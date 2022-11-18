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Шуфрич и Суркис покинут состав НОК

шуфрич

Нардепы ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Григорий Суркис покинут состав НОК, они обратились с соответствующими заявлениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НОК.

"Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав Национального Олимпийского Комитета Украины. Они уже обратились с соответствующими заявлениями к президенту НОК Вадиму Гутцайту", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вадим Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета. В то же время, нардепов запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса, Нестора Шуфрича также включили в состав членов НОК.

После этого Андрей Шевченко отказался от членства в НОК.

"Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Мы должны быть достойны их", - сказал он.

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Автор: 

НОК (102) Суркис (338) Шуфрич Нестор (954)


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Топ комментарии
+55
ніхто не хоче розпочати розслідування, як так стало можливим, що ці потвори взагалі туди увійшли? був якийсь кворум? чи ніхто не хотів на ті місця і вони туди випадкову впали? де ховається все те колаборантське лайно, яке їх туди протягло?
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18.11.2022 18:28 Ответить
+36
В связи с переходом "на работу" в НОК Монако.
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18.11.2022 18:24 Ответить
+31
Ну тепер і Вадима Гутцайта - туда ж. У відставку.
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18.11.2022 18:28 Ответить
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Многоходовочка. Т.е. ввели троих, а выводят двоих, чтобы один основной и дальше оставался и покрывал Бубку.
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18.11.2022 21:43 Ответить
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