRGd79b13R1y7MDJ8oTsea7f74NtXSWXzhuhEa5O3Qk1u6RVOCXYVtWS8rYoakhx0B1Wth3_tKWY4TIgbVoQZvSKFvkN9eSdLx9Y-uFBNKGJmPhn0e4nfcU_yHUW7_FQ1zTg2t7JPgpBkyV3OqP9NNQz8XJQ7NCmUaV1IHIhfRGGmYEgCqhHOqqsbK48qA-dbOPEyhvYew36y3qL3MmughOpqGbs2v-swnttTNXi_psW-ws7i2Cvg&__tn__=-R 3 год ·
UPD: НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками. Шукайте їх на сайті ДТЕК Київські електромережі.
Нагадуємо: споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту!
***
Шановні клієнти!
На жаль, за розпорядженням НЕК Укренерго, вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!
Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.
Это блин из разряда "в Киеве все дома уже отапливаются", ага. При этом как минимум один ЖК я знаю, в котором до сих пор отопления нет, хотя на улице уже минус был.
Таке враження що половина тутешніх коментаторів спали в анабіозі , а тепер проснулись і з подивом виявили що - пачамусь немає світла млять , - по півдня . пц !
Ну я розумію що за таке можна ( і треба ) було б критикувати енергетиків , і комунальників - в мирний час , роз'ї..ти їх в хвіст і в гриву , але під час війни , ну це якийсь -бісовий треш . !!
Написано в новости одно, а на практике другое. Именно об этом речь, а не о том, что рашисты нас обстреляли.
Научитесь читать, пожалуйста. Или понималку подкрутите.
Те що енергетикам вдалося стабілізувати систему , ще зовсім не значить що електрику будуть відключати строго за графіками . В них вже завтра можуть виникнути сотні проблем , про які вони й самі ще не здогадуються , і знайтися сотні різних причин через які прийдеться відключати світло - поза графіком . Саме тому що - рашисти нас вчора - обстрєлялі . Невже щоб це зрозуміти , треба закінчити Оксфорд ? .
А в нас , з ймовірністю 100 % вже завтра почнеться - а он ви говорили вчора одне , а сьогодні робите інше , ах ви кляті - перекляті , обдурили , набрехали і тому подібне . Дуже ще багато людей ніяк не втямлять що йде війна ,, то ж про які до біса - графіки , може бути мова . !?
"Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької
атомної електростанції (ХАЕС) більше не податься на балансування енергозабезпечення
центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС.
Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.
да экспорт нашего электричества забугор, как было так и будет