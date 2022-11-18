Андрій Шевченко відмовився від членства в НОК: "Не можу залишитися за такого складу"
Колишній головний тренер збірної України по футболу Андрій Шевченко розповів, що може покинути НОК України.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - наголосив
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Водночас нардепів забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича також включили до складу членів НОК.
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2) Андрій Шевченко викладався на футбольному полі, поки грав за Динамо. Його помітили, купили. За Мілан він і далі викладався, а у іграх у збірній України "ходив пішки". Ну для чого тратити сили за якусь перемогу збірної країни, до якої ти нічого не відчуваєш?
3) Шеву вже всюди погнали, от він і став раптом "патріотом".
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А от ліквідувати сам цей атавізм - бог просив. І навіть законопроект два роки в ВР пилом припадає.
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І це в час коли триває кривава війна за саме існування держави, держави яку ці покидьки обдирали до нитки і виконували вказівки кривавого Кремля, а дехто це робить і досі!?!?!!!
І робиться це все через беззубість громадянського суспільства яке так і не спромоглося повісити в людному місці жодної псевдополітичної потвори, не лінчували жодного продажного судді бо покарати цю срань чи бодай викинути на смітник історії в законний спосіб нема найменшої можливості.
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Андрій Шевченко продовжує входить до засновників і керівників компанії MC Peat & Co, яка фінансувалася російським підсанкційним олігархом Романом Адбрамовичем, а також багато років обслуговувала його інтереси.
Про це, із посиланням на https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-20/firm-with-a-royal-sheen-helped-abramovich-spread-his-wealth Bloomberg , пишуть "https://ukranews.com/ua/news/894834-eksfutbolist-andrij-shevchenko-j-dosi-vhodyt-do-biznes-struktur-rosijskogo-oligarha-abramovicha Українські новини ", інформує .
Bloomberg констатує, що британська бізнес-імперія Романа Абрамовича сягала далеко за межі футбольного клубу "Челсі".
"Серед тих, хто допоміг побудувати її, була нещодавно створена фірма, але із уславленим ім'ям. В останні десятиліття MC Peat & Co. виступала у ролі посередника в кількох угодах, у ході яких гроші Абрамовича вливались у невеликі британські фірми, та працювала брокером як мінімум у трьох компаніях, які підтримував російський мільярдер", - пише видання.
Фірму Peat & Co створили у 2011 році. До складу її засновників увійшли український ексфутболіст Андрій Шевченко і Чарлі Піт - син колишнього особистого секретаря принца Чарльза Майкла Піта. Піт-старший в цей самий час увійшов до ради директорів сталеливарного гіганта Абрамовича Evraz Plc.
Peat & Co., вказує Bloomberg, організувала інвестиції Абрамовича в оксфордський стартап з виробництва екологічно чистої енергії, у бізнес гербіцидних засобів та в компанію, що переводила дизельні автомобілі на природний газ.
Колишній тренер національної збірної Андрій Шевченко разом із ще одним діловим партнером Абрамовича Євгенієм Швідлером стали директорами Peat & Co. з перших днів її існування, підкреслює видання.
"Згідно з документами компанії, Швідлер обіймав цю посаду близько року, а Шевченко досі залишається на своїй посаді", - уточнює Bloomberg.
Американські журналісти додають, що кредити на організацію Peat & Co., надавала російська гірничодобувна компанія Highland Gold Mining Ltd, яка фінансувалась Абрамовичем. Джерело:
це була заруба
2) Андрій Шевченко викладався на футбольному полі, поки грав за Динамо. Його помітили, купили. За Мілан він і далі викладався, а у іграх у збірній України "ходив пішки". Ну для чого тратити сили за якусь перемогу збірної країни, до якої ти нічого не відчуваєш?
3) А часом не Шевченко був другим номером у списку партії Королевської?
4) Шеву вже всюди погнали, от він і став раптом "патріотом".
Та забузиньте вже того підара Шуфрича, бо воно ж і привело кацапів в Україну!
саме вони стануть переможцями
а ви залишитеся бидлом
чого чекаєте?
Вгадати би, з ким він вже домовився. Не виключаю, що з рижемразівським разумковим.
Лисий з 95 взагалі прямо під себе почав ходити від переляку з 24 лютого!!
Добре йому хоть Зеля, за такий сморід, мендальку дав з відзнакою
Шевченко Андрій - наш національний символ.