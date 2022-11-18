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Суркиса и Шуфрича исключили из НОК. Гутцайт предлагает Шевченко остаться

шуфрич,суркіс

Бывшие члены ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинули состав Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Днепров в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что состоялось заседание обновленного исполкома Национального Олимпийского Комитета, решением которого были удовлетворены заявления о сложении полномочий членов НОК Г. Суркиса, Н. Шуфрича, А. Кожемякина", - рассказал он.

Также читайте: Шуфрич и Суркис покинут состав НОК

В то же время, министр спорта и президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт написал пост в Facebook, в котором заверил, что выборы в состав НОК "состоялись демократически и честно".

А Андрею Шевченко Гутцайт предложил встретиться на следующей неделе и обсудить его членство в исполкоме олимпийского комитета.

Министерство молодежи и спорта (128) НОК (102) спорт (2439) Суркис (338) Шуфрич Нестор (954) Шевченко Андрей футболист (47) Гутцайт Вадим (60)


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Топ комментарии
+44
сам факт включения этих ублюдков в список, свидетельствует о продажности и коррупции украинской власти
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18.11.2022 21:30 Ответить
+40
Человек ищет, где бы починить часы, видит лавку, на вывеске которой часы, заходит....
- Здравствуйте, мне нужно починить часы.
-Здгаствуйте, мы тут часы не чиним, мы тут делаем обгезания.
- А почему у вас на вывеске часы?
- И шо, по-Вашему. мы должны там нарисовать?
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18.11.2022 21:29 Ответить
+35
Вся ця гра на публіку з виборами-звільненнями Суркіса і Шуфрича, не більше, як відволікаючий маневр для проштовхування туди Гутцайта і закриття питання по розкраданню грошей
в Національному олімпійському комітеті😠
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18.11.2022 22:17 Ответить
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А почему они не в тюрьме???
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19.11.2022 10:47 Ответить
А кто их посадит ..... ОН ЖЕ ПАМЯТНИК... Тем более , мы в УКРАИНЕ . Кто нибудь видел еврея с лопатой или олигарха за решеткой
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07.02.2023 20:05 Ответить
крок за кроком ми цих гандонів утилізуєм
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19.11.2022 11:48 Ответить
За шуфричем та суркісом не помітили ще одне зелено-ху@ловське новоє_ліцо в олімпійському комітеті.

Нова віце-президентка виконкому НОК України - Ніна Уманець.

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19.11.2022 11:57 Ответить
Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України. А ті, що їх обрали залишились у НОК? Тоді НОК залишається гнилою організацією. У когось ще є питання чому такі скандали у НОКу? Поки не розпустять НОК і не оберуть нових людей, які показали відданість Україні своїми вчинками, спорт в Україні і надалі буде гнити
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19.11.2022 12:13 Ответить
Для мене це дуже дивно але схоже що Суркіс, Шуфрич та Кожемякін стали більш европейскими політиками ніж кодла слуг написавши добровільну відмову не чекаючи поки їх звідти за шкірку викинуть.
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19.11.2022 12:59 Ответить
розсмішили
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19.11.2022 16:17 Ответить
Тобто для вас смішно коли європейскі політики добровільно ідуть у віставку якщо на загал випливає їхня брехня або негарні вчинки?
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19.11.2022 18:54 Ответить
Гутцайт был помощником регионалов Эльбруса Тедеева( это про то есть ли у него патриотизм)! И помощником того же Тедеева был ...Ермак! Теперь отгадайте с трёх раз ,кто пртянул тварей Шуфрича,и суркиса в НОК
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19.11.2022 15:59 Ответить
Гутцайт пропонує Шевченко залишиться щоб вплив Абрамовича та Зелі був в НОКі значніше.
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19.11.2022 16:12 Ответить
Гутцайта тоже уволить, а контроль за финансами передать НАБУ.
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19.11.2022 23:57 Ответить
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