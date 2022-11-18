Андрій Шевченко відмовився від членства в НОК: "Не можу залишитися за такого складу"

Колишній головний тренер збірної України по футболу Андрій Шевченко розповів, що може покинути НОК України.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - наголосив

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Водночас нардепів забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича також включили до складу членів НОК.

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