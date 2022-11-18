Суркиса и Шуфрича исключили из НОК. Гутцайт предлагает Шевченко остаться

Бывшие члены ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинули состав Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Днепров в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что состоялось заседание обновленного исполкома Национального Олимпийского Комитета, решением которого были удовлетворены заявления о сложении полномочий членов НОК Г. Суркиса, Н. Шуфрича, А. Кожемякина", - рассказал он.

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В то же время, министр спорта и президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт написал пост в Facebook, в котором заверил, что выборы в состав НОК "состоялись демократически и честно".

А Андрею Шевченко Гутцайт предложил встретиться на следующей неделе и обсудить его членство в исполкоме олимпийского комитета.