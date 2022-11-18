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Суркіса і Шуфрича виключили з НОК. Гутцайт пропонує Шевченку лишитись

шуфрич,суркіс

Колишні члени ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Дніпров у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно відбулося засідання оновленого виконкому Національного Олімпійського Комітету, рішенням якого були задоволені заяви про складення повноважень членів НОК Г. Суркіса, Н. Шуфрича, А. Кожемякіна", - розповів він.

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Водночас міністр спорту і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт написав пост у Facebook, в якому запевнив, що вибори до складу НОК "відбулися демократично і чесно".

А Андрію Шевченку Гутцайт запропонував зустрітися наступного тижня і обговорити його членство у виконкомі олімпійського комітету.

Автор: 

Міністерство молоді та спорту (150) НОК (87) спорт (1631) Суркіс (321) Шуфрич Нестор (393) Шевченко Андрій футболіст (46) Гутцайт Вадим (78)


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Топ коментарі
+44
сам факт включения этих ублюдков в список, свидетельствует о продажности и коррупции украинской власти
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18.11.2022 21:30 Відповісти
+40
Человек ищет, где бы починить часы, видит лавку, на вывеске которой часы, заходит....
- Здравствуйте, мне нужно починить часы.
-Здгаствуйте, мы тут часы не чиним, мы тут делаем обгезания.
- А почему у вас на вывеске часы?
- И шо, по-Вашему. мы должны там нарисовать?
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18.11.2022 21:29 Відповісти
+35
Вся ця гра на публіку з виборами-звільненнями Суркіса і Шуфрича, не більше, як відволікаючий маневр для проштовхування туди Гутцайта і закриття питання по розкраданню грошей
в Національному олімпійському комітеті😠
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18.11.2022 22:17 Відповісти
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А почему они не в тюрьме???
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19.11.2022 10:47 Відповісти
А кто их посадит ..... ОН ЖЕ ПАМЯТНИК... Тем более , мы в УКРАИНЕ . Кто нибудь видел еврея с лопатой или олигарха за решеткой
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07.02.2023 20:05 Відповісти
крок за кроком ми цих гандонів утилізуєм
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19.11.2022 11:48 Відповісти
За шуфричем та суркісом не помітили ще одне зелено-ху@ловське новоє_ліцо в олімпійському комітеті.

Нова віце-президентка виконкому НОК України - Ніна Уманець.

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19.11.2022 11:57 Відповісти
Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України. А ті, що їх обрали залишились у НОК? Тоді НОК залишається гнилою організацією. У когось ще є питання чому такі скандали у НОКу? Поки не розпустять НОК і не оберуть нових людей, які показали відданість Україні своїми вчинками, спорт в Україні і надалі буде гнити
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19.11.2022 12:13 Відповісти
Для мене це дуже дивно але схоже що Суркіс, Шуфрич та Кожемякін стали більш европейскими політиками ніж кодла слуг написавши добровільну відмову не чекаючи поки їх звідти за шкірку викинуть.
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19.11.2022 12:59 Відповісти
розсмішили
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19.11.2022 16:17 Відповісти
Тобто для вас смішно коли європейскі політики добровільно ідуть у віставку якщо на загал випливає їхня брехня або негарні вчинки?
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19.11.2022 18:54 Відповісти
Гутцайт был помощником регионалов Эльбруса Тедеева( это про то есть ли у него патриотизм)! И помощником того же Тедеева был ...Ермак! Теперь отгадайте с трёх раз ,кто пртянул тварей Шуфрича,и суркиса в НОК
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19.11.2022 15:59 Відповісти
Гутцайт пропонує Шевченко залишиться щоб вплив Абрамовича та Зелі був в НОКі значніше.
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19.11.2022 16:12 Відповісти
Гутцайта тоже уволить, а контроль за финансами передать НАБУ.
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19.11.2022 23:57 Відповісти
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