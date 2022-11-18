Шуфрич и Суркис покинут состав НОК

Нардепы ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Григорий Суркис покинут состав НОК, они обратились с соответствующими заявлениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НОК.

"Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав Национального Олимпийского Комитета Украины. Они уже обратились с соответствующими заявлениями к президенту НОК Вадиму Гутцайту", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вадим Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета. В то же время, нардепов запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса, Нестора Шуфрича также включили в состав членов НОК.

После этого Андрей Шевченко отказался от членства в НОК.

"Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Мы должны быть достойны их", - сказал он.

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