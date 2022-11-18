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"Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему: у Києві повертаються до відключень електроенергії за графіками

світло,світла,відключення,віялові

У п’ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії в Києві відбуватиметься за графіками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками. Шукайте їх на сайті ДТЕК Київські електромережі. Нагадуємо: споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту!" - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві знову запровадили екстрені відключення електроенергії

Автор: 

Київ (19643) електроенергія (6253) ДТЕК (1984) Укренерго (2718)


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Топ коментарі
+5
Головне щоб перекачування нафти та газу нашим любим сусідам мадярам відбувалося без перебоїв і про молдаван не забувайте. А ми потерпимо.
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18.11.2022 20:30 Відповісти
+4
Бачу що збалансували. 5 канал зник з етеру.
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18.11.2022 19:52 Відповісти
+2
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18.11.2022 23:32 Відповісти
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Ще б у Вінницькій обл.сбалансуйте системо.Вчора не було світла 13,5 год.Дуже просимо.Дякую.
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18.11.2022 19:48 Відповісти
в Киеве с 10.10 по 12 часов отключения вообще-то
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18.11.2022 21:35 Відповісти
а у кого то вообще по больше суток не было
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19.11.2022 06:17 Відповісти
Да ти шо! Вдалось! Героїчними зусиллями. Для кого це?
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18.11.2022 19:49 Відповісти
Бачу що збалансували. 5 канал зник з етеру.
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18.11.2022 19:52 Відповісти
Прям таки стабілізували? Стабільно немає світла, в Одесі люди сутками без світла. За 26 годин відключення, тільки 2 години зі світлом.
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18.11.2022 19:53 Відповісти
Новина не про Одесу.
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18.11.2022 20:40 Відповісти
Не надовго..., по словам Пентагону кожні дві недільки РФ може виготовляти 100 ракет, готуйтесь уже зараз, що система ляже... і не нийте потім, що світла не буде, так як при наступному обстрілі 90% що система не витримає...
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18.11.2022 19:59 Відповісти
Маячня.
Рашка і до санкцій не могла виготовляти 50 ракет на тиждень!
Чи це рахують разом з Ураганами та Градами?
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18.11.2022 20:06 Відповісти
Это руснявый бот, зачем ты с ним разговариваешь?
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18.11.2022 20:07 Відповісти
А ти прям зловтішаєшся
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18.11.2022 20:07 Відповісти
Де таке Пентагон казав ? Приснилось .?? .
Русня до санкцій , за місяць клепала не більше 120 калібрів і іскандерів разом .
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18.11.2022 20:54 Відповісти
А мені сайт ДТЕК обіцяє ще мінімум шість годин без світла.
Це мабуть, щось на зразок "дембельського акорду"?
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18.11.2022 20:03 Відповісти
https://www.facebook.com/dtekkem/?hc_ref=ART2I2c0Ew510E9vLzLz3CmKM3FXYRUjpu7UB2SMiKkO_g30CDOcywrGTSLYhVoO5Kw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDmYLtCYkztfeNhP9OPR5DhBFBMP2qt7jIDDM77h5Y4Dvl_p3YsG31q1ASfmrU1zeRGd79b13R1y7MDJ8oTsea7f74NtXSWXzhuhEa5O3Qk1u6RVOCXYVtWS8rYoakhx0B1Wth3_tKWY4TIgbVoQZvSKFvkN9eSdLx9Y-uFBNKGJmPhn0e4nfcU_yHUW7_FQ1zTg2t7JPgpBkyV3OqP9NNQz8XJQ7NCmUaV1IHIhfRGGmYEgCqhHOqqsbK48qA-dbOPEyhvYew36y3qL3MmughOpqGbs2v-swnttTNXi_psW-ws7i2Cvg&__tn__=kC-R ДТЕК Київські електромережі
https://www.facebook.com/dtekkem/photos/a.245157646042161/1237240160167233/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDmYLtCYkztfeNhP9OPR5DhBFBMP2qt7jIDDM77h5Y4Dvl_p3YsG31q1ASfmrU1zeRGd79b13R1y7MDJ8oTsea7f74NtXSWXzhuhEa5O3Qk1u6RVOCXYVtWS8rYoakhx0B1Wth3_tKWY4TIgbVoQZvSKFvkN9eSdLx9Y-uFBNKGJmPhn0e4nfcU_yHUW7_FQ1zTg2t7JPgpBkyV3OqP9NNQz8XJQ7NCmUaV1IHIhfRGGmYEgCqhHOqqsbK48qA-dbOPEyhvYew36y3qL3MmughOpqGbs2v-swnttTNXi_psW-ws7i2Cvg&__tn__=-R 3 год ·


UPD: НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками. Шукайте їх на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Нагадуємо: споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту!

***

Шановні клієнти!

На жаль, за розпорядженням НЕК Укренерго, вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.
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18.11.2022 20:03 Відповісти
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18.11.2022 20:08 Відповісти
А не у Києві?
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18.11.2022 20:23 Відповісти
Головне щоб перекачування нафти та газу нашим любим сусідам мадярам відбувалося без перебоїв і про молдаван не забувайте. А ми потерпимо.
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18.11.2022 20:30 Відповісти
шо это тут написано, это же треш. У нас в Киеве уже стабильный график, 3 часа есть свет, 3 часа нет. И это в доме, в котором нет газа и даже пожрать толком приготовить никак не получается без света.

Это блин из разряда "в Киеве все дома уже отапливаются", ага. При этом как минимум один ЖК я знаю, в котором до сих пор отопления нет, хотя на улице уже минус был.
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18.11.2022 20:48 Відповісти
Так війна ж за вікном , чи пох .. ?
Таке враження що половина тутешніх коментаторів спали в анабіозі , а тепер проснулись і з подивом виявили що - пачамусь немає світла млять , - по півдня . пц !
Ну я розумію що за таке можна ( і треба ) було б критикувати енергетиків , і комунальників - в мирний час , роз'ї..ти їх в хвіст і в гриву , але під час війни , ну це якийсь -бісовий треш . !!
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18.11.2022 21:08 Відповісти
такое враження, что кое-кто не видит причинно-следственных связей и лепит войну даже туда куда не нужно.

Написано в новости одно, а на практике другое. Именно об этом речь, а не о том, что рашисты нас обстреляли.

Научитесь читать, пожалуйста. Или понималку подкрутите.
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18.11.2022 22:27 Відповісти
Коли на заборі написано слово з трьох літер , це не означає що забор є тим що на ньому написано .
Те що енергетикам вдалося стабілізувати систему , ще зовсім не значить що електрику будуть відключати строго за графіками . В них вже завтра можуть виникнути сотні проблем , про які вони й самі ще не здогадуються , і знайтися сотні різних причин через які прийдеться відключати світло - поза графіком . Саме тому що - рашисти нас вчора - обстрєлялі . Невже щоб це зрозуміти , треба закінчити Оксфорд ? .
А в нас , з ймовірністю 100 % вже завтра почнеться - а он ви говорили вчора одне , а сьогодні робите інше , ах ви кляті - перекляті , обдурили , набрехали і тому подібне . Дуже ще багато людей ніяк не втямлять що йде війна ,, то ж про які до біса - графіки , може бути мова . !?
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18.11.2022 23:00 Відповісти
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18.11.2022 23:32 Відповісти
Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру

"Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької

атомної електростанції (ХАЕС) більше не податься на балансування енергозабезпечення

центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС.

 Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.
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19.11.2022 00:25 Відповісти
в 2000х поголовно всем отрубали и тогда прилётов не было
да экспорт нашего электричества забугор, как было так и будет
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19.11.2022 06:22 Відповісти
 
 