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Шуфрич та Суркіс покинуть склад НОК

шуфрич

Нардепи ОПЗЖ Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс залишать склад НОК, вони звернулися з відповідними заявами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НОК.

"Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України. Вони вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК Вадима Гутцайта", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Водночас нардепів забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича також включили до складу членів НОК.

Після цього Андрій Шевченко відмовився від членства в НОК. 

"Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - сказав він.

Читайте: Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі

Автор: 

НОК (87) Суркіс (321) Шуфрич Нестор (393)


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Топ коментарі
+55
ніхто не хоче розпочати розслідування, як так стало можливим, що ці потвори взагалі туди увійшли? був якийсь кворум? чи ніхто не хотів на ті місця і вони туди випадкову впали? де ховається все те колаборантське лайно, яке їх туди протягло?
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18.11.2022 18:28 Відповісти
+36
В связи с переходом "на работу" в НОК Монако.
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18.11.2022 18:24 Відповісти
+31
Ну тепер і Вадима Гутцайта - туда ж. У відставку.
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18.11.2022 18:28 Відповісти
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Многоходовочка. Т.е. ввели троих, а выводят двоих, чтобы один основной и дальше оставался и покрывал Бубку.
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18.11.2022 21:43 Відповісти
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