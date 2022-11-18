Шуфрич та Суркіс покинуть склад НОК

Нардепи ОПЗЖ Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс залишать склад НОК, вони звернулися з відповідними заявами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НОК.

"Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України. Вони вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК Вадима Гутцайта", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Водночас нардепів забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича також включили до складу членів НОК.

Після цього Андрій Шевченко відмовився від членства в НОК.

"Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - сказав він.

Читайте: Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі