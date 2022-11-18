Суркіса і Шуфрича виключили з НОК. Гутцайт пропонує Шевченку лишитись

Колишні члени ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Дніпров у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно відбулося засідання оновленого виконкому Національного Олімпійського Комітету, рішенням якого були задоволені заяви про складення повноважень членів НОК Г. Суркіса, Н. Шуфрича, А. Кожемякіна", - розповів він.

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Водночас міністр спорту і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт написав пост у Facebook, в якому запевнив, що вибори до складу НОК "відбулися демократично і чесно".

А Андрію Шевченку Гутцайт запропонував зустрітися наступного тижня і обговорити його членство у виконкомі олімпійського комітету.